Общество
RT на русскомПассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте
Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
Читать в источнике
Оценить198
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 07:36, Ашберн
Транспорт
В Госдуме предложили поднять цены на шипованные шины
Происшествия
На Кубани похоронили убитую доцентом аспирантку Анастасию Ещенко
На Кубани состоялось прощание с аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко, в убийстве которой обвиняется доцент Олег Соколов.
Космос
Crew Dragon оказался дешевле «Союза МС»
В ноябре вице-президент США Майкл Пенс заявил, что до марта 2020 года Соединенные Штаты отправят астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на собственном пилотируемом космическом корабле, что сделает ненужным российский «Союз МС».
Происшествия
СК начал проверку по факту смерти Никиты Исаева
Общество
Онлайн-шопоголизм хотят признать психическим расстройством
Немецкие ученые выступили с предложением признать шопоголизм психическим расстройством.
Происшествия
В Якутии разыскивают участников перестрелки в Айхале
Ранее Минздрав Якутии информировал, что в субботу один человек погиб и двое получили ранения в перестрелке между работниками рынка в поселке Айхал, состояние госпитализированных мужчин оценивается как средней тяжести.
Общество
Оксана Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии
Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия обратились в правоохранительные органы из-за угроз, которые они получают, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
Общество
Мединский признал некомпетентность Фонда кино
Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа.
Армия и оружие
«Ахиллесова пята Европы». Кто ждет российские танки из Калининграда
Надо быть психически нездоровым, чтобы представить, как российские танки идут по узким сувалкским дорогам и извилистым лесам, отрезая Польшу и Литву от Европы.
Политика
«Ъ»: Россия вернет Украине задержанные в Керченском проливе корабли
Российская сторона может освободить задержанные в Керченском проливе украинские корабли и вернуть их на родину.
Фигурное катание
Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России
Смешное падение Александры Трусовой на ровном месте, недовольство Этери Тутберидзе, провал Станиславы Константиновой и долгожданный чистый прокат короткой программы Евгении Медведевой, которая во время интервью перешла с русского на английский.
Музыка
Новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров за 10 часов
Новый клип российской треш-поп группы Little Big на песню Go Bananas набрал более двух миллионов просмотров на сайте YouTube за десять часов.
Общество
Челябинцы вышли на поиски клада от «Орла и решки»
Челябинцы обследуют елки, камни.
Армия и оружие
Американские военные испытали российский танк Т-80
Военнослужащие американской бронетанковой бригады Greywolf протестировали российский танк Т-80У.
Наука
Сахар оказывает очень сильное влияние на воспаление в кишечнике
Эксперимент с мышами, по мнению ученых, подтверждает, что достаточно незначительного увеличения поедаемого сахара, чтобы это повлияло на кишечник и стало пусковым механизмом неблагоприятных процессов в нем.
Космос
В России разрабатывают спутник для сжигания космического мусора
13.11.19 Оригинальный способ для уничтожения мусора на орбите предложила российская компания Easar.
Экономика
В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников
В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает установление минимального размера месячной оплаты труда не ниже двукратной величины прожиточного минимума для работников бюджетной сферы в регионах.
Футбол
«Валенсия» и «Севилья» интересуются Алексеем Миранчуком
24-летний полузащитник «железнодорожников» и сборной России Алексей Миранчук заинтересовал «Валенсию» и «Севилью».
Происшествия
Вокалистка рок-группы «Маневры» Нади найдена мертвой в Москве
Общество
Галкин отреагировал на сообщения об отмене его концертов
Шоу-бизнес
Рудковская отреагировала на слухи о любовнице Плющенко
Продюсер Яна Рудковская прокомментировала слухи, что у её супруга Евгения Плющенко появилась молодая любовница.
Общество
Франция пригласила российских экспертов восстанавливать Нотр-Дам
Российских специалистов официально пригласили во Францию для восстановления пострадавшего в результате пожара собора Парижской Богоматери, заявила журналистам посол республики в РФ Сильви Берманн в ходе визита в Ханты-Мансийск (ХМАО-Югра), передает ТАСС в субботу, 16 ноября.
Общество
В Испании запретили продажу книги доцента Соколова
Ранее книгу «Армия Наполеона» с автографом историка и бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, который подозревается в жестоком убийстве 24-летней аспирантки вуза, продали за 19 тыс. 950 рублей.
Здоровье
Специалисты рассказали, как распознать женский алкоголизм
Происшествия
Генштаб ВСУ назвал возможную причину взрывов на арсенале в Балаклее
В Генштабе Вооружённых сил Украины рассказали о возможной причине взрывов на военном складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области, в результате которых погибли двое сапёров.
Общество
Особая каста. Через руки хирурга прошло более 30 тыс. пациентов
Политика
Украинский экс-дипломат призвал превратить ЛНР и ДНР в «дикое поле»
Бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный в эфире канала "Обозреватель" заявил, что ЛНР и ДНР должны превратиться в "дикое поле".