Общество
RT на русскомПассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте
Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
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Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Происшествия
В Киеве похитили главу Укрэксимбанка
В Киеве похитили главу государственного Укрэксимбанка Александра Гриценко, сообщает телеканал "Прямой".
Политика
Гончарук обсудил с главой МВФ программу расширенного финансирования
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук обсудил c главой миссии Международного валютного фонда (МВФ) Роном ван Роденом условия согласования новой трёхлетней программы расширенного финансирования.
Происшествия
В Якутии разыскивают участников перестрелки в Айхале
Ранее Минздрав Якутии информировал, что в субботу один человек погиб и двое получили ранения в перестрелке между работниками рынка в поселке Айхал, состояние госпитализированных мужчин оценивается как средней тяжести.
Космос
Virgin Galactic начала готовить космических туристов к полетам
Основанная британским миллиардером Ричардом Брэнсоном Virgin Galactic начала «Программу подготовки астронавтов», пишет TechCrunch со ссылкой на пресс-службу компании.
Шоу-бизнес
Дочь Гузеевой рассказала, что у нее нашли две опухоли
Дочь актрисы Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова рассказала, что у нее обнаружили две опухоли.
Экономика
В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников
Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Футбол
Александр Григорян – о победах «Тамбова» после своего ухода: «Именно я сформировал эту команду и поставил ей игру»
Фигурное катание
Российские фигуристы заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Москве
Российский фигурист Александр Самарин завоевал золото в одиночном катании на этапе Гран-при, который проходит в Москве.
Происшествия
Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете
Политика
Названа дата встречи лидеров «нормандской четверки»
Экономика
«Аэрофлот» вдвое урезал расходы на PR
Расходы авиакомпании «Аэрофлот» в 2019 году сократились примерно вдвое, пишет The Bell на основе данных госзакупок.
Политика
В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину
Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
Общество
Семьи погибших в Забайкалье солдат получили по 6,7 млн рублей
Дополнительно рассматривается вопрос по жилищному обеспечению Семьи военнослужащих, погибших при расстреле в воинской части в Забайкалье, получили денежные компенсации в размере 6,7 млн рублей, сообщил "Новой газете" референт Главного военно-политического управления Минобороны России Рустем Клупов.
Энергетика
«Нафтогаз» существенно повысил цену на газ для населения Украины
Украинская энергетическая компания «Нафтогаз» увеличила цену на газ для населения страны до 4899 гривен ($200) за 1 тыс. кубометров (без учета НДС, наценки газосбытов и транспортных расходов).
Происшествия
Жильцы дома в Екатеринбурге взяли в заложники бригаду аварийщиков
Аварийщикам поставили ультиматум: жильцы заявили, что не выпустят их, пока они не устранят проблему.
Армия и оружие
Военные США испытали российский танк Т-80
Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
Происшествия
Десять человек погибли в результате взрыва в Сирии
При взрыве на автовокзале в городе Эль-Баб на севере Сирии погибли 10 человек, еще 15 ранены.
Происшествия
Мать убитой доцентом Соколовым Анастасии Ещенко попала в реанимацию
11 ноября суд в Санкт-Петербурге арестовал 63-летнего доцента СПбГУ Олега Соколова, который обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки.
Армия и оружие
Появились кадры высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии
Кадры десантирования российской военной полиции на брошенный американцами аэродром на севере Сирии опубликовал телеканал «Звезда».
Общество
Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой
Шоу-бизнес
Жена Шумахера прокомментировала обвинения в сокрытии состояния мужа
Кино
Вышел трейлер мультфильма «Спанч Боб: в бегах» с Киану Ривзом
В Сети появился трейлер полнометражного анимационного фильма «Спанч Боб: в бегах».
Происшествия
Пропавшую пятилетнюю девочку в Крыму нашли мертвой
Тело пропавшей несколько дней назад в Крыму пятилетней девочки нашли закопанным в канаве, личность ребенка опознали, сообщил ТАСС в пятницу глава Раздольненского района Андрей Захаров.
Политика
Трамп потребовал от Токио и Сеула увеличить расходы на контингент США
Президент США Дональд Трамп намерен добиваться у Японии и Республики Корея увеличения расходов в 4–5 раз на содержание американского военного контингента, защищающего их территории.
Политика
В Крыму ответили Помпео о признании полуострова и Голанских высот
Поддерживая решение СССР не признавать присоединение высот к Израилю, «Россия сегодня и высказала свою позицию относительно того, что решение США признать Голанские высоты территорией Израиля нарушает резолюцию ООН», напомнила сенатор.
Музыка
На Первом канале назвали слухи об участии Бузовой в Евровидении бредом
Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта назвал бредом слухи о том, что Россию на конкурсе Евровидение представит Ольга Бузова.