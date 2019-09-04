Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Воронежа в Санкт-Петербург, благополучно приземлился в аэропорту вылета после обнаружения проблем с одной из стоек шасси. Об этом в среду, 4 сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Летевший в Петербург самолет аварийно приземлился в Воронеже

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