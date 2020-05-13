Патологоанатом может написать в заключении о том, что смерть пациента наступила от коронавируса, если у того была пневмония и положительный ПЦР-тест на вирус, сообщил журналистам главный внештатный специалист по патологической анатомии Москвы Олег Зайратьянц.

с чего всё началось

Ранее столичный департамент здравоохранения опроверг информацию о заниженных смертях от коронавируса. По данным депздрава, из общего числа умерших в апреле 2020 года 639 составляют люди, причиной смерти которых является коронавирусная инфекция и ее осложнения, чаще всего – пневмония.

Патологоанатом рассказал, как диагностируют смерть от коронавируса

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