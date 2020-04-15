Религия
Газета.RuПатриарх Кирилл начал пасхальную службу в храме Христа Спасителя
Отмечается, что богослужение состоится практически без прихожан из-за коронавируса. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет службу вместе с небольшим количеством клириков Москвы, среди которых он будет единственным архиереем. Крестный ход в этом году пройдет не на улицы, а внутри храма.
Читать в источнике
Оценить73
Подробнее о событии
Показать все источники
МЧС проверили на безопасность храм Христа Спасителя в преддверии Пасхи
Вести Калининград16 апреля в 01:00
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 17:32, Ашберн
Комментарии
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 11:25
Общество
В МЧС рассказали, чем может обернуться режим ЧС в Петербурге
Режим ЧС даст властям Петербурга гораздо более широкие полномочия, что может привести к ужесточению мер.
Gazeta.SPb вчера в 13:15
Экономика
У спикера крымского парламента за год доход вырос в три раза
Согласно сведениям о доходах и имуществе, опубликованным на сайте регионального парламента, в собственности Константинова, как и в предыдущие годы, находятся квартира площадью 95,3 кв. м, пять нежилых помещений, три автомобиля и прицеп.
News.ru 07:22
Политика
Путин упростил правила пребывания иностранцев в России
Как сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что в условиях пандемии все субъекты России должны работать активнее и быстрее — все запланированные мероприятия для борьбы с коронавирусом должны реализовываться в срок.
REGNUM 06:07
Общество
Расширен перечень пострадавших отраслей российской экономики
Председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился расширить список отраслей российской экономики, которые сильно пострадали от карантинных мер в стране.
Вести.Ru 08:50
Происшествия
В Кировской области нашли одного из напавших на врача скорой помощи
Как рассказали РИА Новости в МВД по Кировской области, нападение произошло в ночь на 18 апреля, двое пьяных мужчин избили водителя и врача скорой помощи, которая приехала на вызов.
РИА Новости 16:03
Культура
Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»
REGNUM вчера в 16:52
Авто
Рассекречен Nissan X-Trail нового поколения
Японский автопроизводитель Nissan готовит к премьере новое поколение кроссовера Nissan X-Trail.
Автоновости дня вчера в 01:23
Шоу-бизнес
Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова
Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews вчера в 07:16
Общество
В Татарстане запретили ходить в магазины без масок
Жителям Татарстана с 20 апреля запретили находиться в магазинах и общественном транспорте без защитных масок.
Российская газета 16:02
Религия
В Москву из Иерусалима доставлен Благодатный огонь
Капсулу со святыней встретил глава попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин.
Говорит Москва 13:23
Армия и оружие
National Interest: ВМС США не могут отследить подлодки проекта «Ясень»
В США считают, что российские подводные лодки проекта "Ясень" способны доставить большие неприятности американским ВМС.
Российская газета 08:20
Общество
Все работающие пенсионеры старше 65 лет получат электронные больничные
Работающие пенсионеры старше 65 лет получат электронные больничные листы в период с 20 по 30 апреля.
Общественная служба новостей вчера в 07:52
Экономика
Глава ЦБ оценила идею раздачи денег населению
Глава регулятора отметила, что сейчас правительство РФ уже принимает меры прямой адресной поддержки, увеличивая пособия по безработице и выдавая гранты компаниям на выплаты зарплат, чтобы поддержать доходы граждан.
BFM.ru вчера в 07:11
Общество
Врачи из РФ вылечили 15 итальянцев с коронавирусом
Российские военные медики, прилетевшие в Италию для помощи зарубежным коллегам, смогли вылечить 15 пациентов полевого госпиталя в Бергамо.
News.ru 14:12
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
Армия и оружие
Пункт контроля БПЛА боевиков ПНС показали на фото
Анкара направила в Триполи операторов беспилотников, один из которых опубликовал фото из пункта управления.
Политика Сегодня 16:51
Путешествия
В Турции назвали сроки открытия туристического сезона
Российская газета 11:36
Общество
Всероссийские проверочные работы переносятся на следующий учебный год
Проверку знаний российских школьников решено отложить до начала следующего учебного года. Обычно такие работы пишутся в конце учебного года.
Суть событий вчера в 03:40
Авто
В ГИБДД названы самые непопулярные автомобили в РФ
Основываясь на статистике ГИБДД, эксперты назвали самые непопулярные автомобили в России.
Автоновости дня 16 апреля в 10:10
Киберспорт
Рейтинг Fallout 76 в Steam неожиданно стал положительным
После установки обновления Wastelanders для Fallout 76 игра внезапно начала набирать популярность у игроков, характеризовавших ее не иначе как бесцельное хождение по пустыне, и теперь ее рейтинг в Steam составляет 71% положительных отзывов.
Faktom 13:12
Здоровье
В Пензе изменено постановление о режиме повышенной готовности
Накануне глава пензенского региона внес очередные изменения в постановление «О введении режима повышенной готовности».
Пенза-взгляд 02:04
Спорт
Губерниев раскритиковал работу Федерации лыжных гонок России
Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал работу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
Газета.Ru 05:23
Общество
В Москве назвали долю бессимптомных носителей коронавируса
Около 60% пациентов в Москве бессимптомно переносят заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 17:00
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина еле выгнала с дачи избранника младшей дочери
Младшая дочь артистки Ольга пыталась пойти по стопам Шукшина и училась в литературном институте, но потом ей стало неинтересно, она уехала в Америку.
НТВ 16:05
Происшествия
Почти 300 человек эвакуировали из ТЦ в Москве из-за пожара
RT на русском 15:57
Технологии
Riot Games заплатит $100 тыс. за взлом системы защиты Valorant
Отмечается, что суммы наград составят до $100 тыс. Эти деньги получат те специалисты, которые предоставят компании доказательства того, что им удалось обойти защиту системы, получившей название Vanguard.
REGNUM вчера в 20:10