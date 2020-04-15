Религия
Газета.RuПатриарх Кирилл начал пасхальную службу в храме Христа Спасителя
Отмечается, что богослужение состоится практически без прихожан из-за коронавируса. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет службу вместе с небольшим количеством клириков Москвы, среди которых он будет единственным архиереем. Крестный ход в этом году пройдет не на улицы, а внутри храма.
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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в связи с распространением вируса продлеваются сроки действия паспортов и водительских удостоверений, говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.
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После специальный кортеж доставит Благодатный огонь в храм Христа Спасителя, где пройдет пасхальное богослужение с участием патриарха Кирилла.
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National Interest оценил российские гиперзвуковые ракеты «Циркон»
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В России опробовали новейший способ лечения больных коронавирусом
Врачи Федерального медико-биологического центра имени Бурназяна совместно со специалистами Центра спортивной медицины ФМБА России опробовали способ лечения пациентов с коронавирусом COVID-19 в барокамере.
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Минздрав Башкирии осудил поступок врачей, сбежавших из больницы
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Китай должен понести ответственность, если выяснится, что власти этой страны преднамеренно скрывали данные о коронавирусе.
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Умер писатель Александр Кабаков
Писатель, сценарист и журналист Александр Кабаков скончался, сообщил редактор "Русского пионера" Андрей Колесников.
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Токио, 18 апреля 2020, 10:26 — REGNUM Приятный фруктово-цветочный аромат, используя особые железы на своих запястьях, источают самцы кольцехвостых лемуров с целью привлечения самок в брачный период.
REGNUM 03:47
Общество
В Тульской области продлены ограничительные меры из-за коронавируса
Тула, 18 апреля 2020, 19:42 — REGNUM В Тульской области продлено действие мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, введённых ранее на срок до 19 апреля.
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Общество
В Москве доля бессимптомных случаев коронавируса выросла до 60%
Руководитель московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщил, что доля инфицированных коронавирусом москвичей, у которых заболевание протекает бессимптомно, выросла до 60%.
Газета.Ru 15:05
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Минздрав одобрил применение китайского препарата против коронавируса
Минздрав России одобрил применение против коронавируса незарегистрированного китайского препарата гидроксихлорохина.
Lenta.ru 11:26
Общество
Собянин рассказал об изменениях пропускного режима в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о первых итогах принятых в столице мер самоизоляции и предстоящих дополнительных изменениях пропускного режима.
Вести.Ru 03:07
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Президент «Брешии» заразился коронавирусом
Президент «Брешии» Массимо Челлино сообщил, что заболел коронавирусом.
Матч ТВ 18:10
Общество
В России установили максимальные выплаты безработным
Постановление о максимальных выплатах безработным гражданам подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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ASUS раньше времени рассекретила платы Prime Z490-P и Prime Z490-A
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Дочь Якубовича поразила подписчиков новым ярким образом
В честь 22-летия дочь Якубовича решила кардинально сменить образ.
Слово и Дело 11:23
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Путин поздравил православных с Пасхой
Президент РФ Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху.
Российская газета 17:45
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Задержан участник нападения на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке
Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке.
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Врач назвала, для кого из молодых людей особенно опасен коронавирус
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Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения
Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
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Ковалев предложил ввести на территории города карантин.
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Онищенко раскритиковал медиков, комментирующих данные о коронавирусе
Геннадий Онищенко – бывший главный санитарный врач страны, а ныне депутат нижней палаты российского правительства – призвал доверять информации о новом типе коронавируса COVID-19, которая исходит только от профильных специалистов, в частности, врачей-инфекционистов.
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Жириновский потребовал арестов коммунистов
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал арестовывать коммунистов, если те устроят акцию у мавзолея на Красной площади в честь 150-летия со дня рождения Владимира Ленина.
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