Религия

Газета.RuГазета.RuПатриарх Кирилл начал пасхальную службу в храме Христа Спасителя

Отмечается, что богослужение состоится практически без прихожан из-за коронавируса. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет службу вместе с небольшим количеством клириков Москвы, среди которых он будет единственным архиереем. Крестный ход в этом году пройдет не на улицы, а внутри храма.
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В храме Христа Спасителя проходит ночное пасхальное богослужение

Коммерсантъ16:59

Православные встречают Пасху

Вести.Ru17:02

Патриарх Кирилл проведет пасхальную службу в храме Христа Спасителя

Комсомольская правда11:11

Патриарх Кирилл совершит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя

ИА Красная Весна17:33

Патриарх Кирилл проведет пасхальную службу в храме Христа Спасителя

ТАСС10:39

Патриарх Кирилл: верующих не пускают на богослужения, чтобы их уберечь

РИА Новости17:54

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Российская газета15 апреля в 02:42
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