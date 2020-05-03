Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил протоиерея Владимира Чувикина от управления Патриаршим подворьем Николо-Перервинского монастыря Москвы за нарушение порядка богослужений в Страстную седмицу и Пасху. Указ опубликован на сайте Московской городской епархии.

Патриарх Кирилл наказал священника за нарушение указа по коронавирусу

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