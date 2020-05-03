Коронавирус
РИА НовостиПатриарх Кирилл наказал священника за нарушение указа по коронавирусу
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил протоиерея Владимира Чувикина от управления Патриаршим подворьем Николо-Перервинского монастыря Москвы за нарушение порядка богослужений в Страстную седмицу и Пасху. Указ опубликован на сайте Московской городской епархии.
Читать в источнике
Оценить96
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 13:26, Ашберн
Общество
Врач сообщил о способе разорвать цепочку заражений коронавирусом
Врач предупредил, что для заражения достаточно просто пройти мимо зараженного коронавирусом. При этом у многих нет никаких симптомов.
Профиль 10:06
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Общество
Часть ограничений по коронавирусу сохранят до появления вакцины
Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:36
Авто
Представлен Топ-10 лучших авто с подруливающей задней осью
При помощи блокировки задние колеса могли двигаться в противоположном направлении на 5,33 градуса, что позволяло Honda иметь компактный радиус разворота - всего 10 метров.
SpeedMe 01 мая в 13:48
Авто
Рассекречен интерьер нового Hyundai Tucson
Фотошпионы заглянули в салон кроссовера Hyundai Tucson четвёртого поколения, где обнаружили совершенно новый дизайн интерьера.
За рулем Кубань 09:19
Политика
Помпео заявил о доказательствах сокрытия КНР ситуации с коронавирусом
У США есть достаточно доказательств того, что Коммунистическая партия Китая «делала всё, чтобы скрыть ситуацию с распространением коронавируса».
RT на русском 10:45
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Космос
Марсоход Curiosity может прекратить работу из-за сокращения бюджета NASA
Сокращение финансирования скажется и на работе главного поставщика научных сенсаций, марсохода Curiosity.
Портал Поиск 12:34
Общество
Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом
Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram.
РИА Новости вчера в 07:17
Шоу-бизнес
Волочкова завершила домашнее выступление швырянием парика в оператора
Известная балерина и экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками, как прошла ее спонтанная домашняя встреча с друзьями в самоизоляции.
ФАН вчера в 12:26
Футбол
УЕФА может рекомендовать РФС вернуться на систему «весна-осень»
Чемпионат России уже проводил сезон по системе «весна-осень» до 2010 года.
Vprognoze.ru 12:22
Армия и оружие
Sohu оценило реакцию российского флота на приближение авианосца США
«Россия отправила две тактические группы ВМФ РФ, состоящих из кораблей Тихоокеанского флота, на учения с боевыми стрельбами Большое скопление российских и американских сил в Тихоокеанском регионе вызвало обеспокоенность мирового сообщества, так как сложилась уникальная по нынешним временам ситуация», — отмечают эксперты из КНР.
ПолитРоссия 13:07
Общество
Глава Роспотребнадзора допустила возможность продления ограничений
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников.
РИА Новости 07:34
Происшествия
В Набережных Челнах горит прессованная бумага на площади 300 кв. м
Пожарные ликвидируют возгорание прессованной бумаги на открытой площадке в городе Набережные Челны в Татарстане.
ТАСС 12:20
Политика
Лукашенко заявил о невозможности отмены парада Победы в Белоруссии
RT на русском 06:18
Общество
Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать всех людей
Российский режиссер и актер Никита Михалков выразил мнение, что американский миллиардер Билл Гейтс планирует чипировать всех людей планеты в связи с пандемией коронавируса.
Спорт-Экспресс вчера в 13:05
Здоровье
За период самоизоляции в России выросло потребление алкоголя
В России во время периода самоизоляции увеличилось потребление алкоголя примерно на 3%, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
RT на русском 13:18
Кино
В Белоруссии за $1,4 млн снимут сериал о достижениях республики
Министерство культуры Белоруссии намерено заказать съемки сериала о достижениях республики.
iReactor 12:21
Здоровье
Главврач Коммунарки назвал еще один симптом коронавируса
У большинства пациентов больничного комплекса в Коммунарке наблюдаются высыпания на руках и животе, сообщил главврач медучреждения Денис Проценко.
Ридус 01 мая в 12:13
Общество
Попова оценила возможность снятия ряда ограничений после 12 мая
Ранее Попова выделила три основных критерия, от которых зависит начало этапа снятия ограничений в стране, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:22
Шоу-бизнес
Заразившаяся коронавирусом Татьяна Васильева описала симптомы болезни
73-летняя Народная артистка России Татьяна Васильева, подтвердившая вчера, что, вероятнее всего, заразилась новой коронавирусной инфекцией, рассказала о течении болезни.
Российская газета 06:39
Гаджеты
Даже поддержка Hyper-Threading не позволяет новому Core i5-10400 тягаться с более дешёвым Ryzen 5 3600
Оба CPU имеют по шесть ядер, у них схожие частоты (2,9-4,3 ГГц против 2,9-4,1 ГГц), но у новинки есть поддержка HT, чего не было у предшественника.
iXBT.com 12:23
Общество
Гимнастка Солдатова показала новый бордовый обтягивающий костюм
Российская гимнастка Александра Солдатова продемонстрировала в инстаграме новый бордовый спортивный костюм.
Metaratings вчера в 12:05
Общество
Проценко оценил риск итальянского сценария эпидемии коронавируса в РФ
Как сообщало ИА REGNUM, в Италии число скончавшихся пациентов с коронавирусом превысило 28 тыс. человек.
REGNUM 07:28
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,0 случилось у берегов Японии
К западу от японского острова Кюсю было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0, передает РИА "Новости" со ссылкой на Главное метеорологическое агентство Японии.
Газета.Ru 09:17
Наука
Раскрыто действие эффективного лекарства от коронавируса
Ученые из Китая выяснили механизм действия препарата ремдесивира на коронавирус SARS-CoV-2. Итоги исследования опубликовал журнал Science.
РИА Новости 12:03
Здоровье
Главный эпидемиолог Минздрава оценил ситуацию в стране
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России постепенно стабилизируется, заявил главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико.
Вести.Ru 09:07
Общество
В Северной Осетии сожгли вышку телефонной связи
Эхо Москвы 04:01
Политика
У премьер-министра Михаила Мишустина нашли коронавирус
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заразился коронавирусом. Политик уже сообщил о своем состоянии главе государства Владимиру Путину.
Тульская пресса 30 апреля в 13:41
Общество
Глава Крыма пожаловался на наплыв туристов в разгар эпидемии
Туристы продолжают прибывать со всей России в Крым в разгар эпидемии, несмотря на принимаемые меры.
Lenta.ru 10:48