Коронавирус
Газета.RuПатриарх Кирилл назвал коронавирус божественным промыслом
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал коронавирус Божественным промыслом, пишет "Интерфакс". По мнению патриарха, цель коронавируса - разрушить идеалы промышленного общества и заставить людей задуматься об истинном смысле жизни.
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает пандемию коронавируса Божественным промыслом, задача которого - разрушить идеалы потребительского общества.Интерфакс05:46
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Политика
Президент Чехии осудил снос памятника маршалу Коневу
Власти района Прага-6 демонтировали 3 апреля памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
РИА Новости 09:00
Общество
В Подмосковье за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусом
В Московской области за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 10:12
Здоровье
Трамп заявил об уменьшении числа пациентов в больницах штата Нью-Йорк
В штате Нью-Йорк, где сложилась самая тяжелая ситуация с эпидемией коронавируса, снижается число пациентов в больницах, сообщил президент США Дональд Трамп.
РИА Новости 10:50
Общество
В смоленском доме-интернате у 86 человек заподозрили коронавирус
Смоленск, 12 апреля 2020, 18:50 — REGNUM У 86 человек — сотрудников и пациентов дома-интерната для пожилых людей, расположенного в Вязьме Смоленской области, подозревают коронавирус.
REGNUM 11:50
Общество
ФАС сообщила о преодолении имбирного кризиса
«Имбирный кризис преодолен», — заявили в ведомстве, отметив, что резкий скачок цен был вызван «действиями спекулянтов и недобросовестных торговцев, распространением в интернете и СМИ недостоверных сведений о свойствах имбиря в профилактике и лечении COVID-19».
РБК 11:29
Общество
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
Общество
В Кремле не исключили перенос парада Победы с 9 мая
Новые Известия 08:22
Общество
Вирусолог пригрозил новой волной эпидемии после отмены карантина
Новая эпидемия заболевания COVID-19 может возникнуть после снятия карантинных ограничений.
ИА Красная Весна вчера в 11:45
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции до 30 апреля
Как отметила Голикова, это нужно, чтобы прошло два цикла по 14 дней. Тогда власти смогут оценить эффект от принятых мер.
РИА Новости 10:45
Общество
В оренбургских аптеках появились медицинские маски
Ранее сообщалось, что медицинские маски должны появиться в аптеках региона 11 -12 апреля, их привезут из Москвы.
РИА Оренбуржье 09:44
Кино
Добронравов раскрыл список актеров седьмого сезона «Сватов»
Имена актеров, которые примут участие в седьмом сезоне "Сватов", раскрыл российский актер Федор Добронравов.
Народные новости 08:38
Общество
В Чечне умерли ещё два пациента с коронавирусом
В Чечне скончались ещё два человека с коронавирусом. Общее число летальных случаев в республике достигло пяти.
RT на русском 09:59
Шоу-бизнес
Певицу Надежду Бабкину вывели из комы
Состояние медикаментозной комы, в котором находилась артистка Надежда Бабкина, прекращено.
ИА Красная Весна 11:13
Происшествия
Пациенты, сбежавшие из иркутской психбольницы, пойманы
Пациенты, сбежавшие из иркутской психбольницы ГУ МВД России по региону Как уже сообщало ИА REGNUM, побег стал возможен потому, что в психбольнице не была должным образом организована охрана.
REGNUM 07:11
Общество
РЖД отменят 32 поезда дальнего следования
«В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», — отметила компания в пресс-релизе.
Lenta.ru 11:47
Авто
Haval анонсировала новый Haval H5 для России
Китайская компания Haval анонсировала премьеру в России нового рамного внедорожника Haval H5.
Автоновости дня 10 апреля в 11:12
Экономика
Эксперты ВЭБ прогнозируют падение доходов россиян на 17,5%
Эксперты ВЭБ считают, что из-за коронавируса во втором квартале 2020 года экономика России может упасть на 18%, а реальные доходы населения - на 17,5%.
Газета.Ru 10:58
Энергетика
Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром
Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти позволила прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад.
Газета.Ru вчера в 17:59
Экономика
Новак объяснил идею запретить импорт дешевого бензина
Минэнерго предлагает ввести запрет на импорт дешевого бензина на шесть месяцев, чтобы поддержать российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).
РБК 11:44
Общество
Ведущий эпидемиолог КНР назвал переломную точку в пандемии
Как сообщает ToDay News Ufa источник, эпидемиолог из Китая рассказал, что до переломного момента в ситуации с коронавирусом осталось примерно около двух недель.
ToDay News Ufa 03:09
Религия
Православные верующие отмечают Вербное воскресенье
ГТРК Алания 04:16
Хоккей
Жена Кольцова — об Умарке: мы называем легендой иностранца, ничего не выигравшего для Уфы
Светлана Кольцова, жена бывшего защитника «Салавата Юлаева» Кирилла Кольцова, прокомментировала уход из уфимского клуба нападающего Линуса Умарка.
Чемпионат 11:32
Политика
Путин утвердил новых членов Общественной палаты РФ
Президент РФ Владимир Путин утвердил членов Общественной палаты РФ.
Интерфакс 08:07
Происшествия
В Черногории задержали митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия
В Черногории полиция задержала митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия после богослужения в монастыре Златица, сообщил ТАСС епископ Будимлянско-Никшичский Иоаникий.
Коммерсантъ 06:28
Футбол
Российский полузащитник рассказал о футболе в Никарагуа
В воскресенье, 12 апреля, «Championat.com» опубликовал интервью с российским полузащитником – Никитой Солодченко.
ГЛАС.RU 11:39
Хоккей
Хоккеист Эдмонтона Кейв скончался в больнице
Bethub.org вчера в 13:25
Общество
YouTube удалил видеоролик с интервью главврача Коммунарки
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что у главного врача Коммунарки Дениса Проценко был обнаружен коронавирус.
ФедералПресс вчера в 07:55
Общество
Минкомсвязи разработало приложение для получения электронных пропусков
В App Store и Play Market появилось приложение для выдачи электронных пропусков.
Ведомости 10:26
Происшествия
В Москве мужчина чуть не выпал из окна, пытаясь сделать селфи
В столичном районе Некрасовка мужчина едва не выпал из окна, пытаясь сделать селфи.
Российская газета 09:30