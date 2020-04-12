Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает пандемию коронавируса Божественным промыслом, задача которого - разрушить идеалы потребительского общества.

с чего всё началось

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал коронавирус Божественным промыслом, пишет "Интерфакс". По мнению патриарха, цель коронавируса - разрушить идеалы промышленного общества и заставить людей задуматься об истинном смысле жизни.

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