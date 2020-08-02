Религия

РИА НовостиРИА НовостиПатриарх Кирилл назвал сообщения о своем богатстве бредом

Нападки на Русскую православную церковь обусловлены тем, что там говорят правильные вещи, которые многим не нравятся, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в столичном храме пророка Илии в Обыденском переулке.
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с чего всё началось

Патриарх Кирилл призвал не верить слухам о его богатстве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал паству не верить слухам о нем и других православных архиереях.
Интерфакс07:34

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Патриарх Кирилл назвал сообщения о своем богатстве бредом

РИА Новости08:37

Патриарх Кирилл назвал бредом слухи о своем богатстве

Газета.Ru08:33

Патриарх Кирилл на проповеди ответил на слухи о своем богатстве

URA.Ru07:53

Патриарх Кирилл назвал бредом слухи о своем богатстве и 6 млрд долларов

НТВ07:59

Патриарх Кирилл призвал не верить слухам о его богатстве

Говорит Москва07:57

Патриарх Кирилл утверждает, что в сообщениях о его богатстве нет ни капли правды

Эхо Москвы09:03

Глава РПЦ: Когда вы читаете самые ужасные вещи о патриархе.., помните, что там даже капли правды обычно не бывает

Независимая газета07:34
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Футбол

Гендиректор «Зенита» поздравил Кокорина с переходом в «Спартак»

Гендиректор питерского «Зенита» Александр Медведев поздравил экс-футболиста ФК Александра Кокорина с переходом в московский «Спартак».
ProstoProSport 09:20
Общество

Около 120 человек пришли на митинг в поддержку Фургала в Хабаровске

Около 120 жителей Хабаровска вышли вечером в воскресенье на митинг в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Известия 08:41
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Общество

В России с августа начнут выплачивать новое пособие

Все семьи с детьми уже с 1 августа смогут получать по 3 000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Discover24 03:33
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Политика

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Цепкало уехал из Москвы в Киев

Экс-претендент на пост президента Белоруссии, бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало уехал из Москвы, сообщил пресс-секретарь политика Алексей Урбан 2 августа агентству «Интерфакс».
ИА Красная Весна 03:30
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Космос

Конспирологи рассказали, что будет, если попасть в черную дыру

Конспирологи рассказали, что будет, если человек попадет в черную дыру.
Актуальные Новости вчера в 00:45
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Здоровье

Россиянам перечислили необходимые после коронавируса витамины

Переболевшим COVID-19 россиянам, у которых сохраняется плохое самочувствие, следует принимать витамин D и витамины группы B. Об этом заведующая отделением скорой медицинской помощи Городской Мариинской больницы Татьяна Рыбка рассказала в интервью «Российской газете».
Lenta.ru 00:33
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Футбол

ЦСКА сыграл вничью с «Ротором» в товарищеском матче

В рамках подготовки к новому сезону Российской премьер-лиги (РПЛ) московский ЦСКА и волгоградский «Ротор» сыграли вничью.
RT на русском 07:12
Шоу-бизнес

Роза Сябитова: «В реальной жизни я, Лариса и Василиса не общаемся»

Слаженное трио ведущих распалось лишь в начале пандемии, когда из-за нежелания подвергать свою жизнь и жизни своих близких опасности, астролог Василиса Володина отказалась участвовать в съемках шоу.
МонаВиста вчера в 11:22
Армия и оружие

Два российских истребителя МиГ-29 разбомбили турецкие ПВО в Ливии

Турецкие военные вновь понесли потери в Ливии: российские истребители МиГ-29 разгромили турецкие ПВО, пишет Аvia.pro.
Что происходит 31 июля в 01:54
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Общество

«Вектор» планирует начать производство вакцины от COVID-19 в ноябре

Государственный научный центр "Вектор" Роспотребнадзора планирует начать промышленное производство вакцины от новой коронавирусной инфекции в ноябре, сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов.
Российская газета 05:41
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Политика

Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов

В Белоруссии с участием адвокатов допросили ранее задержанных россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ОНТ.
Моя Москва.онлайн вчера в 03:23
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Происшествия

Адвокат Ефремова решил просить суд о прямой трансляции с заседания

РБК 08:49
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Шоу-бизнес

Решетова прокомментировала отсутствие Тимати на отдыхе

Анастасии Решетовой пришлось прокомментировать отсутствие Тимати на отдыхе. Однако ясности подписчики не получили.
Свободная Пресса вчера в 13:07
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Экономика

Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян

Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru 31 июля в 05:20
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Политика

Захарова оценила заявление Кравчука о Минских соглашениях

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего президента Украины, нового представителя Киева в группе по Донбассу Леонида Кравчука о Минских соглашениях.
RT на русском 07:09
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Наука

Критерии крепких отношений научился выявлять искусственный интеллект

Задачей искусственного интеллекта было определить по определенным критериям, насколько крепки отношения между людьми.
РИА ОмскПресс 31 июля в 01:53
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Общество

Минобрнауки планирует увеличивать число бюджетных мест в магистратуре

Замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев заявил, что в России планируют увеличить число бюджетных мест в магистратуре и аспирантуре.
Газета.Ru 04:54
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Здоровье

Дегтярев сделал предложение по ограничениям

Михаил Дегтярев посетил учреждения, работающие в режиме ограничений из-за коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 07:08
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Футбол

Юран: ходят слухи, что «Уфа» и «Химки» будут подкладываться под «Спартак»

Уволенный из «Химок» Сергей Юран во время разговора с пранкерами заявил, что располагает сведениями, согласно которым химчане и «Уфа» в предстоящем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) должны будут проиграть московскому «Спартаку» в обоих матчах чемпионата.
RT на русском 09:21
Происшествия

Пассажиры самолета подрались из-за маски во время полета на Ибицу

Пассажиры самолета, выполнявшего рейс на Ибицу, подрались из-за отказа одного из туристов надеть защитную маску.
Газета.Ru 09:31
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Финансы

Эксперты: проблема «черного августа» для экономики России преувеличена

Многие СМИ пытаются представить грядущий август в качестве опасного времени для экономики России.
Народные новости 09:22
Политика

Власти Абхазии сняли ограничения на въезд россиян в республику

Власти Абхазии сняли ограничения на пересечение границы с Россией, действовавшие из-за пандемии коронавируса, заявила ТАСС в субботу пресс-секретарь президента Марианна Квициния.
ТАСС вчера в 08:59
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Общество

Польша обвинила Россию в крушении лайнера президента Леха Качиньского

По данным комиссии, в самолет Качиньского была заложена бомба во время ремонта в России. Причиной авиакатастрофы якобы стал взрыв.
МонаВиста 31 июля в 08:28
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Экономика

Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку

С 1 августа начинается ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров. Их около 14-15 миллионов человек.
Российская газета 30 июля в 12:07
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Общество

В Минздраве предложили поднять акцизы на табак

Министерство здравоохранения России предложило поднять акцизы на табак и никотиносодержащую продукцию.
Lenta.ru 07:36
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Общество

Задержанные под Минском сотрудники ЧВК направлялись в Венесуэлу

Авторы проекта WarGonzo выяснили, что целью задержанных 29 июля под Минском сотрудников ЧВК была вовсе не Белоруссия, а Венесуэла.
KM.ru вчера в 13:05
16
Общество

Роспотребнадзор назвал убивающие коронавирус средства

Губительное воздействие на коронавирус оказывает любое дезинфицирующее средство.
Lenta.ru 07:15
110
Футбол

Арустамян: 3 августа Урунов пройдет медосмотр в «Спартаке»

Журналист Нобель Арустамян сообщил в своем Telegram-канале о том, что хавбек "Уфы" Остон Урунов 3 августа пройдет медосмотр в московском "Спартаке".
Газета.Ru 09:23
Шоу-бизнес

Пелагея порадовала новым имиджем после тяжелого развода с Телегиным

После тяжелого развода Пелагея сменила имидж и выглядит сногсшибательно.
Shraibikus News 06:43
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Здоровье

На Кубани объяснили рост инфицирований коронавирусом

В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что рост числа инфицированных коронавирусом на Кубани связан с пренебрежением жителями и гостями региона правилами индивидуальной защиты.
RT на русском 08:38
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