Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал паству не верить слухам о нем и других православных архиереях.

с чего всё началось

Нападки на Русскую православную церковь обусловлены тем, что там говорят правильные вещи, которые многим не нравятся, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в столичном храме пророка Илии в Обыденском переулке.

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