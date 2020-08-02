Религия

РИА НовостиРИА НовостиПатриарх Кирилл назвал сообщения о своем богатстве бредом

Нападки на Русскую православную церковь обусловлены тем, что там говорят правильные вещи, которые многим не нравятся, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в столичном храме пророка Илии в Обыденском переулке.
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с чего всё началось

Патриарх Кирилл призвал не верить слухам о его богатстве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал паству не верить слухам о нем и других православных архиереях.
Интерфакс07:34

Подробнее о событии

Патриарх Кирилл опроверг слухи о своем богатстве

Lenta.ru08:30

Патриарх Кирилл опроверг сообщения о своём богатстве

RT на русском09:37

Патриарх Кирилл призвал не верить «бредовым» слухам о его богатстве

Газета.Ru10:20

Патриарх Кирилл назвал сообщения о своем богатстве бредом

РИА Новости08:37

Патриарх Кирилл попросил не доверять слухам о богатстве священников

РБК09:51

Патриарх Кирилл призвал не верить слухам о его богатстве

Говорит Москва07:57

Глава РПЦ: Когда вы читаете самые ужасные вещи о патриархе.., помните, что там даже капли правды обычно не бывает

Независимая газета07:34
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Кино

Ван Дамм начал сниматься в комедийном боевике для Netflix

Американский актер Жан-Клод Ван Дамм начал сниматься в комедийном боевике "Последний наемник" для стримингового сервиса Netflix, сообщает Variety.
Газета.Ru 31 июля в 15:13
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Происшествия

В Екатеринбурге задержаны двое поддержавших протесты в Хабаровске

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Аршавин судится с бывшей женой и выселяет трехлетнюю дочь из квартиры

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Общество

В Краснодарском крае объяснили рост выявления случаев коронавируса

Пренебрежение мерами безопасности жителей и гостей Краснодарского края стало причиной роста числа заразившихся коронавирусом в регионе.
Известия 10:56
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Происшествия

Три человека остаются в больнице после ДТП с автобусом в Севастополе

Известия 06:51
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Шоу-бизнес

51-летняя Светлана Бондарчук выходит замуж за молодого дизайнера

Позже информация о свадьбе Бондарчук подтвердилась, а женихом Светланы стал молодой дизайнер Сергей Харченко.
CT news 31 июля в 09:28
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Киберспорт

Flamie удалил CS 1.6 после завершения первой половины шоу-матча

Natus Vincere уступили NAVI-2010 в CS 1.6 со счетом 1-2 в шоу-матче.
Cyber.sports.ru вчера в 13:12
Футбол

Медведев поздравил Кокорина с переходом в «Спартак»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал переход Александра Кокорина в «Спартак».
Metaratings 09:39
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Футбол

Уволенный из «Химок» Юран подаст иск против клуба в УЕФА

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран сообщил, что собирается направить в УЕФА иск против подмосковного клуба.
Советский спорт 07:39
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Игры

Konami открыла профиль Silent Hill в твиттере

Konami в начале июля открыла в твиттере учётную запись Silent Hill, на которую обратили внимание лишь сейчас — издатель ненароком отметил свежий аккаунт в одном из недавних твитов.
Игромания.ру 06:21
2
Общество

Россияне получат субсидии на оплату услуг ЖКХ в упрощенной форме

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении доступа к субсидиям на оплату услуг ЖКХ с 2021 года.
Экономика сегодня 05:31
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Шоу-бизнес

Ведущая канала «Москва 24» Мария Рыбакова займет место Елены Ландер

RuNews24.ru 07:00
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Авто

Самый дешевый Gelandewagen получит мотор от седана

Car.ru 04:07
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Общество

В Петербурге госпитализировали солиста группы «Ласковый май»

В Петербурге в больницу Святого Георгия госпитализирован солист первого состава группы "Ласковый май" Александр Прико, об этом продюсер группы Андрей Разин сообщил на своей странице в Instagram.
Российская газета 09:57
2
Происшествия

В Берлине в ходе протестных акций пострадали 45 полицейских

По меньшей мере 45 полицейских пострадали в Берлине в субботу во время различных акций протеста, в числе которых была демонстрация противников ограничений, введенных из-за коронавируса.
ТАСС 10:29
3
Общество

Адвокат Ефремова рассчитывает на оправдательный приговор

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев считает, что актеру может быть вынесен оправдательный приговор.
Neva.Today 04:28
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Шоу-бизнес

Пелагея порадовала новым имиджем после тяжелого развода с Телегиным

После тяжелого развода Пелагея сменила имидж и выглядит сногсшибательно.
Shraibikus News 06:43
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Футбол

Конте раскритиковал руководство «Интера» за отсутствие поддержки

Главный тренер «Интера» Антонио Конте высказался в адрес руководства.
Советский спорт 05:53
Автоспорт

Даниил Квят разбил болид на Гран-при Великобритании

Российский пилот команды "Формулы-1" "Альфа Таури" Даниил Квят вылетел с трассы во время Гран-при Великобритании.
Газета.Ru 09:41
Футбол

Гайч прибыл в Москву и в ближайшее время подпишет контракт с ЦСКА

Агент аргентинского нападающего Адольфо Гайча Фабиан Бустос заявил, что футболист прибыл в Москву и в ближайшее время подпишет контракт с ЦСКА.
Газета.Ru 05:19
Общество

Разлученные на 53 года сестры воссоединились благодаря коронавирусу

Lenta.ru 08:14
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Здоровье

Минздрав РФ призвал пожилых людей и «хроников» пока не путешествовать

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов попросил пожилых и людей с хроническими заболеваниями воздержаться от путешествий.
Интерфакс 09:47
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Шоу-бизнес

Басков умилил поклонников новым членом семьи

Певец задумался о новом браке, глядя на счастливую семью друзей, у которых он гостил долгое время.
НТВ вчера в 12:29
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Происшествия

Число погибших в ДТП в Самарской области увеличилось до пяти

Число погибших в ДТП в Безенчукском районе Самарской области увеличилось до пяти человек, трое умерли в больнице.
ТАСС 10:29
1
Политика

Лукашенко обратится к народу и парламенту 4 августа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 августа обратится к народу и Национальному собранию (парламенту).
ТАСС 10:04
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Происшествия

В Москве десантники подрались с росгвардейцами

Lenta.ru 10:53
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Общество

Положение телефона на столе может увеличить его срок службы

Экран же надежно защищен пленкой или стеклом, которые люди в основном приобретают вместе с гаджетом.
Слово и Дело вчера в 23:34
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Политика

В Британии порассуждали о начале конца «последнего диктатора Европы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, которого на Западе называют последним диктатором Европы, в настоящий момент сталкивается с угрозами со всех сторон.
Lenta.ru 10:11
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Игры

Масштабное обновление получил симулятор Barotrauma

Напомним, что игра Barotrauma вышла в 2019 году.
ГЛАС.RU 03:56
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Российский епископ
Епископ Русской православной церкви. Патриарх Московский и всея Руси с 1 февраля 2009. До патриаршей интронизации - митрополит Смоленский и Калининградский; с 14 ноября 1989 по 1 февраля 2009 - председатель Синодального отдела внешних церковных связей и постоянный член Священного синода.
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