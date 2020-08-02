Религия
РИА НовостиПатриарх Кирилл назвал сообщения о своем богатстве бредом
Нападки на Русскую православную церковь обусловлены тем, что там говорят правильные вещи, которые многим не нравятся, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в столичном храме пророка Илии в Обыденском переулке.
Читать в источнике
Оценить1,4K
с чего всё началось
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал паству не верить слухам о нем и других православных архиереях.Интерфакс07:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 11:06, Ашберн
Кино
Ван Дамм начал сниматься в комедийном боевике для Netflix
Американский актер Жан-Клод Ван Дамм начал сниматься в комедийном боевике "Последний наемник" для стримингового сервиса Netflix, сообщает Variety.
Газета.Ru 31 июля в 15:13
Происшествия
В Екатеринбурге задержаны двое поддержавших протесты в Хабаровске
REGNUM вчера в 22:19
Шоу-бизнес
Аршавин судится с бывшей женой и выселяет трехлетнюю дочь из квартиры
Экономика сегодня 08:17
Общество
В Краснодарском крае объяснили рост выявления случаев коронавируса
Пренебрежение мерами безопасности жителей и гостей Краснодарского края стало причиной роста числа заразившихся коронавирусом в регионе.
Известия 10:56
Шоу-бизнес
51-летняя Светлана Бондарчук выходит замуж за молодого дизайнера
Позже информация о свадьбе Бондарчук подтвердилась, а женихом Светланы стал молодой дизайнер Сергей Харченко.
CT news 31 июля в 09:28
Киберспорт
Flamie удалил CS 1.6 после завершения первой половины шоу-матча
Natus Vincere уступили NAVI-2010 в CS 1.6 со счетом 1-2 в шоу-матче.
Cyber.sports.ru вчера в 13:12
Футбол
Медведев поздравил Кокорина с переходом в «Спартак»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал переход Александра Кокорина в «Спартак».
Metaratings 09:39
Футбол
Уволенный из «Химок» Юран подаст иск против клуба в УЕФА
Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран сообщил, что собирается направить в УЕФА иск против подмосковного клуба.
Советский спорт 07:39
Игры
Konami открыла профиль Silent Hill в твиттере
Konami в начале июля открыла в твиттере учётную запись Silent Hill, на которую обратили внимание лишь сейчас — издатель ненароком отметил свежий аккаунт в одном из недавних твитов.
Игромания.ру 06:21
Общество
Россияне получат субсидии на оплату услуг ЖКХ в упрощенной форме
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении доступа к субсидиям на оплату услуг ЖКХ с 2021 года.
Экономика сегодня 05:31
Общество
В Петербурге госпитализировали солиста группы «Ласковый май»
В Петербурге в больницу Святого Георгия госпитализирован солист первого состава группы "Ласковый май" Александр Прико, об этом продюсер группы Андрей Разин сообщил на своей странице в Instagram.
Российская газета 09:57
Происшествия
В Берлине в ходе протестных акций пострадали 45 полицейских
По меньшей мере 45 полицейских пострадали в Берлине в субботу во время различных акций протеста, в числе которых была демонстрация противников ограничений, введенных из-за коронавируса.
ТАСС 10:29
Общество
Адвокат Ефремова рассчитывает на оправдательный приговор
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев считает, что актеру может быть вынесен оправдательный приговор.
Neva.Today 04:28
Шоу-бизнес
Пелагея порадовала новым имиджем после тяжелого развода с Телегиным
После тяжелого развода Пелагея сменила имидж и выглядит сногсшибательно.
Shraibikus News 06:43
Футбол
Конте раскритиковал руководство «Интера» за отсутствие поддержки
Главный тренер «Интера» Антонио Конте высказался в адрес руководства.
Советский спорт 05:53
Автоспорт
Даниил Квят разбил болид на Гран-при Великобритании
Российский пилот команды "Формулы-1" "Альфа Таури" Даниил Квят вылетел с трассы во время Гран-при Великобритании.
Газета.Ru 09:41
Футбол
Гайч прибыл в Москву и в ближайшее время подпишет контракт с ЦСКА
Агент аргентинского нападающего Адольфо Гайча Фабиан Бустос заявил, что футболист прибыл в Москву и в ближайшее время подпишет контракт с ЦСКА.
Газета.Ru 05:19
Здоровье
Минздрав РФ призвал пожилых людей и «хроников» пока не путешествовать
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов попросил пожилых и людей с хроническими заболеваниями воздержаться от путешествий.
Интерфакс 09:47
Шоу-бизнес
Басков умилил поклонников новым членом семьи
Певец задумался о новом браке, глядя на счастливую семью друзей, у которых он гостил долгое время.
НТВ вчера в 12:29
Происшествия
Число погибших в ДТП в Самарской области увеличилось до пяти
Число погибших в ДТП в Безенчукском районе Самарской области увеличилось до пяти человек, трое умерли в больнице.
ТАСС 10:29
Политика
Лукашенко обратится к народу и парламенту 4 августа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 августа обратится к народу и Национальному собранию (парламенту).
ТАСС 10:04
Происшествия
В Москве десантники подрались с росгвардейцами
Lenta.ru 10:53
Общество
Положение телефона на столе может увеличить его срок службы
Экран же надежно защищен пленкой или стеклом, которые люди в основном приобретают вместе с гаджетом.
Слово и Дело вчера в 23:34
Политика
В Британии порассуждали о начале конца «последнего диктатора Европы»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, которого на Западе называют последним диктатором Европы, в настоящий момент сталкивается с угрозами со всех сторон.
Lenta.ru 10:11
Игры
Масштабное обновление получил симулятор Barotrauma
Напомним, что игра Barotrauma вышла в 2019 году.
ГЛАС.RU 03:56