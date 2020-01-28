Общество

РИА НовостиРИА НовостиПатриарх Кирилл призвал значительно ограничить аборты

Выступая на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации, предстоятель Русской православной церкви вновь напомнил о позиции Церкви, которая заключается в том, чтобы исключить искусственное прерывание беременности по желанию, а не по медицинским показаниям, из понятия "медицинской помощи", выведя такие аборты из ОМС.
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с чего всё началось

Патриарх Кирилл призвал значительно ограничить аборты

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал решить демографические проблемы России за счет значительного ограничения абортов, что, по его мнению, к 2030 году поможет увеличить население страны на 10 миллионов человек.
РИА Новости08:06

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Патриарх Кирилл призвал значительно ограничить аборты

РИА Новости08:06

Патриарх Кирилл: сокращение абортов увеличит население страны на 10 млн за 10 лет

ТАСС08:24

Патриарх выступил в Совете Федерации против абортов и суррогатного материнства

Вести.Ru07:45

Патриарх Кирилл нашел способ увеличить население РФ на 10 млн человек

Национальная служба новостей07:40

Патриарх Кирилл предложил улучшить демографию через «искоренение» абортов

Газета.Ru08:37

Патриарх Кирилл: В России надо сократить количество абортов

Российская газета08:54

Патриарх Кирилл предложил исключить аборты из ОМС

REGNUM09:23
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Общество

СВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков

Служба внешней разведки (СВР) России рассекретит биографии семерых сотрудников, сообщил журналистам во вторник руководитель СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
ТАСС 03:54
Футбол

Кокорин заявил, что не поедет на сбор с основной командой «Зенита»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин заявил, что не едет на сбор с основной командой. Об этом 28 января сообщает издание «Подъём».
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Происшествия

Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус

Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Российская газета 10:02
Армия и оружие

Адмирал ВМС США Фогго призвал брать пример с России в военной сфере

ФАН 25 января в 20:51
Общество

В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Газета.Ru вчера в 03:34
Происшествия

В Ростовской области убили депутата заксобрания и его супругу

Ведомости 10:56
Политика

Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 18:25
Энергетика

Газовый транзит через Польшу может быть прекращен

Стратегическая причина: газопровод «Ямал-Европа», по которому через Польшу шел газ, соединяется с газопроводом OPAL, доступ к которому для России был ограничен до 50% после иска компании PGNiG, которая надеялась таким образом вынудить «Газпром» увеличить объем транзита через Польшу.
Pravda.Ru вчера в 01:46
Культура

Макаревич назвал причину отмены съёмок фильма о «Машине времени»

ToDay News Ufa 07:16
Экономика

«Яндекс» в третий раз замахнулся на монополию

Одобрение сделки Федеральной антимонопольной службой (ФАС) позволит «Яндекс.Такси» замахнуться на монополию на рынке агрегаторов.
Lenta.ru 11:25
Происшествия

Жестокое убийство рыночного торговца в Москве попало на видео

Нападение, совершенное у подъезда дома, попало в объектив камеры наблюдения.
Вести.Ru 03:40
Общество

На Украине решили уволить водителя из-за скандала с русским сериалом

Компания-перевозчик уволила водителя после того, как он высадил украинок Ярину Черногуз и Настю Конфедерат из автобуса из-за их возмущения показом в салоне сериала на русском языке.
Известия 11:26
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах с 1 февраля

С 1 февраля на старых системах Android 2.3.7 и iOS 8 перестанет работать популярный мессенджер WhatsApp.
ToDay News Ufa 08:35
Армия и оружие

Стало известно о гибели курировавшего атаку на Сулеймани офицера ЦРУ

В результате катастрофы американского военного самолета в провинции Газни в Афганистане погиб высокопоставленный офицер ЦРУ США Майкл Д'Андреа (Michael D’Andrea), который курировал операции на Ближнем Востоке и, в частности, атаку на главу спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани.
Lenta.ru 05:27
Авто

Внешность нового Volkswagen Caddy больше не является секретом

Автогигант «Фольксваген» готовит к дебюту V поколение Caddy.
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Экономика

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Вести.Ru вчера в 09:00
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Мане не сыграет с «Вест Хэмом» и, видимо, с «Саутгемптоном»

27-летний сенегалец получил повреждение в игре с "Вулверхэмптоном" (2:1).
Sports.ru 10:53
Экономика

Минтруд предложил снизить прожиточный минимум

Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Коммерсантъ 10:42
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Хуснуллин стал куратором Крыма в правительстве РФ

Марат Хуснуллин стал одним из новых членов правительства Мишустина.
Известия 07:58
Происшествия

Умер пилот разбившегося под Алма-Атой самолета авиакомпании Bek Air

Второй пилот самолета авиакомпании Bek Air, потерпевшего 27 декабря крушение под Алма-Атой, скончался.
Газета.Ru 10:54
Здоровье

Доктор Мясников рекомендовал не паниковать из-за коронавируса

По словам доктора Мясникова, панику вокруг нового коронавируса распространяют те, кому это выгодно.
ToDay News Ufa вчера в 09:33
Здоровье

Врач рассказала, как защититься от ОРВИ

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала телеканалу "360", как уберечь себя от ОРВИ.
РИА Новости 09:15
Происшествия

Убившего аспирантку историка Соколова признали вменяемым

Российская газета 09:49
Политика

Трамп: демократы сами считают импичмент обманом

Глава американского государства Дональд Трамп придерживается мнения, что его политические противники из Демократической партии сами считают расследование в рамках процедуры импичмента обманом.
Московский Комсомолец 25 января в 15:11
Экономика

ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru 03:45
Политика

Путин обновил состав президиума Госсовета

В новый президиум Госсовета вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернаторы Курганской и Тверской областей Вадим Шумков и Игорь Руденя, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.
Вести.Ru вчера в 09:08
Здоровье

Минтруд упростил процедуру установления инвалидности онкобольным

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты, в России упростили получение инвалидности, которая связана с онкологическими заболеваниями и патологиями.
ToDay News Ufa 01:43
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В ПАСЕ оспорили полномочия России

Помимо полномочий российской делегации на сессии ПАСЕ в понедельник по различным (преимущественно гендерным) причинам оспорили полномочия делегаций Швейцарии, Испании, Португалии, Польши и Молдавии.
Право.ру вчера в 08:45
Путешествия

В Китае остается 5,6 тыс. организованных туристов из России

ТАСС 08:00
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Наталья Бочкарева выложила в социальные сети откровенный снимок

В подписи к снимку Бочкарева предложила подписчикам поговорить о том, как для них проходит воскресный вечер.
ИнфоСМИ 03:37
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