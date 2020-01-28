Общество
РИА НовостиПатриарх Кирилл призвал значительно ограничить аборты
Выступая на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации, предстоятель Русской православной церкви вновь напомнил о позиции Церкви, которая заключается в том, чтобы исключить искусственное прерывание беременности по желанию, а не по медицинским показаниям, из понятия "медицинской помощи", выведя такие аборты из ОМС.
Читать в источнике
Оценить108
с чего всё началось
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал решить демографические проблемы России за счет значительного ограничения абортов, что, по его мнению, к 2030 году поможет увеличить население страны на 10 миллионов человек.РИА Новости08:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Патриарх Кирилл нашел способ увеличить население РФ на 10 млн человек
Национальная служба новостей07:40
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 11:33, Ашберн
Общество
СВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков
Служба внешней разведки (СВР) России рассекретит биографии семерых сотрудников, сообщил журналистам во вторник руководитель СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
Футбол
Кокорин заявил, что не поедет на сбор с основной командой «Зенита»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин заявил, что не едет на сбор с основной командой. Об этом 28 января сообщает издание «Подъём».
Происшествия
Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус
Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Армия и оружие
Адмирал ВМС США Фогго призвал брать пример с России в военной сфере
Общество
В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий
Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Политика
Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
Энергетика
Газовый транзит через Польшу может быть прекращен
Стратегическая причина: газопровод «Ямал-Европа», по которому через Польшу шел газ, соединяется с газопроводом OPAL, доступ к которому для России был ограничен до 50% после иска компании PGNiG, которая надеялась таким образом вынудить «Газпром» увеличить объем транзита через Польшу.
Культура
Макаревич назвал причину отмены съёмок фильма о «Машине времени»
Экономика
«Яндекс» в третий раз замахнулся на монополию
Одобрение сделки Федеральной антимонопольной службой (ФАС) позволит «Яндекс.Такси» замахнуться на монополию на рынке агрегаторов.
Происшествия
Жестокое убийство рыночного торговца в Москве попало на видео
Нападение, совершенное у подъезда дома, попало в объектив камеры наблюдения.
Общество
На Украине решили уволить водителя из-за скандала с русским сериалом
Компания-перевозчик уволила водителя после того, как он высадил украинок Ярину Черногуз и Настю Конфедерат из автобуса из-за их возмущения показом в салоне сериала на русском языке.
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах с 1 февраля
С 1 февраля на старых системах Android 2.3.7 и iOS 8 перестанет работать популярный мессенджер WhatsApp.
Армия и оружие
Стало известно о гибели курировавшего атаку на Сулеймани офицера ЦРУ
В результате катастрофы американского военного самолета в провинции Газни в Афганистане погиб высокопоставленный офицер ЦРУ США Майкл Д'Андреа (Michael D’Andrea), который курировал операции на Ближнем Востоке и, в частности, атаку на главу спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани.
Авто
Внешность нового Volkswagen Caddy больше не является секретом
Автогигант «Фольксваген» готовит к дебюту V поколение Caddy.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Футбол
Мане не сыграет с «Вест Хэмом» и, видимо, с «Саутгемптоном»
27-летний сенегалец получил повреждение в игре с "Вулверхэмптоном" (2:1).
Экономика
Минтруд предложил снизить прожиточный минимум
Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Политика
Хуснуллин стал куратором Крыма в правительстве РФ
Марат Хуснуллин стал одним из новых членов правительства Мишустина.
Происшествия
Умер пилот разбившегося под Алма-Атой самолета авиакомпании Bek Air
Второй пилот самолета авиакомпании Bek Air, потерпевшего 27 декабря крушение под Алма-Атой, скончался.
Здоровье
Доктор Мясников рекомендовал не паниковать из-за коронавируса
По словам доктора Мясникова, панику вокруг нового коронавируса распространяют те, кому это выгодно.
Здоровье
Врач рассказала, как защититься от ОРВИ
Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала телеканалу "360", как уберечь себя от ОРВИ.
Происшествия
Убившего аспирантку историка Соколова признали вменяемым
Политика
Трамп: демократы сами считают импичмент обманом
Глава американского государства Дональд Трамп придерживается мнения, что его политические противники из Демократической партии сами считают расследование в рамках процедуры импичмента обманом.
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Политика
Путин обновил состав президиума Госсовета
В новый президиум Госсовета вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернаторы Курганской и Тверской областей Вадим Шумков и Игорь Руденя, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.
Здоровье
Минтруд упростил процедуру установления инвалидности онкобольным
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты, в России упростили получение инвалидности, которая связана с онкологическими заболеваниями и патологиями.
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия России
Помимо полномочий российской делегации на сессии ПАСЕ в понедельник по различным (преимущественно гендерным) причинам оспорили полномочия делегаций Швейцарии, Испании, Португалии, Польши и Молдавии.
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева выложила в социальные сети откровенный снимок
В подписи к снимку Бочкарева предложила подписчикам поговорить о том, как для них проходит воскресный вечер.