Коронавирус
7 новостейВ церкви ввели систему наказаний за нарушение карантина
В Русской православной церкви ввели систему наказаний для нарушителей режима самоизоляции. Тем, кто пренебрегает соблюдением профилактических мер, придётся понести ответственность. Соответствующее распоряжение подписал Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает Интерфакс.
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с чего всё началось
«В тех случаях, когда несоблюдение этих распоряжений и указаний повлечет за собой заражение человека коронавирусной инфекцией с последующей его смертью по причине этого заражения, виновный может быть привлечен к церковному суду, а в иных случаях — к церковно-административной ответственности в связи с намеренным игнорированием мер, позволяющих уберечь людей от массового заражения смертельной болезнью»,— говорится в распоряжении патриарха.Коммерсантъвчера в 12:01
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Патриарх Кирилл установил ответственность духовенства за несоблюдение мер профилактики коронавируса
Интерфакс Религиявчера в 11:13
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Министр подчеркнул, что Прага готова вести с Москвой переговоры о передаче памятника маршалу Коневу в РФ.
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