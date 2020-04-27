с чего всё началось

В Русской православной церкви ввели систему наказаний для нарушителей режима самоизоляции. Тем, кто пренебрегает соблюдением профилактических мер, придётся понести ответственность. Соответствующее распоряжение подписал Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает Интерфакс.

В церкви ввели систему наказаний за нарушение карантина

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