Религия

РИА НовостиРИА НовостиПатриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье в подмосковной Кубинке совершил чин великого освящения собора Воскресения Христова – главного храма Вооруженных сил России; в настоящее время начинается Божественная литургия.
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Храм ратной памяти

Российская газета11:24

Церемония освящения главного храма Вооружённых сил России

RT на русском08:44

В Кубинке освятили главный храм Вооруженных сил России

Вести.Ru08:25

Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил

РБК07:34

Настоятелем главного храма Вооруженных сил России стал патриарх Кирилл

Коммерсантъ05:34

В РПЦ заявили, что патриарх является фактическим настоятелем главного храма ВС России

ТАСС09:41

Патриарх Кирилл оценил значение главного храма Вооруженных Сил

РИА Новости06:37
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
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Общество

В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение

Вести.Ru вчера в 00:47
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Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по заселению в гостиницы

Рекомендация дана во избежание дополнительных рисков новых случаев коронавируса при тесном контакте.
Известия 12:00
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Футбол

Азар выйдет в стартовом составе «Реала» на матч с «Эйбаром»

Мадридский "Реал" и "Эйбар" определились со стартовыми составами на матч 28-го тура чемпионата Испании.
Газета.Ru 13:20
Кино

Премьеру фильма Нолана «Довод» официально перенесли

Студия Warner Bros. перенесла премьеру фильма Кристофера Нолана "Довод", сообщает Variety.
Газета.Ru 01:35
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Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о российских Курилах

РИА Новости 07:59
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Общество

Стало известно, сколько Михаил Ефремов зарабатывал в месяц

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Совсем недавно Мария Захарова опубликовала в сети новое фото «во весь рост».
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Стало известно, когда NVIDIA может анонсировать новые видеокарты

Массовое производство видеокарт намечено на август этого года, а это значит, что устройство будет полностью анонсировано в сентябре 2020 года.
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Кино

Индиана Джонс назван величайшим героем кино

Читатели журнала Empire в ходе опроса рассказали, что самым лучшим киногероем они считают бесстрашного археолога и центрального персонажа знаменитой франшизы Индиана Джонса.
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Общество

Соловьев раскритиковал видеообращение Ефремова

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Политика

Глава МИД Украины заявил о готовности к диалогу с Лавровым

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 14 июня заявил, что готов к диалогу с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Известия 11:39
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Происшествия

Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково

Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, люди не пострадали.
РБК 07:50
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Политика

Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле Белгазпромбанка

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что задержанные по делу Белгазпромбанка дают признательные показания, в том числе и против бывшего руководителя банка и кандидата на президентский пост Виктора Бабарико.
Коммерсантъ 04:52
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Энергетика

Ничего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну

Пережить самый острый период ценовой войны, развязанной саудитами, нашим нефтяникам помогли американцы.
РИА Новости вчера в 01:16
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Экономика

IKEA начала переговоры о возврате госпомощи в девяти странах

Шведский ретейлер IKEA ведет переговоры о возврате денег девяти странам, правительства которых поддержали компанию во время пандемии коронавируса, пишет Financial Times.
Forbes 10:17
Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок

Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
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Общество

В Челябинске отменили парад Победы 24 июня

В этом году Челябинск останется без парада Победы.
Уральский меридиан 11:31
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Политика

Глава МИД Украины рассчитывает на улучшение отношений с Грузией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что рассчитывает на спад напряжения в отношениях с Грузией, произошедшего на фоне назначения Михаила Саакашвили на государственный пост на Украине.
РИА Новости 12:28
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Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием

У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском 06:26
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Общество

Названа стоимость защиты Вашингтона Нацгвардией США в ходе протестов

Если власти США используют силы Национальной гвардии для поддержания порядка в Вашингтоне в ходе протестов, то на это придется потратить примерно 21,1 миллиона долларов.
Московский Комсомолец 12:17
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Общество

Подполковник ФСИН рассказал об участи Ефремова в колонии

Подполковник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в запасе Игорь Шутко рассказал, что может ждать актера Михаила Ефремова в случае попадания в колонию.
Известия 12 июня в 15:52
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Армия и оружие

«Искандеры» Балтфлота провели стрельбы на фоне морских учений НАТО

Как сообщает пресс-служба БФ, мероприятия боевой подготовки проходят на фоне военно-морских учений Североатлантического альянса (НАТО) BALTOPS 2020.
Газета.Ru 08:24
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Кокорин рассказал о переговорах с «Марселем» и «Ромой»

Кокорин выступает за «Зенит» с 2016 года, сыграл 93 матча во всех турнирах, забил 34 гола и отметился десятью результативными передачами.
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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru 06:09
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На поверхности подмосковной реки обнаружили восьмикилометровое пятно

Пятно серебристо-коричневого цвета образовалось на поверхности реки Поля в подмосковной Шатуре, специалисты выясняют причины загрязнения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкологии области.
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Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
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В Пензе задержан депутат городской думы с листовками против поправок

В Пензе за расклейку листовок против поправок к Конституции задержаны депутат Пензенской городской думы от КПРФ Александр Рогожкин и секретарь пензенского отделения ЛКСМ Александр Ермаков.
Коммерсантъ 12:25
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«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче

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Nickelodeon намекнул, что Губка Боб может быть геем

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