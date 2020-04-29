Религия
КоммерсантъПатриарх Кирилл отстранил Андрея Кураева от проведения служб
Патриарх Кирилл запретил в служении (отстранил от проведения служб и таинств) протодиакона Андрея Кураева за «оскорбление памяти» протоирея Александра Агейкина. Соответствующий указ опубликован на сайте Московской городской епархии.
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с чего всё началось
Из-за публичного оскорбления памяти настоятеля Елоховского собора Александра Агейкина патриарх Кирилл запретил протодиакону Андрею Кураеву служить в церкви, сообщается на сайте Московской городской епархии.Дождь11:47
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Патриарх запретил Кураеву служить за оскорбления, «невзирая на скорбь жены»
Московский Комсомолец11:20
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