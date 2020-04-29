Религия

КоммерсантъКоммерсантъПатриарх Кирилл отстранил Андрея Кураева от проведения служб

Патриарх Кирилл запретил в служении (отстранил от проведения служб и таинств) протодиакона Андрея Кураева за «оскорбление памяти» протоирея Александра Агейкина. Соответствующий указ опубликован на сайте Московской городской епархии.
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с чего всё началось
Из-за публичного оскорбления памяти настоятеля Елоховского собора Александра Агейкина патриарх Кирилл запретил протодиакону Андрею Кураеву служить в церкви, сообщается
 на сайте Московской городской епархии.
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Патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева

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Андрей Вячеславович Кураев
Российский общественный деятель
Российский религиозный и общественный деятель, писатель, богослов, философ, специалист в области христианской философии, публицист, церковный учёный, проповедник и миссионер, автор официального учебника по Основам православной культуры, один из авторов книги «Человек. Философско-энциклопедический словарь». Протодиакон Русской православной церкви. В 2004-2013 годах - профессор Московской духовной академии. Старший научный сотрудник кафедры философии религии и религиоведения философского факультета МГУ.
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