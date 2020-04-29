с чего всё началось

Патриарх Кирилл запретил в служении (отстранил от проведения служб и таинств) протодиакона Андрея Кураева за «оскорбление памяти» протоирея Александра Агейкина. Соответствующий указ опубликован на сайте Московской городской епархии.

Политика Путин продлил режим нерабочих дней Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая. 160

Происшествия Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым. 746

Общество В Самарской области ввели масочный режим Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом. 776

Футбол Матыцин сделал заявление о завершении чемпионата России по футболу Министр спорта России выступил с заявлением о возможности возобновления розыгрыша чемпионата России по футболу.

Экономика Системообразующим компаниям назвали условия получения госсподдержки 15 апреля президент России Владимир Путин раскрыл детали нового антикризисного плана по поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса.

Общество В Саратовской области ввели обязательный масочный режим Правительство Саратовской области продлило режим ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции до 11 мая включительно, а также ввело обязательный масочный режим в общественных местах, сообщил вице-губернатор - председатель правительства области Александр Стрелюхин. 2

Здоровье В Ростовской области за сутки коронавирусом заразились 64 человека За последние сутки количество заразившихся коронавирусом в Ростовской области увеличилось на 64 человека, сообщили 28 апреля в областном правительстве со ссылкой на данные Роспотребнадзора. 274

Здоровье Россиян предупредили о «коварстве» коронавируса В России по состоянию на 29 апреля коронавирус обнаружен почти у 100 тысяч человек, за сутки заразились почти 6 тысяч. 11

Шоу-бизнес Самая молодая миллиардерша в мире поделилась снимком в бикини Самая молодая миллиардерша в мире и предпринимательница Кайли Дженнер опубликовала откровенное фото в купальнике во время изоляции из-за пандемии коронавируса. 1

Музыка Клип Little Big стал самым популярным русским видеороликом на YouTube Клип петербургской группы Little Big на трек Skibidi меньше, чем за два года, набрал более 400 миллионов просмотров и 3,4 миллиона лайков на YouTube. 92

Общество Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD). 1,7K

Общество Бизнесмен Малофеев сообщил о заражении коронавирусом Бизнесмен Константин Малофеев в эфире телеканала «Царьград» сообщил, что он инфицирован COVID-19. По его словам, он заболел неделю назад. 16

Происшествия Следователи задержали бывшего замгубернатора Курганской области Следователи задержали бывшего первого замгубернатора Курганской области Сергея Пугина по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями на 195 млн рублей. 32

Общество Вячеслав Володин обратился в прокуратуру по поводу «золотых» масок Председатель Госдумы обратился к прокурору Саратовской области и направил все материалы по этому вопросу, и взял под личный контроль эту ситуацию.

Энергетика Мировые цены на нефть демонстрируют рост Москва, 29 апреля 2020, 10:37 — REGNUM Фьючерсы на нефть марок Brent и WTI выросли в цене, об этом свидетельствуют данные торгов 29 апреля. 10

Футбол Селюк призвал «Крылья Советов» разорвать контракт с вратарем Фроловым Фролов защищает цвета "Крылья Советов" с зимы этого года. В текущем сезоне он провел за самарский клуб 3 матча.

Общество СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной Следственный комитет России (СКР) проверяет информации СМИ о наличии у члена Совета федерации Елены Мизулиной двойного гражданства, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 639

Общество Роспотребнадзор разработал правила поведения на майских праздниках Роспотребнадзор в соответствии с поручением главы правительства Михаила Мишустина разработал правила поведения россиян в период майских праздников, соблюдение которых должно помешать распространению коронавирусной инфекции COVID-19. 850