Религия

Газета.RuГазета.RuПатриарх Кирилл отстранил глав двух епархий от управления

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил от управления епархиями епископов Армавирского и Лабинского Игнатия (Бузина) и епископа Костомукшского и Кемского Игнатия (Тарасова). Об этом на своем сайте сообщила Московская патриархия.
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Патриарх Кирилл отстранил глав двух епархий от управления

Газета.Ru12:44

Патриарх Кирилл отстранил двух епископов от управления епархиями

РИА Новости07:54

Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов

RT на русском10:27

Епископ Костомукшский Игнатий отстранен от управления епархией

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Патриарх отстранил от управления епархиями РПЦ двух епископов

РБК09:21

Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов

Lenta.ru10:28

Патриарх Кирилл отстранил от управления архиереев Армавирской и Костомукшской епархий

ТАСС07:36
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