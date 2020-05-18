Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил от управления епархиями епископов Армавирского и Лабинского Игнатия (Бузина) и епископа Костомукшского и Кемского Игнатия (Тарасова). Об этом на своем сайте сообщила Московская патриархия.

Патриарх Кирилл отстранил глав двух епархий от управления

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