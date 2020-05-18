Религия

РИА НовостиРИА НовостиПатриарх Кирилл отстранил глав двух епархий от управления

"По решению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями", — говорится в сообщении.
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Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов

Lenta.ru10:28

Патриарх Кирилл отстранил от управления архиереев Армавирской и Костомукшской епархий

ТАСС07:36

Епископ Костомукшский Игнатий отстранен от управления епархией

Московский Комсомолец09:26

Патриарх отстранил от управления епархиями РПЦ двух епископов

РБК09:21

Патриарх Кирилл отстранил от управления архиереев двух епархий

Газета.Ru08:00

Патриарх Кирилл отстранил глав двух епархий от управления

РИА Новости07:54

Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов

RT на русском10:27
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