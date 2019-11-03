Религия
ИзвестияПатриарх Кирилл передал архиепископу Иоанну грамоту о единстве с РПЦ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал главе Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископу Иоанну Дубнинскому (Реннето) Патриаршую и Синодальную грамоту о восстановлении единства архиепископии (Русского экзархата) с Русской православной церковью (РПЦ).
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал грамоту о восстановлении единства Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Русской Православной Церковью, сообщается на сайте РПЦ.Аргументы и Факты01 ноября в 11:30
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Каково значение воссоединения Архиепископии западноевропейских приходов с РПЦ
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