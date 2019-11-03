Религия

ИзвестияИзвестияПатриарх Кирилл передал архиепископу Иоанну грамоту о единстве с РПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал главе Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископу Иоанну Дубнинскому (Реннето) Патриаршую и Синодальную грамоту о восстановлении единства архиепископии (Русского экзархата) с Русской православной церковью (РПЦ).
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал грамоту о восстановлении единства Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Русской Православной Церковью, сообщается на сайте
 РПЦ.
Аргументы и Факты01 ноября в 11:30

Подробнее о событии

Патриарх Кирилл вручил главе западноевропейских приходов грамоту о воссоединении с РПЦ

Коммерсантъ04:16

Каково значение воссоединения Архиепископии западноевропейских приходов с РПЦ

RT на русскомвчера в 14:23

Глава «Русского экзархата» получил сан митрополита

РИА Новости03:29

Патриарх Кирилл: вошедшие в РПЦ верующие Парижской архиепископии сделали правильный выбор

ТАСС06:11

Патриарх Кирилл передал главе Парижской архиепископии грамоту о единстве с РПЦ

Взгляд.ру02:43

Патриарх Кирилл передал архиепископу Иоанну грамоту о единстве с РПЦ

Известия03:11

Архиепископия Западной Европы официально присоединилась к РПЦ

Интерфакс02:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 07:02, Ашберн
Шоу-бизнес

Умер актер из сериала «Скорая помощь» Брайан Тарантина

Брайан Тарантина, снимавшийся в фильме "Талантливый мистер Рипли" и сериале "Скорая помощь", умер в возрасте 60 лет, сообщает THR.
РИА Новости 05:21
Футбол

Тренер «Спартака»: было бы интересно поговорить с Черчесовым

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско сказал, что хотел бы встретиться с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, ему было бы интересно поговорить со своим коллегой.
РИА Новости 06:32
Гаджеты

Redmi представил бюджетный 40-дюймовый смарт-телевизор

Народные новости вчера в 01:05
Происшествия

Раскрыта биография убитого в Москве главы ингушского центра «Э»

Известия вчера в 22:06
Армия и оружие

На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету

Украинские инженеры днепровского конструкторского бюро «Южное» представили противокорабельную сверхзвуковую ракету «Молния».
Известия 05:33
Политика

Киселев заявил, что Бабченко покинул Украину

DP.RU 05:01
Кино

Названа дата выхода нового анимационного фильма о Человеке-пауке

Студия Sony Pictures объявила дату выхода нового фильма "Человек-паук: Через вселенные".
РЕН ТВ вчера в 10:26
Политика

WP: Трамп заявлял своим советникам о неприязни к Украине

Президент США Дональд Трамп заявлял своим советникам о неприязни к украинским властям и подозревал их в «сговоре» с предвыборным штабом Хиллари Клинтон, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
RT на русском 01:31
Экономика

Власти РФ назвали плюсы новой системы накопительных пенсий

Участники новой системы накопительной пенсии — гарантированного пенсионного плана (ГПП) — смогут стать наследниками средств на этапе выплаты пенсии.
Реальное время 31 октября в 14:12
Единоборства

Опубликовано видео нокаута Ковалева от Альвареса

В сети появилось видео решающего эпизода поединка российского боксера Сергея Ковалева и мексиканца Сауля Альвареса.
Lenta.ru 06:17
Происшествия

Боеприпас времён войны взорвался в квартире жилого дома в Ленобласти

57-летний мужчина разбирал боеприпас мелкого калибра времён Великой Отечественной войны в коридоре однокомнатной квартиры.
REGNUM 06:15
Футбол

Илья Кутепов рассказал, каково играть в маске

Кутепов получил перелом носа в игре против «Уфы» (0:1).
Bookmaker-ratings.ru 05:36
Шоу-бизнес

Экс-супруг Ани Лорак показал женщину, воспитывающую дочь певицы

Бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, который в прошлом был женат на певице Ани Лорак, показал женщину, воспитывающую их общую дочь Софию.
Пятый канал вчера в 23:32
Происшествия

В Омске автомобиль без водителя сбил женщину с ребенком

В Омске автомобиль после автозапуска сдвинулся с места, зацепив другую машину, после чего совершил наезд на женщину с ребенком.
РБК 02:51
Происшествия

Появилось видео избиения россиянина за пранк с бомбой в автобусе

Люди в панике покинули автобус и схватили мужчину. Выяснив, что речь идет о неудачном пранке, полицию решили не вызывать.
Lenta.ru 06:48
Политика

ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса

Вести.Ru 04:33
Происшествия

В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство

27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Газета.Ru вчера в 12:09
Политика

Медведев заявил об опасности монополий в сфере ИТ

Россия выступает за совместные с участниками Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) усилия по демонополизации сферы высоких технологий, в том числе производства программного обеспечения.
РБК 06:23
Армия и оружие

На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС

Известия 01 ноября в 22:20
Фигурное катание

Косторная обошла Загитову на этапе Гран-при во Франции

Короткая программа у девушек на этапе Гран-при во Франции вызвала неоднозначную реакцию в мире фигурного катания.
RT на русском вчера в 16:46
Технологии

Какие профессии поглотит искусственный интеллект в России

В ближайшие 5–10 лет искусственный интеллект станет частью очень многих бизнес-процессов, а к середине XXI века серьёзно изменит почти все отрасли экономики и содержание практически каждой профессии.
News.ru вчера в 03:36
Транспорт

В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.
Новости Рязани вчера в 03:48
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте предстала на фотосессии с розовыми волосами

Орбакайте появилась в розовом парике с прической каре.
OAnews вчера в 05:36
Происшествия

Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска

Газета.Ru 01 ноября в 01:40
Политика

В Совфеде оценили слова норвежского политика о снятии санкций с России

В Европе началась "цепная реакция" по теме снятия антироссийских санкций, рассказал RT Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
РИА Новости 03:28
Политика

Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru вчера в 20:48
Общество

Эксперты советуют не отвечать по телефону незнакомым людям словом «да»

По словам Дворянского, отвечая на звонки с незнакомого номера словами «да», граждане рискуют столкнуться с аферистами, собирающими биометрию — цифровой отпечаток голоса.
REGNUM вчера в 08:06
Армия и оружие

Военные НАТО пожаловались на преследование их семей русскими

Piter.tv 01 ноября в 12:35
Экономика

Власти Саудовской Аравии одобрили IPO Saudi Aramco

Саудовские власти одобрили IPO Saudi Aramco. Размещение акций крупнейшей нефтегазовой компании в мире пройдет на национальной бирже Tadawul.
Газета.Ru 04:07
Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за интервью детей с геем

РБК вчера в 10:04
Как работают Яндекс.Новости?
Главное