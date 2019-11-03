с чего всё началось

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал грамоту о восстановлении единства Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе с Русской православной церковью. Как проинформировала его пресс-служба, грамота была подписана в двух экземплярах.

Патриарх Кирилл подписал грамоту о единстве западных приходов с РПЦ

Хоккей ХК «Трактор» отправил в отставку главного тренера Хоккейный клуб «Трактор» отправил в отставку главного тренера Петериса Скудру.

Происшествия У правозащитников были претензии к работе убитого в Москве начальника центра «Э» Ингушетии Правозащитники нелестно отзываются об убитом в Москве начальнике Центра по борьбе с экстремизмом по Республике Ингушетии Ибрагиме Эльджаркиеве.

Происшествия Парикмахера Роналду нашли мертвым в отеле в Цюрихе Парикмахера нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Рикардо Маркес Феррейра нашли мертвым в отеле в Цюрихе, информирует Mundo Deportivo.

Общество Глава РЭО предложил штрафовать за нераздельный сбор мусора Глава оператора мусорной реформы — «Российского экологического оператора» — Денис Буцаев назвал условия введения штрафов за нераздельный сбор отходов в России.

Политика В офисе Зеленского опровергли информацию о драке Богдана и главы СБУ Информация о драке руководителя офиса президента Украины Андрея Богдана с главой СБУ Иваном Бакановым "является выдуманной от начала и до конца", заявил замглавы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко.

Происшествия Во Внуково произошел багажный коллапс В московском аэропорту Внуково сломалась система приема багажа. Об этом сообщает РИА "Новости".

Фигурное катание Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.

Единоборства Появилось видео нокаута в поединке Ковалева и Альвареса В Сети появилось видео нокаута российского боксера Сергея Ковалева в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.

Общество В России появится сервис помощи водителям со слабым здоровьем Не исключено, что в течение ближайших лет в России будет внедрена специализированная автомобильная платформа, которая поможет водителям в случае внезапного ухудшения самочувствия во время управления транспортным средством.

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Общество Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.

Футбол «Зенит» на своем поле сыграл вничью с ЦСКА Ранее в субботу, 2 ноября, ближайший преследователь петербургской команды столичный «Локомотив», в активе которого 30 очков, в гостях сыграл вничью с «Уфой» (1:1). ЦСКА занимает пятое место в таблице, набрав дет 27 очков после 15 встреч.

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Музыка Земфира исполнила новые песни на концерте в Дубае Все на концерте прозвучали 17 песен. Отметим, что Земфира довольно редко радует своих поклонников выступлениями и новыми треками.

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Политика Политолог усомнился в адекватности предложившего заводить дела за поездки россиян в Крым Ганжара добавил, что идея о миллионе уголовных дел на каждого россиянина незаконна с точки зрения норм права.

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