Религия
RT на русскомПатриарх Кирилл подписал грамоту о единстве западных приходов с РПЦ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал грамоту о восстановлении единства Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе с Русской православной церковью. Как проинформировала его пресс-служба, грамота была подписана в двух экземплярах.
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал грамоту о восстановлении единства Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Русской Православной Церковью, сообщается на сайте РПЦ.Аргументы и Факты01 ноября в 11:30
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Каково значение воссоединения Архиепископии западноевропейских приходов с РПЦ
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