Религия
Znak.comПатриарх Кирилл попросил об отсрочке коммунальных платежей для церквей
Патриарх Кирилл попросил об отсрочке платежей за ЖКУ до отмены ограничительных мер и возобновления полноценной работы церквей и монастырей . Глава РПЦ отметил, что счета за тепло, электричество, газ и воду оплачиваются из пожертвований прихожан, а они значительно снизились в последнее время.
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с чего всё началось
О чем просит патриарх Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл попросил премьер-министра Михаила Мишустина отсрочить выплаты коммунальных услуг для церковных учреждений из-за снижения пожертвований на фоне пандемии коронавируса.РБК08:11
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Комментарии
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Lenta.ru 13:59
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Ранее сообщалось, что заместитель Министра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко во время онлайн-конференции предложила врачам «не ждать манны небесной», а нашить себе бахил самостоятельно или привлечь к этому санитарок, которые «сидят дома и им нечего делать».
NewInform вчера в 05:19
Экономика
Минпромторг составил список системообразующих предприятий
Минпромторг сформировал список системообразующих предприятий по своей линии. Ведомство внесло в него почти 250 организаций из 15 отраслей.
Вести.Ru вчера в 22:55
Здоровье
Названа причина большого числа молодых россиян с коронавирусом
Большое число молодых россиян с коронавирусом в больницах объясняется тем, что пожилые люди более дисциплинированно соблюдают самоизоляцию.
Lenta.ru 14:59
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон поздравили Елизавету II с днем рождения
21 апреля Елизавета II, королева Великобритании, отмечает свой день рождения. Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили ее раньше всех.
Телеканал 360° 08:16
Общество
ВОЗ предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 01:26
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Политика
Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
РИА Новости 05:41
Политика
СМИ сообщили о намерении Трампа приостановить выдачи грин-карт
Президент Дональд Трамп объявит в скором времени о приостановке выдачи грин-карт — постоянных видов на жительство в США, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники.
РИА Новости 16:24
Общество
Великобритания начнет испытания вакцины от коронавируса на людях
Великобритания начнет испытания вакцины от коронавируса на людях уже с 23 апреля.
Lenta.ru 14:57
Общество
Сожителям больных ОРВИ разрешили выходить в магазин в Подмосковье
Жители Подмосковья, которые проживают вместе с больными ОРВИ и людьми с подозрением на коронавирус, смогут посетить ближайший магазин, вынести мусор или выгулять животных.
Москва 24 16:37
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как лечиться дома от коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, сегодня, 21 апреля, об этом рассказал заместитель директора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.
ToDay News Ufa 08:18
Единоборства
Петр Ян: В UFC не хотят двух российских чемпионов
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Лукашенко заявил, что Россия отказывается поставлять гречку Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам производить "достойное" количество гречки для внутреннего рынка, поскольку, по его словам, РФ якобы отказалась продавать эту крупу республике.
РИА Новости 04:19
Энергетика
В Кремле прокомментировали обвал цен на нефть
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 21 апреля, прокомментировал обвал цен, произошедший накануне на нефтяном рынке.
Известия 06:08
Общество
Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко
Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском 14:06
Армия и оружие
В ЮВО заявили, что дополнительные войска в Чечню не вводились
В пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) прокомментировали информацию о том, что жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе республики, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:05
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости 19 апреля в 20:15
Происшествия
В Казани возбудили уголовное дело против ректора КНИТУ
Возбуждено уголовное дело в отношении ректора Казанского национального исследовательского технологического университета Сергея Юшко.
Российская газета 12:25
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Fortnite неожиданно появилась в Google Play
Epic Games вынужденно выпустила Fortnite в Google Play Store для Android, но делать она этого не хотела из-за принципа.
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Число жертв канадского стрелка увеличилось
Lenta.ru 01:49
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Компания Samsung создаст сенсор на 600 мегапикселей
Новый совершенный датчик, как подчеркнул вице-президент, должен обладать разрешением 600 мегапикселей.
REGNUM 08:37
Общество
В США количество зараженных коронавирусом превысило 730 тысяч
Вашингтон, 19 апреля 2020, 04:06 — REGNUM Общее количество зафиксированных заражений коронавирусной инфекцией в Соединенных Штатах составило 732 197.
REGNUM 18 апреля в 22:18
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Представлена консоль Xbox One X в стиле Cyberpunk 2077
Украшенная в стиле грядущей фантастической игры Cyberpunk 2077 специальная версия Xbox One X появится на рынке в июне нынешнего года.
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Политика
Обаму захотели сделать новым вице-президентом США
Многие представители Демократической партии США мечтали бы увидеть бывшую первую леди страны Мишель Обаму в качестве нового вице-президента в случае победы главного потенциального кандидата от партии Джо Байдена на грядущих президентских выборах.
Lenta.ru 14:16
Здоровье
Коронавирус выявлен у пациентов и медиков онкодиспансера Белгорода
В медучреждении инфицированы COVID-19 18 пациентов и 9 медиков, подтвердил глава области в соцсетях.
Национальная служба новостей 12:21
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Кузбассовцы поделились мнением о сериале «Зулейха открывает глаза»
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