О чем просит патриарх Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл попросил премьер-министра Михаила Мишустина отсрочить выплаты коммунальных услуг для церковных учреждений из-за снижения пожертвований на фоне пандемии коронавируса.

с чего всё началось

Патриарх Кирилл попросил об отсрочке платежей за ЖКУ до отмены ограничительных мер и возобновления полноценной работы церквей и монастырей . Глава РПЦ отметил, что счета за тепло, электричество, газ и воду оплачиваются из пожертвований прихожан, а они значительно снизились в последнее время.

Патриарх Кирилл попросил об отсрочке коммунальных платежей для церквей

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