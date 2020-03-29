Коронавирус

РБКРБКПатриарх Кирилл порекомендовал не посещать храмы из-за коронавируса

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих временно воздержаться от посещения храмов из-за распространения коронавируса и молиться дома, передает «РИА Новости».
Читать в источнике
Комментировать1,2K
с чего всё началось

Патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости06:07

Подробнее о событии

Патриарх Кирилл призвал верующих не ходить в храмы. Главное о коронавирусе за 29 марта

ТАСС11:25

Патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов

РИА Новости06:07

Патриарх Кирилл порекомендовал не посещать храмы из-за коронавируса

РБК06:38

Патриарх Кирилл призвал верующих не посещать храмы в условиях коронавируса

Интерфакс06:17

РПЦ пока не готова сообщить о возможных мерах предосторожности на время празднования Пасхи

Эхо Москвы10:31

Патриарх Кирилл призвал верующих воздержаться от посещения храмов из-за коронавируса

Парламентская газета05:53

Бокерия порекомендовал людям пожилого возраста воздержаться от посещения храмов

Взгляд.ру27 марта в 11:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 15:19, Ашберн
Общество

В Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей

В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
RT на русском 13:09
Космос

Меркурий мог быть пригоден для жизни

Исследуя снимки Меркурия, ученые обратили внимание на резкие перепады высот и крутые склоны.
TV BRICS 27 марта в 08:00
Шоу-бизнес

45-летняя Божена Рынска впервые стала мамой

Напомним, Божена Рынска через полгода после смерти мужа — политолога и одного из создателей телекомпании НТВ Игоря Малашенко — сделала неожиданное заявление.
Летидор 14:14
Общество

Власти Москвы определят наказание для нарушителей самоизоляции

Власти Москвы в скором времени введут отдельное наказание для нарушителей самоизоляции, сообщила РБК пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова.
РБК 13:59
Политика

Посольство России направило протест газете La Stampa

Посольство России в Италии направило протест газете La Stampa в связи с материалом издания о бесполезности российской помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19 для республики.
RT на русском 27 марта в 04:04
Здоровье

Вирусолог объяснил, что значит первая смерть ребенка от коронавируса

Первый зарегистрированный случай смерти младенца от коронавируса не означает, что вирус мутировал.
URA.Ru 09:01
Футбол

Агент Бикфалви подтвердил, что «Урал» отпустил легионеров домой

Агент полузащитника «Урала» Эрика Бикфалви Даниэл Драгош подтвердил, что екатеринбургский клуб принял решение отпустить иностранных игроков команды домой.
Bookmaker-ratings.ru 11:38
Общество

В Пскове умер пациент с коронавирусом

Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
Интерфакс 10:44
Общество

Власти Москвы выплатят компенсации безработным из-за новых ограничений

Власти Москвы выплатят безработным жителям столицы компенсации из-за ограничений, которые вводятся в городе на фоне распространения коронавируса.
Известия 13:11
Общество

Нерабочая неделя: какие организации в Туле продолжают работать

Напомним, период ограничений продлится до 24.00 5 апреля 2020 года.
Тульские новости 05:30
Финансы

Опубликован прогноз по курсу рубля на выходной неделе

Курс доллара в выходную неделю может составить 77-80 рублей, а евро — 84-86 рублей.
Lenta.ru 00:09
Здоровье

Назвали новый признак заражения коронавирусом

Одним из признаков коронавируса у некоторых людей может быть конъюнктивит, заявили врачи из Американской академии офтальмологии со ссылкой на данные, полученными их китайскими коллегами.
MOS.news вчера в 10:11
Общество

В Китае остановили распространение коронавируса

Власти Китая констатировали, что распространение эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране в целом остановлено.
RT на русском 06:14
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 21:30
Здоровье

Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Evo-rus.com 27 марта в 09:09
Экономика

Холдинг Рината Ахметова отказался платить по кредитам из-за коронавируса

DTEK Energy отказался выплачивать долги по ценным бумагам компании, а также погашать задолженность перед банками, заявили 28 марта в энергохолдинге Рината Ахметова, сообщает интернет-газета «Страна.ua».
Красная весна вчера в 05:10
Общество

Ушел из жизни писатель Юрий Бондарев

Газета.Ru 13:54
Общество

Биолог из США оценила российский препарат от коронавируса

RuNews24.ru 00:14
Политика

Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия.
Lenta.ru 12:16
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко показали лицо младшей дочери

В ответ Костенко разместила у себя в блоге семейное фото, где показала также лицо младшей дочери - Евы.
Paparazzi.ru 07:57
Общество

Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 10:40
Общество

Вирусолог предостерег россиян от поездок на дачу

"Лечебные мероприятия эффективны именно в первые часы от момента появления симптомов", - подчеркнул вирусолог.
Российская газета 27 марта в 17:38
Культура

Знаменитый польский композитор Кшиштоф Пендерецкий скончался

Один из самых знаменитых дирижеров и композиторов последних десятилетий Кшиштоф Пендерецкий скончался в возрасте 86 лет, пишет РИА Новости.
Aobe.ru 08:54
Общество

Глава Минздрава рассказал об эффективности марлевых масок

Четырехслойные марлевые маски способны защитить от инфекции, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 09:41
Шоу-бизнес

Пугачева с сыном спели изгоняющую коронавирус песню

Российская певица Алла Пугачева с сыном Гарри спели песню против пандемии.
Evo-rus.com 27 марта в 15:47
Авто

В Казахстане запустили производство моделей Chevrolet Damas и Labo

Как сообщают «Автоновости дня», ТОО «СарыаркаАвтоПром» и АО «UzAuto Motors» будут выпускать сразу несколько моделей американской марки Chevrolet – Damas, Labo, Trailblazer, Malibu, Cobalt и Spark.
Автоновости дня 02:19
Гаджеты

Capcom обновила системные требования для Resident Evil 3 Remake

Кампания Capcom обновила минимальные и рекомендованные системные требования для Resident Evil 3 Remake на странице игры в Steam.
CyberSport.ru вчера в 04:44
Наука

Половина рациона неандертальцев состояла из морепродуктов

Исследовав пещеру Фигейра-Брава на юге Португалии, ученые из Университета Барселоны пришли к выводу, что половину рациона неандертальцев составляли морепродукты.
ToDay News Ufa вчера в 03:25
Общество

Еще 270 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 270 и достигло 1534.
Общественное телевидение России 05:52
Общество

В Москве резко ухудшится погода

В Москве в ночь на 30 марта резко ухудшится погода, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Lenta.ru 11:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное