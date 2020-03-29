Коронавирус
РБКПатриарх Кирилл порекомендовал не посещать храмы из-за коронавируса
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих временно воздержаться от посещения храмов из-за распространения коронавируса и молиться дома, передает «РИА Новости».
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов из-за распространения коронавирусной инфекции.РИА Новости06:07
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Патриарх Кирилл призвал верующих воздержаться от посещения храмов из-за коронавируса
Парламентская газета05:53
Бокерия порекомендовал людям пожилого возраста воздержаться от посещения храмов
Взгляд.ру27 марта в 11:35
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