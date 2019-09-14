Религия

Газета.RuГазета.RuПатриарх Кирилл поздравил по телефону главу «Русского экзархата»

Патриарх Кирилл поговорил по телефону с главой Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископом Иоанном. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт РПЦ. Как отмечается, патриарх поздравил его с присоединением к Московскому патриархату приходов "Русского экзархата".
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Владимир Легойда
Это историческое событие, которое завершает процесс преодоления церковных разделений за рубежом.
— Владимир Легойда, российский общественный деятельРоссийская газета вчера в 11:43

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