Религия
Газета.RuПатриарх Кирилл поздравил по телефону главу «Русского экзархата»
Патриарх Кирилл поговорил по телефону с главой Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископом Иоанном. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт РПЦ. Как отмечается, патриарх поздравил его с присоединением к Московскому патриархату приходов "Русского экзархата".
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Это историческое событие, которое завершает процесс преодоления церковных разделений за рубежом.
— Владимир Легойда, российский общественный деятельРоссийская газета вчера в 11:43
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Патриарх Кирилл лично поздравил главу «русского экзархата» с возвращением в РПЦ
Интерфакс Религиявчера в 14:21
Патриарх Кирилл сообщил о закрытии темы разделения Русской церкви за рубежом
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Газета.Ru вчера в 15:47
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Газета.Ru 03:33
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