Религия

РБКРБКПатриарх Кирилл поздравил православных христиан с Рождеством

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных христиан с наступающим Рождеством Христовым, сообщается на сайте пресс-службы патриархии. В понедельник, 6 января, верующие отмечают Рождественский сочельник — канун (Навечерие) Рождества Христова.
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных христиан с наступающим Рождеством Христовым, сообщается
 на сайте пресс-службы патриархии.
РБК01:44

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Патриарх Кирилл поздравил православных с Рождеством

Известия03:39

Патриарх Кирилл обратился к православным с рождественским посланием

Телеканал 360°01:35

Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с Рождеством

РБК01:44

Патриарх Кирилл поздравил православных с Рождеством

Москва 2401:38

Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с наступающим Рождеством

Life.ru02:28

Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с Рождеством

Газета.Ru01:19

Патриарх Кирилл поздравил всех православных с Рождеством

News.ru01:16
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Здоровье

Число заболевших корью в Якутске достигло 68 человек

К 29 декабря число заболевших корью по всей республике составило 51 случай, причём 50 из них — в Якутске.
Life.ru вчера в 08:37
Религия

Патриарх Кирилл начал рождественскую службу в храме Христа Спасителя

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве, трансляцию ведет телеканал «Россия 24».
РБК 16:20
Политика

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Сбербанк изучил активность мошенников в период новогодних праздников и предупредил, что к концу каникул злоумышленники войдут в «рабочий режим».
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IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода

Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.
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Аксенов заявил, что украинцы признали Крым российским

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в прошедшем году полуостров посетили больше миллиона туристов с Украины, что может свидетельствовать о признании украинцами легитимности вхождения региона в состав РФ.
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Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев подписал контракт с московским «Динамо».
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Пользователей WhatsApp предупредили о «новогоднем вирусе»

Пользователям мессенджера WhatsApp может угрожать «новогодний вирус», пишет gizchina.com.
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Футбол

Орлов назвал российских игроков «Зенита» пустым поколением

Орлов назвал нынешнее поколение игроков в стране пустым. И в данный момент необходимо обучать умению играть в пас молодых игроков.
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Армия и оружие

Армия Хафтара взяла под контроль ливийский город Сирт

Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара взяла под контроль город Сирт на западе Ливии, а также аэропорт и прибрежный порт, передает телеканал Sky News Arabia.
РБК 12:34
Армия и оружие

Пентагон прокомментировал возможные удары по культурным объектам Ирана

Военные США в вопросе ударов по культурным объектам Ирана будут руководствоваться "законами вооруженного конфликта", заявил во вторник глава Пентагона Марк Эспер.
РИА Новости 18:38
Общество

Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
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Группа «Сплин» опубликовала анимационный клип на песню «Воздушный шар»

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Диетолог перечислил продукты для борьбы с раком желудка

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Не менее 30 человек погибли в результате взрыва в Нигерии

По меньшей мере 30 человек погибли в северо-восточном нигерийском штате Борно после взрыва самодельного устройства на мосту, сообщает во вторник, 7 января, Reuters.
Известия 19:32
Политика

Пушков заявил о «второй оккупации» Ирака со стороны США

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter сообщения о том, что США не станут выводить войска из Ирака, назвав подобные действия "второй оккупацией" страны.
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Ларионов назвал трансляцию финала МЧМ-2011 непонятной

Помощник главного тренера молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов назвал трансляцию финала молодежного чемпионата мира (МЧМ) 2011 года во время финала 2020-го непонятной.
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SpaceX запустит еще 60 спутников системы Starlink

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутниками группировки Starlink со стартовой площадки компании SpaceX на мысе Канаверал назначен на 6 января.
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Летчики показали видео полета в багровом небе над пожарами

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«Арсенал» победил «Лидс» в Кубке Англии

Лондонский «Арсенал» в домашнем матче 1/32 Кубка Англии обыграл «Лидс» со счетом 1:0. Единственный гол был забит на 55-й минуте.
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В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть

"В одном из населенных пунктов Хабаровского края насмерть замерз ребенок первого года жизни, оставленный родителями на балконе", — говорится в сообщении.
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Энергетика

Альтернативный газ пойдет в Финляндию мимо Петербурга

Труба позволит поставлять в Финляндию транзитом через Эстонию газ из латвийских хранилищ, куда он поступает (как поясняет агентство Delfi), к примеру, из Норвегии.
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Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
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36-летняя Ксения Бородина пожаловалась на панические атаки

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СМИ: Ким Чен Ын посетил один из важнейших объектов строительства 2020 года в КНДР

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Умер Геннадий Пискунов, народный артист России

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