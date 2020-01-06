с чего всё началось

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных христиан с наступающим Рождеством Христовым, сообщается на сайте пресс-службы патриархии. В понедельник, 6 января, верующие отмечают Рождественский сочельник — канун (Навечерие) Рождества Христова.

Здоровье Число заболевших корью в Якутске достигло 68 человек К 29 декабря число заболевших корью по всей республике составило 51 случай, причём 50 из них — в Якутске.

Политика Саудовский принц обсудил с Помпео ситуацию на Ближнем Востоке Заместитель министра обороны Саудовской Аравии принц Халед бен Сальман, который ранее был послом королевства в США, обсудил с госсекретарем США Майком Помпео во время визита в Вашингтон усилия по установлению мира в регионе и на мировой арене, сообщил бен Сальман в социальной сети Twitter.

Общество Сбербанк предупредил об активизации мошенников к концу праздников Сбербанк изучил активность мошенников в период новогодних праздников и предупредил, что к концу каникул злоумышленники войдут в «рабочий режим».

Происшествия IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.

Путешествия Аксенов заявил, что украинцы признали Крым российским Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в прошедшем году полуостров посетили больше миллиона туристов с Украины, что может свидетельствовать о признании украинцами легитимности вхождения региона в состав РФ.

Футбол Орлов назвал российских игроков «Зенита» пустым поколением Орлов назвал нынешнее поколение игроков в стране пустым. И в данный момент необходимо обучать умению играть в пас молодых игроков.

Армия и оружие Армия Хафтара взяла под контроль ливийский город Сирт Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара взяла под контроль город Сирт на западе Ливии, а также аэропорт и прибрежный порт, передает телеканал Sky News Arabia.

Общество Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.

Хоккей Ларионов назвал трансляцию финала МЧМ-2011 непонятной Помощник главного тренера молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов назвал трансляцию финала молодежного чемпионата мира (МЧМ) 2011 года во время финала 2020-го непонятной.

Космос SpaceX запустит еще 60 спутников системы Starlink Запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутниками группировки Starlink со стартовой площадки компании SpaceX на мысе Канаверал назначен на 6 января.

Футбол «Арсенал» победил «Лидс» в Кубке Англии Лондонский «Арсенал» в домашнем матче 1/32 Кубка Англии обыграл «Лидс» со счетом 1:0. Единственный гол был забит на 55-й минуте.

Энергетика Альтернативный газ пойдет в Финляндию мимо Петербурга Труба позволит поставлять в Финляндию транзитом через Эстонию газ из латвийских хранилищ, куда он поступает (как поясняет агентство Delfi), к примеру, из Норвегии.