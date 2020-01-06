Религия
РБКПатриарх Кирилл поздравил православных христиан с Рождеством
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных христиан с наступающим Рождеством Христовым, сообщается на сайте пресс-службы патриархии. В понедельник, 6 января, верующие отмечают Рождественский сочельник — канун (Навечерие) Рождества Христова.
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных христиан с наступающим Рождеством Христовым, сообщается на сайте пресс-службы патриархии.РБК01:44
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Здоровье
Число заболевших корью в Якутске достигло 68 человек
К 29 декабря число заболевших корью по всей республике составило 51 случай, причём 50 из них — в Якутске.
Религия
Патриарх Кирилл начал рождественскую службу в храме Христа Спасителя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве, трансляцию ведет телеканал «Россия 24».
Политика
Саудовский принц обсудил с Помпео ситуацию на Ближнем Востоке
Заместитель министра обороны Саудовской Аравии принц Халед бен Сальман, который ранее был послом королевства в США, обсудил с госсекретарем США Майком Помпео во время визита в Вашингтон усилия по установлению мира в регионе и на мировой арене, сообщил бен Сальман в социальной сети Twitter.
Общество
Сбербанк предупредил об активизации мошенников к концу праздников
Сбербанк изучил активность мошенников в период новогодних праздников и предупредил, что к концу каникул злоумышленники войдут в «рабочий режим».
Происшествия
IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода
Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.
Путешествия
Аксенов заявил, что украинцы признали Крым российским
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в прошедшем году полуостров посетили больше миллиона туристов с Украины, что может свидетельствовать о признании украинцами легитимности вхождения региона в состав РФ.
Футбол
СМИ: Московское «Динамо» усилилось игроком «Краснодара» Скопинцевым
Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев подписал контракт с московским «Динамо».
Общество
Пользователей WhatsApp предупредили о «новогоднем вирусе»
Пользователям мессенджера WhatsApp может угрожать «новогодний вирус», пишет gizchina.com.
Футбол
Орлов назвал российских игроков «Зенита» пустым поколением
Орлов назвал нынешнее поколение игроков в стране пустым. И в данный момент необходимо обучать умению играть в пас молодых игроков.
Армия и оружие
Армия Хафтара взяла под контроль ливийский город Сирт
Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара взяла под контроль город Сирт на западе Ливии, а также аэропорт и прибрежный порт, передает телеканал Sky News Arabia.
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал возможные удары по культурным объектам Ирана
Военные США в вопросе ударов по культурным объектам Ирана будут руководствоваться "законами вооруженного конфликта", заявил во вторник глава Пентагона Марк Эспер.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Здоровье
Диетолог перечислил продукты для борьбы с раком желудка
Происшествия
Не менее 30 человек погибли в результате взрыва в Нигерии
По меньшей мере 30 человек погибли в северо-восточном нигерийском штате Борно после взрыва самодельного устройства на мосту, сообщает во вторник, 7 января, Reuters.
Политика
Пушков заявил о «второй оккупации» Ирака со стороны США
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter сообщения о том, что США не станут выводить войска из Ирака, назвав подобные действия "второй оккупацией" страны.
Хоккей
Ларионов назвал трансляцию финала МЧМ-2011 непонятной
Помощник главного тренера молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов назвал трансляцию финала молодежного чемпионата мира (МЧМ) 2011 года во время финала 2020-го непонятной.
Космос
SpaceX запустит еще 60 спутников системы Starlink
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутниками группировки Starlink со стартовой площадки компании SpaceX на мысе Канаверал назначен на 6 января.
Футбол
«Арсенал» победил «Лидс» в Кубке Англии
Лондонский «Арсенал» в домашнем матче 1/32 Кубка Англии обыграл «Лидс» со счетом 1:0. Единственный гол был забит на 55-й минуте.
Происшествия
В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть
"В одном из населенных пунктов Хабаровского края насмерть замерз ребенок первого года жизни, оставленный родителями на балконе", — говорится в сообщении.
Энергетика
Альтернативный газ пойдет в Финляндию мимо Петербурга
Труба позволит поставлять в Финляндию транзитом через Эстонию газ из латвийских хранилищ, куда он поступает (как поясняет агентство Delfi), к примеру, из Норвегии.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Шоу-бизнес
36-летняя Ксения Бородина пожаловалась на панические атаки
Скажу вам очень неприятное чувство, с чем оно связано понять мне сложно, скорее всего эта дурацкая смена поясов часовых, на Бали много лет назад похожее я испытала.
Политика
Меркель по приглашению Путина приедет в Россию 11 января
Культура
Умер Геннадий Пискунов, народный артист России
Шоу-бизнес
Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина изобразила выпуск новостей
Телеведущий сообщил, когда вся семья собирается за обеденным столом — Лиза забирается в стеклянный шкаф и изображает телевизионный новостной выпуск.
Происшествия
В Тюменской области два человека погибли в ДТП с автобусом
В автобусе, который следовал из Таджикистана в Сургут, находились 30 пассажиров. В результате ДТП погибли водитель и пассажир грузовика.
Общество
Модель продала обнаженные снимки ради борьбы с лесными пожарами в Австралии
Популярная в Instagram модель Кейлен Уорд (Kaylen Ward) собрала 700 тысяч долларов на борьбу с лесными пожарами в Австралии, продавая свои обнаженные снимки.