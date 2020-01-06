Религия

РБКРБКПатриарх Кирилл поздравил православных христиан с Рождеством

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных христиан с наступающим Рождеством Христовым, сообщается на сайте пресс-службы патриархии. В понедельник, 6 января, верующие отмечают Рождественский сочельник — канун (Навечерие) Рождества Христова.
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных христиан с наступающим Рождеством Христовым, сообщается
 на сайте пресс-службы патриархии.
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Патриарх Кирилл поздравил православных с Рождеством

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Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с Рождеством

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