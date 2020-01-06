с чего всё началось

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных с Рождеством. Обращение патриарха было опубликовано 5 января на официальном сайте Русской православной церкви.

Общество Друг Павленко рассказал о последних неделях жизни онколога Жена и дети были рядом с ним до последней минуты. Об этом рассказал на странице Павленко в Fасевоок хирург Илья Гоцадзе, друг семьи.

Происшествия В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки Прокуратура и следственные органы в Ульяновске проводят проверки по факту гибели трехлетнего ребенка, предположительно, умершего во время игры в прятки, сообщил РИА Новости в понедельник старший помощник прокурора региона Василий Зима.

Общество Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сможет обсудить высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.

Политика Дочь генерала Сулеймани обратилась к Трампу Дочь убитого Америкой иранского военачальника Касема Сулеймани Зейнаб на церемонии прощания обещала Вашингтону «черные дни».

Политика Гуайдо лишился поста главы парламента Венесуэлы Самопровозглашенный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо лишился поста председателя Национальной ассамблеи страны – в качестве нового главы законодательного органа депутаты избрали сторонника официальной власти Луиса Парру.

Гаджеты IPhone SE2 получит характерную особенность смартфонов Huawei Есть данные, что он получит характерную особенность смартфонов Huawei Как сообщает ToDay News Ufa, сообщается, что у смартфона iPhone SE2 появится боковой датчик разблокировки, встроенный в клавишу включения.

Общество Суд над Харви Вайнштейном начался в Нью-Йорке Судебный процесс над голливудским продюсером Харви Вайнштейном, который обвиняется в сексуальных домогательствах, начался 6 января в Нью-Йорке, сообщает DW.