Религия
ИзвестияПатриарх Кирилл поздравил православных с Рождеством
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных с Рождеством. Обращение патриарха было опубликовано 5 января на официальном сайте Русской православной церкви.
Читать в источнике
Оценить30
с чего всё началось
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных христиан с наступающим Рождеством Христовым, сообщается на сайте пресс-службы патриархии.РБК01:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 14:12, Ашберн
Экономика
Цены на золото и палладий обновили рекорды
Стоимость палладия обновила исторический максимум: его цена на спотовом рынке выросла до $2030,28 за унцию.
Хоккей
Валерий Брагин: сборная России показала лучший хоккей на турнире
Главный тренер россиян Валерий Брагин остался доволен игрой своих подопечных.
Общество
Друг Павленко рассказал о последних неделях жизни онколога
Жена и дети были рядом с ним до последней минуты. Об этом рассказал на странице Павленко в Fасевоок хирург Илья Гоцадзе, друг семьи.
Происшествия
В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки
Прокуратура и следственные органы в Ульяновске проводят проверки по факту гибели трехлетнего ребенка, предположительно, умершего во время игры в прятки, сообщил РИА Новости в понедельник старший помощник прокурора региона Василий Зима.
Гаджеты
Seagate показала на CES 2020 геймерские внешние накопители
Происшествия
Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье
В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
Происшествия
В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть
"В одном из населенных пунктов Хабаровского края насмерть замерз ребенок первого года жизни, оставленный родителями на балконе", — говорится в сообщении.
Политика
США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления ООН
США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления Совбеза ООН, сообщил Reuters.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади
Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сможет обсудить высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.
Кино
Обнародован трейлер хоррора «Новые мутанты» от Marvel
В интернете появился долгожданный трейлер фильма ужасов «Новые мутанты» от режиссера Джоша Буна.
Технологии
СМИ предупредили о «новогоднем вирусе» в WhatsApp
В WhatsApp появился "новогодний вирус", пишет gizchina.com.
Общество
Первая леди Украины появилась на публике в шлепках
Первая леди Украины Елена Зеленская посетила Национальный музей Омана в шлепанцах.
Спорт
Большунов впервые в карьере стал победителем «Тур де Ски»
Российский лыжник Александр Большунов, занявший третье место в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме, впервые в карьере стал победителем многодневки.
Политика
Дочь генерала Сулеймани обратилась к Трампу
Дочь убитого Америкой иранского военачальника Касема Сулеймани Зейнаб на церемонии прощания обещала Вашингтону «черные дни».
Футбол
Ибрагимович остался в запасе «Милана» на матч с «Сампдорией»
Новичок команды - шведский форвард Златан Ибрагимович остался в запасе на эту встречу.
Армия и оружие
Столтенберг: США приняли решение об атаке Сулеймани без участия НАТО
США приняли решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани без участия НАТО и международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Общество
Ученый рассказал о способе быстро избавиться от жира на животе
Определенное сочетание кардионагрузки, силовых упражнений и правильного питания поможет быстро избавиться от жира на животе.
Политика
Меркель приедет в Россию по приглашению Путина
Политика
Пушков прокомментировал решение Ирака о выводе американских войск
Сенатор Алексей Пушков заявил, что в Ираке больше не хотят терпеть присутствие американских войск.
Политика
Гуайдо лишился поста главы парламента Венесуэлы
Самопровозглашенный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо лишился поста председателя Национальной ассамблеи страны – в качестве нового главы законодательного органа депутаты избрали сторонника официальной власти Луиса Парру.
Гаджеты
IPhone SE2 получит характерную особенность смартфонов Huawei
Есть данные, что он получит характерную особенность смартфонов Huawei Как сообщает ToDay News Ufa, сообщается, что у смартфона iPhone SE2 появится боковой датчик разблокировки, встроенный в клавишу включения.
Общество
Суд над Харви Вайнштейном начался в Нью-Йорке
Судебный процесс над голливудским продюсером Харви Вайнштейном, который обвиняется в сексуальных домогательствах, начался 6 января в Нью-Йорке, сообщает DW.
Армия и оружие
Армия Хафтара взяла под контроль город Сирт
Энергетика
Киев сообщил о полной оплате за транзит газа после сокращения поставок
«Оператор ГТС Украины» получает полноценную оплату за транзит российского газа по территории страны, несмотря на сокращение поставок в несколько раз.
Политика
Болтон заявил о готовности дать показания по делу об импичменте Трампа
Бывший помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон выразил готовность дать показания в сенате США в рамках процедуры импичмента главы государства Дональда Трампа.
Экономика
Медведчук заявил о росте долгов украинцев за ЖКУ
По данным Государственной службы статистики, на которую ссылается Медведчук, больше всего долгов за поставку газа и отопления.
Шоу-бизнес
Семенович с округлившимся животом поздравляют с беременностью
Поклонники артистки увидели внушительный животик секс-дивы и тут же принялись поздравлять артистку с беременностью.