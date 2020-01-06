Религия

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных с Рождеством. Обращение патриарха было опубликовано 5 января на официальном сайте Русской православной церкви.
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с чего всё началось
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных христиан с наступающим Рождеством Христовым, сообщается
 на сайте пресс-службы патриархии.
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Патриарх Кирилл поздравил православных с Рождеством

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Патриарх Кирилл обратился к православным с рождественским посланием

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Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с Рождеством

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Патриарх Кирилл поздравил православных с Рождеством

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Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с наступающим Рождеством

Life.ru02:28

Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с Рождеством

Газета.Ru01:19

Патриарх Кирилл поздравил всех православных с Рождеством

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