Общество

REGNUMREGNUMПатриарх Кирилл предложил исключить аборты из ОМС

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 28 января заявил Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл на пленарном заседании в рамках Рождественских парламентских встреч.
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