Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПатриарх Кирилл предложил смотреть на коронавирус как на милость Божию

Ранее председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда опроверг информацию об изменении рабочего графика патриарха Кирилла из-за коронавируса.
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с чего всё началось

Патриарх Кирилл предложил смотреть на коронавирус как на милость Божию

Распространение коронавируса, как милость Божия, может способствовать осознанию хрупкости человеческой цивилизации и подтолкнуть людей поверить в Бога, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после литургии в Переделкино в храме святого благоверного князя Игоря Черниговского.
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Пандемия коронавируса заставляет подумать не только о гневе, но и о милости Бога, считает патриарх Кирилл

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«Яндекс.Эфир» открыл платформу для видеоблогеров

«Яндекс.Эфир» открыл новую платформу для видеоблогеров. Сообщает новостное интернет-издание Evo-rus.com.
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На свадьбе в Нижневартовске зарезали жениха

В Нижневартовске во время празднования свадьбы зарезали жениха.
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В Италии за сутки от коронавируса умерли 793 человека

Всего с начала эпидемии коронавирусом в Италии заразились 53,5 тыс. человек.
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Игрок башкирской "Уфы" и сборной Люксембурга Оливье Тилль госпитализирован. Об этом сообщает ProSportStory.
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Американцы массово скупают оружие во время эпидемии

Жители США начали массово скупать огнестрельное оружие во время эпидемии коронавируса. В оружейные магазины выстраиваются огромные очереди.
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Общество

В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
РИА Новости вчера в 09:36
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Первый самолёт ВКС РФ с военными медиками вылетел в Италию

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В Башкирии нейтрализовали боевика, готовившего теракт

В Уфе оперативники нейтрализовали боевика, планировавшего теракт, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета.
РИА Новости 03:44
Происшествия

В Москве девушка получила в солярии ожоги 80% тела

Известия 01:05
Хоккей

Чемпионат мира по хоккею официально отменен

Чемпионат мира по хоккею среди мужских команд официально отменен. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).
МК-Спорт вчера в 10:58
Происшествия

В столице Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение

Эпицентр землетрясения находился в 7 км от столицы на глубине 10 км. После сильного толчка произошло еще несколько меньшей силы.
Коммерсантъ 06:58
Происшествия

При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди

В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
REGNUM 02:19
Наука

Ученые хотят заменить антибиотики программируемыми вирусами

Соучредитель стартапа Felix Роберт Макбрайд объяснил, что эта технология позволяет нацелить вирусы на конкретные участки бактерий.
Хайтек 05:39
Общество

Жесткого карантина в России в ближайшее время вводить не планируют

В свою очередь вице-премьер Маратт Хуснуллин рассказал, что принято решение построить в ряде регионов дополнительные инфекционные боксы.
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Шоу-бизнес

Киркоров рассказал о своей изоляции на период коронавируса

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Live24 05:08
Общество

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За минувшие сутки число летальных исходов после заражения коронавирусом нового типа в Испании возросло до 1720, сообщается на сайте испанского министерства здравоохранения.
Газета.Ru 07:07
Общество

«Почта России» приостановит сообщение с 15 странами из-за коронавируса

«Почта России» объявила, что приостанавливает сообщение с 15 странами, которые прекратили обработку международной почты из-за коронавируса, пишут «Известия».
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Экономика

Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги

По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.
РИА Новости вчера в 20:16
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«РИА Новости» сообщило о возможном ужесточении карантина в России

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Ведомости 05:55
Футбол

Феллайни подтвердил, что заразился коронавирусом

Бывший полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни, выступающий за китайский «Шаньдун Лунэн», получил положительный результат теста на коронавирус.
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Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru вчера в 04:17
Здоровье

Минздрав РФ призвал к осторожности пациентов с тяжелыми заболеваниями

В настоящее время в России зафиксировано 306 случаев заражения коронавирусом, при этом 131 ― в столице.
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Армия и оружие

Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160

10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Известия вчера в 23:46
Здоровье

На Сахалине усилены карантинные меры из-за коронавируса

Власти Сахалина сообщили об усилении карантинных мер из-за потенциальных новых случаев коронавирусной инфекции.
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UFC не стал переносить бой Хабиба и Фергюсона

Газета.Ru 05:26
Общество

На Украине возбуждено девять уголовных дел за нарушение карантина

Девять граждан Украины подверглись уголовному преследованию со стороны властей за нарушение карантина, объявленного в рамках борьбы с коронавирусом, 22 марта сообщает Национальная полиция Украины у себя на сайте.
Красная весна 07:04
Общество

В России резко вырос спрос на аппараты ИВЛ из-за богачей

В России резко вырос спрос на аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из-за богачей, которые начали массово их скупать на фоне распространения коронавируса.
Lenta.ru 06:26
Общество

США стали третьей по числу зараженных коронавирусом страной

Число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, по данным университета Джона Хопкинса, в США достигло 26 138 человек.
РБК вчера в 22:47
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Нападение пассажирки на водителя такси в Тюмени попало на видео

РИА Новости 05:19
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Епископ Русской православной церкви. Патриарх Московский и всея Руси с 1 февраля 2009 года. До патриаршей интронизации - митрополит Смоленский и Калининградский; с 14 ноября 1989 по 1 февраля 2009 - председатель Синодального отдела внешних церковных связей и постоянный член Священного синода.
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