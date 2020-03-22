Распространение коронавируса, как милость Божия, может способствовать осознанию хрупкости человеческой цивилизации и подтолкнуть людей поверить в Бога, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после литургии в Переделкино в храме святого благоверного князя Игоря Черниговского.

с чего всё началось

Ранее председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда опроверг информацию об изменении рабочего графика патриарха Кирилла из-за коронавируса.

Патриарх Кирилл предложил смотреть на коронавирус как на милость Божию

Футбол Футболист «Уфы» Тилль госпитализирован Игрок башкирской "Уфы" и сборной Люксембурга Оливье Тилль госпитализирован. Об этом сообщает ProSportStory.

Общество Американцы массово скупают оружие во время эпидемии Жители США начали массово скупать огнестрельное оружие во время эпидемии коронавируса. В оружейные магазины выстраиваются огромные очереди.

Хоккей Чемпионат мира по хоккею официально отменен Чемпионат мира по хоккею среди мужских команд официально отменен. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Происшествия В столице Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение Эпицентр землетрясения находился в 7 км от столицы на глубине 10 км. После сильного толчка произошло еще несколько меньшей силы.

Наука Ученые хотят заменить антибиотики программируемыми вирусами Соучредитель стартапа Felix Роберт Макбрайд объяснил, что эта технология позволяет нацелить вирусы на конкретные участки бактерий.

Здоровье Роспотребнадзор сравнил темпы распространения коронавируса и гриппа Коронавирусная инфекция будет распространяться по миру медленнее, чем грипп и атипичная пневмония (SARS), сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на исследование американских, британских и голландских ученых.

Общество Почти 400 человек умерли от коронавируса за сутки в Испании За минувшие сутки число летальных исходов после заражения коронавирусом нового типа в Испании возросло до 1720, сообщается на сайте испанского министерства здравоохранения.

Экономика Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.

Футбол Феллайни подтвердил, что заразился коронавирусом Бывший полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни, выступающий за китайский «Шаньдун Лунэн», получил положительный результат теста на коронавирус.