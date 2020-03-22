Распространение коронавируса, как милость Божия, может способствовать осознанию хрупкости человеческой цивилизации и подтолкнуть людей поверить в Бога, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после литургии в Переделкино в храме святого благоверного князя Игоря Черниговского.

с чего всё началось

Ранее председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда опроверг информацию об изменении рабочего графика патриарха Кирилла из-за коронавируса.

Патриарх Кирилл предложил смотреть на коронавирус как на милость Божию

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Футбол «Ювентус» проверил всех футболистов на коронавирус Ранее положительные результаты на наличие коронавируса были у Пауло Дибалы, Блеза Матюиди и у Даниэле Ругани.

Общество В России хотят ужесточить карантин по коронавирусу Российские власти склоняются к ужеточению карантина в стране и принятию новых мер по выявлению коронавируса.

Общество В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.

Общество Россия ограничит авиасообщение со всеми странами Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавирусного заболевания, сообщили в Росавиации.

Армия и оружие Три самолета ВКС России с военными вирусологами вылетели в Италию Москва, 22 марта 2020, 17:04 — REGNUM В Италию вылетели три самолета Воздушно-космических сил (ВКС) России с медицинским оборудованием и бригадами российских специалистов для оказания стране помощи в борьбе со вспышкой коронавирусной инфекцией.

Политика Bild своеобразно «поздравила» Лаврова с днем рождения Московское бюро немецкого телеканала ARD поздравило с 70-летием министра иностранных дел России Сергея Лаврова в своем официальном аккаунте в Twitter.

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Политика В Москве обвинили США в стремлении подорвать проект «Северный поток-2» Москва, 21 марта 2020, 16:35 — REGNUM В Министерстве иностранных дел России обвинили США в желании торпедировать проект «Северный поток-2», об этом во время пресс-конференции заявил заместитель министра иностранных дел страны Сергей Рябков.

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Политика Саакашвили заявил о неготовности Украины к кризису, в отличие от РФ Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украина, в отличие от России, к экономическому кризису, который произойдет из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть, не готова.