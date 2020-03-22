Коронавирус
РИА НовостиПатриарх Кирилл предложил смотреть на коронавирус как на милость Божию
Ранее председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда опроверг информацию об изменении рабочего графика патриарха Кирилла из-за коронавируса.
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с чего всё началось
Распространение коронавируса, как милость Божия, может способствовать осознанию хрупкости человеческой цивилизации и подтолкнуть людей поверить в Бога, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после литургии в Переделкино в храме святого благоверного князя Игоря Черниговского.РИА Новости06:24
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Армия и оружие
КНДР провела испытания новых тактических ракет
Экономика
Какие продукты могут подорожать в России вслед за долларом
Подорожание возникнет из-за роста валют по отношению к рублю, так как стоимость рыбной продукции зависит от мировых долларовых цен.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
Общество
Раскрыты преимущества российских тестов на коронавирус
Роспотребнадзор раскрыл преимущества российских тест-систем на коронавирус, сообщает РИА Новости.
Футбол
«Ювентус» проверил всех футболистов на коронавирус
Ранее положительные результаты на наличие коронавируса были у Пауло Дибалы, Блеза Матюиди и у Даниэле Ругани.
Общество
Bloomberg: Путин не отступит в нефтяной войне с Саудовской Аравией
Президент Владимир Путин не станет просить Саудовскую Аравия "о перемирии" в нефтяной войне, пишет агентство деловой информации Bloomberg.
Общество
В России хотят ужесточить карантин по коронавирусу
Российские власти склоняются к ужеточению карантина в стране и принятию новых мер по выявлению коронавируса.
Происшествия
Пять военных Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса
Политика
Новый министр обороны Словакии не хочет «ада» в отношениях с Россией
Новый министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что хочет иметь взвешенные отношения с Россией, как и с любой другой страной.
Общество
В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом
Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею отменен из-за коронавируса
Чемпионат мира по хоккею официальном отменен.
Футбол
Семин объявил трех лучших футболистов сезона
Наставник «Локомотива» Юрий Семин назвал трех лучших игроков текущего сезона РПЛ.
Общество
Россия ограничит авиасообщение со всеми странами
Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавирусного заболевания, сообщили в Росавиации.
Армия и оружие
Три самолета ВКС России с военными вирусологами вылетели в Италию
Москва, 22 марта 2020, 17:04 — REGNUM В Италию вылетели три самолета Воздушно-космических сил (ВКС) России с медицинским оборудованием и бригадами российских специалистов для оказания стране помощи в борьбе со вспышкой коронавирусной инфекцией.
Общество
Врач назвал самый безопасный транспорт во время пандемии COVID-19
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Общество
427 человек скончались в Италии за сутки от коронавируса
427 человек скончались в Италии от коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки.
Политика
Bild своеобразно «поздравила» Лаврова с днем рождения
Московское бюро немецкого телеканала ARD поздравило с 70-летием министра иностранных дел России Сергея Лаврова в своем официальном аккаунте в Twitter.
Здоровье
Переболевшая коронавирусом врач подробно описала симптомы
Британский врач Клэр Герада, излечившаяся от коронавируса, сообщила, что болезнь протекала тяжело.
Общество
Меркель застали за покупкой вина и туалетной бумаги
Политик пришла в магазин в том же синем костюме, в котором немцы привыкли видеть ее на телеэкранах, и купила четыре бутылки вина, упаковку туалетной бумаги и гель для душа.
Общество
В Брянске выявили первый случай заражения коронавирусом
Сегодня, 22 марта, стало известно, что у жительницы региона выявлен короновирус. Она вернулась из Арабских Эмиратов.
Наука
Медузы могут помочь пересаживать кожу пациентам
Ткани морских гадов богаты коллагеном, который отвечает за упругость и молодость кожи, что было бы отличным бонусом при пересадке.
Общество
Мантуров заявил об отсутствии дефицита продуктов питания в магазинах
«Дефицита нет никакого с точки зрения продуктов», подчеркнул Мантуров.
Политика
В Москве обвинили США в стремлении подорвать проект «Северный поток-2»
Москва, 21 марта 2020, 16:35 — REGNUM В Министерстве иностранных дел России обвинили США в желании торпедировать проект «Северный поток-2», об этом во время пресс-конференции заявил заместитель министра иностранных дел страны Сергей Рябков.
Происшествия
В Хорватии произошло сильнейшее за полтора века землетрясение
Сильнейшее за полтора века землетрясение произошло в хорватской столице Загребе.
Футбол
Экс-президент «Реала» Санс умер из-за коронавируса
Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс не справился с коронавирусной инфекцией. Испанец умер на 77-м году жизни.
Энергетика
Белоусов назвал ответственных за обвал цен на нефть
20 марта глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал причины обвала рынка нефти. По его словам, на падение цен повлиял целый ряд факторов.
Политика
Лукашенко приказал бросить за границей безответственных белорусов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил против отправки чартерных рейсов за соотечественниками, которые застряли в других странах из-за закрытия границ и авиасообщения по причине пандемии коронавируса.
Политика
Саакашвили заявил о неготовности Украины к кризису, в отличие от РФ
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украина, в отличие от России, к экономическому кризису, который произойдет из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть, не готова.
Общество
Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут
Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.