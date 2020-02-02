Политика
КоммерсантъПатриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил изменить преамбулу Конституции РФ, добавив в нее упоминание Бога. По его словам, большинство российских граждан в Бога верит.
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с чего всё началось
«Мы будем содействовать тому, чтобы такая возвышенная идея, каковой является вера в бога, присутствовала в том числе и в нашей Конституции», - цитирует патриарха в своем канале в Telegram председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.Ридус10:01
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 22:18, Ашберн
Шоу-бизнес
Гимнастка Светлана Хоркина рассказала о сыне от мужа Веры Глаголевой
Политика
К борьбе с коронавирусом в США подключился Пентагон
Министерство обороны США заявило, что одобрило запрос министерства здравоохранения и социальных служб (HHS) об оказании помощи в обеспечении помещениями на 1000 человек, которые могут нуждаться в карантине после прибытия из Китая на фоне распространения коронавируса.
Энергетика
США предсказали «газовый армагеддон»
США предсказали «газовый армагеддон» в связи с перенасыщением глобального рынка и падением спроса на топливо.
Музыка
Крутой назвал Панайотова возможным участником «Евровидения-2020» от РФ
Российский продюсер Игорь Крутой назвал возможного участника "Евровидения-2020".
Общество
В России начали действовать новые правила увольнения
В России вступили в силу новые правила увольнения. Новые стандарты Минтруда начали действовать с 1 февраля 2020 года.
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На Урале сняли на видео падение метеора
Падение метеора видели с территорий Свердловской, Тюменской, Омской, Челябинской и Курганской областей.
Происшествия
Пожар произошел на складе в Подмосковье
Политика
Пушков оценил переговоры Белоруссии и США
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о способности США полностью обеспечить Белоруссию нефтью и о планах прислать в Минск посла «для вывода отношений на новый уровень».
Армия и оружие
Сирийские школьники посетили российскую военную базу в Тартусе
Ученикам одной из сирийских школ показали быт и военную технику на российской базе материально-технического обеспечения в Тартусе.
Здоровье
Коронавирус поразил легкие жительницы Китая за три дня
Британское издание The Daily Mail опубликовало снимки уроженки Китая, у которой был выявлен коронавирус нового типа.
Общество
Въезжающих в Приморье граждан Китая изолируют на карантин
Изолированные пункты временного размещения для граждан КНР, которые въезжают в РФ по виду на жительство, организуют в приграничных районах Приморья, сообщил глава региона Олег Кожемяко в своем аккаунте в Instagram.
Армия и оружие
На видео сняли прямое попадание ракеты в российский танк Т-90
На опубликованной в сети видеозаписи можно увидеть, как перемещавшийся по своей позиции танк Т-90, принадлежавший сирийской правительственной армии, подвергся нападению террористов.
Общество
СМИ узнали о просьбе начальников к погибшему в спорткомплексе рабочему
При обрушении крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский» рабочий погиб после того, как начальники с земли посоветовали ему выйти из строительной люльки.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской заявила, что мать угрожала ей и начинала душить
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в одной из телевизионных передач рассказала, что ее отношения с матерью далеки от идеала.
Происшествия
Один человек погиб при обрушении кровли кафе в Новосибирске
Обрушение кровли кафе в Новосибирске привело к гибели одного человека. Еще четверо пострадали, они были госпитализированы.
Общество
Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз
На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
Футбол
Федор Смолов дебютировал за «Сельту»
Происшествия
Во Флориде два человека убиты при стрельбе на похоронах
В США два человека погибли, столько же получили огнестрельные ранения в результате стрельбы, открытой в субботу во время похорон в церкви города Ривьера-Бич (штат Флорида).
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Оттаву», Овечкин обошел Мессье по голам в НХЛ
Капитан столичных Александр Овечкин оформил дубль, что позволило ему выйти на восьмое место в списке лучших снайперов за всю историю лиги, опередив канадца Марка Мессье.
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $57
Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже $57 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в четверг, 30 января.
Армия и оружие
В ВМС США рассказали о превосходстве РФ в сфере гиперзвукового оружия
Модли обратился к Пентагону с призывом мобилизовать силы, а также добавил, что ВМС поведут в конце 2020 года испытания, которые покажут новые разработки в сфере гиперзвукового оружия.
Происшествия
Туристка из России утонула на острове Пхукет в Таиланде
Гражданка России утонула во время купания на курортном острове Пхукет в Таиланде. Об этом 1 февраля сообщает газета Bangkok Post.
Происшествия
На борту заблокированного в Италии лайнера находятся 67 граждан России
Круизный лайнер заблокирован в 100 км от Рима. На борту находятся шесть тысяч пассажиров.
Гаджеты
Европарламент проголосовал за единый разъём для зарядки гаджетов
Стоит отметить, что компания Apple выступила против введения обязательного требования по совместимости с универсальным зарядным устройством.
Космос
Роскосмос потратит девять миллиардов рублей на доработку модуля МКС
Роскосмос планирует выделить 9 миллиардов рублей на повышение мощности строящегося научно-энергетического модуля для Международной космической станции (МКС), который может полететь к Луне, следует из материалов на сайте госзакупок.
Шоу-бизнес
Меган Маркл станет наставником свадебного реалити-шоу
По словам источника, Меган Маркл «засветится» в программе «I Do, Redo» вместе с лучшей подругой — свадебным стилистом Джессикой Малруни.
Футбол
Игало стал игроком «Манчестер Юнайтед»
Нападающий «Шанхай Шэньхуа» Одион Игало продолжит карьеру в Англии.