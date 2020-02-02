с чего всё началось

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил изменить преамбулу Конституции РФ, добавив в нее упоминание Бога. По его словам, большинство российских граждан в Бога верит.

Политика К борьбе с коронавирусом в США подключился Пентагон Министерство обороны США заявило, что одобрило запрос министерства здравоохранения и социальных служб (HHS) об оказании помощи в обеспечении помещениями на 1000 человек, которые могут нуждаться в карантине после прибытия из Китая на фоне распространения коронавируса.

Энергетика США предсказали «газовый армагеддон» США предсказали «газовый армагеддон» в связи с перенасыщением глобального рынка и падением спроса на топливо.

Общество В России начали действовать новые правила увольнения В России вступили в силу новые правила увольнения. Новые стандарты Минтруда начали действовать с 1 февраля 2020 года.

Политика Пушков оценил переговоры Белоруссии и США Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о способности США полностью обеспечить Белоруссию нефтью и о планах прислать в Минск посла «для вывода отношений на новый уровень».

Общество Въезжающих в Приморье граждан Китая изолируют на карантин Изолированные пункты временного размещения для граждан КНР, которые въезжают в РФ по виду на жительство, организуют в приграничных районах Приморья, сообщил глава региона Олег Кожемяко в своем аккаунте в Instagram.

Общество Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.

Происшествия Во Флориде два человека убиты при стрельбе на похоронах В США два человека погибли, столько же получили огнестрельные ранения в результате стрельбы, открытой в субботу во время похорон в церкви города Ривьера-Бич (штат Флорида).

Хоккей «Вашингтон» обыграл «Оттаву», Овечкин обошел Мессье по голам в НХЛ Капитан столичных Александр Овечкин оформил дубль, что позволило ему выйти на восьмое место в списке лучших снайперов за всю историю лиги, опередив канадца Марка Мессье.

Энергетика Цена на нефть Brent опустилась ниже $57 Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже $57 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в четверг, 30 января.

Происшествия Туристка из России утонула на острове Пхукет в Таиланде Гражданка России утонула во время купания на курортном острове Пхукет в Таиланде. Об этом 1 февраля сообщает газета Bangkok Post.