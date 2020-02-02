Политика

КоммерсантъКоммерсантъПатриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил изменить преамбулу Конституции РФ, добавив в нее упоминание Бога. По его словам, большинство российских граждан в Бога верит.
Читать в источнике
Комментировать4313
с чего всё началось
«Мы будем содействовать тому, чтобы такая возвышенная идея, каковой является вера в бога, присутствовала в том числе и в нашей Конституции», - цитирует патриарха в своем канале в Telegram
 председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
Ридус10:01

Подробнее о событии

«Эффект от этих нападок получается прямо противоположный»: В Сети поддержали идею упомянуть Бога в Конституции

Царьград20:30

Патриарх предложил вписать веру в Бога в Конституцию

РБК10:38

Священник объяснил идею упоминать Бога в Конституции

РИА Новости16:52

«Чтобы все стало на свои места». Священник объяснил предложение патриарха вписать Бога в Конституцию

Телеканал 360°14:11

В Госдуме допустили возможность вписать Бога в Конституцию

Lenta.ru16:33

Патриарх Кирилл считает, что в Конституции должен быть упомянут Бог

ТАСС08:58

Патриарх Кирилл предложил вписать Бога в Конституцию России

Znak.com07:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 22:18, Ашберн

Конституция России должна вобрать Бога-патриарх Кирилл

Вести.UZ10:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 22:18, Ашберн
Шоу-бизнес

Гимнастка Светлана Хоркина рассказала о сыне от мужа Веры Глаголевой

Актуальные Новости 03:14
Политика

К борьбе с коронавирусом в США подключился Пентагон

Министерство обороны США заявило, что одобрило запрос министерства здравоохранения и социальных служб (HHS) об оказании помощи в обеспечении помещениями на 1000 человек, которые могут нуждаться в карантине после прибытия из Китая на фоне распространения коронавируса.
РБК 16:27
Энергетика

США предсказали «газовый армагеддон»

США предсказали «газовый армагеддон» в связи с перенасыщением глобального рынка и падением спроса на топливо.
Lenta.ru 30 января в 23:09
Музыка

Крутой назвал Панайотова возможным участником «Евровидения-2020» от РФ

Российский продюсер Игорь Крутой назвал возможного участника "Евровидения-2020".
VSE42.RU вчера в 22:21
Общество

В России начали действовать новые правила увольнения

В России вступили в силу новые правила увольнения. Новые стандарты Минтруда начали действовать с 1 февраля 2020 года.
Газета.Ru вчера в 22:55
Общество

На Урале сняли на видео падение метеора

Падение метеора видели с территорий Свердловской, Тюменской, Омской, Челябинской и Курганской областей.
REGNUM 04:21
Происшествия

Пожар произошел на складе в Подмосковье

Российская газета 21:28
Политика

Пушков оценил переговоры Белоруссии и США

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о способности США полностью обеспечить Белоруссию нефтью и о планах прислать в Минск посла «для вывода отношений на новый уровень».
Lenta.ru 15:37
Армия и оружие

Сирийские школьники посетили российскую военную базу в Тартусе

Ученикам одной из сирийских школ показали быт и военную технику на российской базе материально-технического обеспечения в Тартусе.
ТК Звезда 21:12
Здоровье

Коронавирус поразил легкие жительницы Китая за три дня

Британское издание The Daily Mail опубликовало снимки уроженки Китая, у которой был выявлен коронавирус нового типа.
Народные новости 21:57
Общество

Въезжающих в Приморье граждан Китая изолируют на карантин

Изолированные пункты временного размещения для граждан КНР, которые въезжают в РФ по виду на жительство, организуют в приграничных районах Приморья, сообщил глава региона Олег Кожемяко в своем аккаунте в Instagram.
РИА Новости 20:21
Армия и оружие

На видео сняли прямое попадание ракеты в российский танк Т-90

На опубликованной в сети видеозаписи можно увидеть, как перемещавшийся по своей позиции танк Т-90, принадлежавший сирийской правительственной армии, подвергся нападению террористов.
ГЛАС.RU 04:30
Общество

СМИ узнали о просьбе начальников к погибшему в спорткомплексе рабочему

При обрушении крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский» рабочий погиб после того, как начальники с земли посоветовали ему выйти из строительной люльки.
РБК вчера в 17:28
Шоу-бизнес

Дочь Успенской заявила, что мать угрожала ей и начинала душить

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в одной из телевизионных передач рассказала, что ее отношения с матерью далеки от идеала.
РЕН ТВ 12:40
Происшествия

Один человек погиб при обрушении кровли кафе в Новосибирске

Обрушение кровли кафе в Новосибирске привело к гибели одного человека. Еще четверо пострадали, они были госпитализированы.
Российская газета 18:46
Общество

Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз

На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
REGNUM вчера в 00:22
Футбол

Федор Смолов дебютировал за «Сельту»

Российская газета 17:05
Происшествия

Во Флориде два человека убиты при стрельбе на похоронах

В США два человека погибли, столько же получили огнестрельные ранения в результате стрельбы, открытой в субботу во время похорон в церкви города Ривьера-Бич (штат Флорида).
ТАСС 17:08
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ 11:59
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Оттаву», Овечкин обошел Мессье по голам в НХЛ

Капитан столичных Александр Овечкин оформил дубль, что позволило ему выйти на восьмое место в списке лучших снайперов за всю историю лиги, опередив канадца Марка Мессье.
Советский спорт 00:16
Энергетика

Цена на нефть Brent опустилась ниже $57

Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже $57 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в четверг, 30 января.
REGNUM 30 января в 13:17
Армия и оружие

В ВМС США рассказали о превосходстве РФ в сфере гиперзвукового оружия

Модли обратился к Пентагону с призывом мобилизовать силы, а также добавил, что ВМС поведут в конце 2020 года испытания, которые покажут новые разработки в сфере гиперзвукового оружия.
Газета.Ru 20:18
Происшествия

Туристка из России утонула на острове Пхукет в Таиланде

Гражданка России утонула во время купания на курортном острове Пхукет в Таиланде. Об этом 1 февраля сообщает газета Bangkok Post.
REGNUM 09:20
Общество

Депутат Рады объяснил свой совет пенсионерке продать собаку ради ЖКХ

Газета.Ru 13:20
Происшествия

На борту заблокированного в Италии лайнера находятся 67 граждан России

Круизный лайнер заблокирован в 100 км от Рима. На борту находятся шесть тысяч пассажиров.
Говорит Москва 30 января в 09:22
Гаджеты

Европарламент проголосовал за единый разъём для зарядки гаджетов

Стоит отметить, что компания Apple выступила против введения обязательного требования по совместимости с универсальным зарядным устройством.
ToDay News Ufa вчера в 02:01
Космос

Роскосмос потратит девять миллиардов рублей на доработку модуля МКС

Роскосмос планирует выделить 9 миллиардов рублей на повышение мощности строящегося научно-энергетического модуля для Международной космической станции (МКС), который может полететь к Луне, следует из материалов на сайте госзакупок.
РИА Новости 19:57
Происшествия

Украинец похитил из храма мощи святого Николая и подарил их другу

Газета.Ru 15:56
Шоу-бизнес

Меган Маркл станет наставником свадебного реалити-шоу

По словам источника, Меган Маркл «засветится» в программе «I Do, Redo» вместе с лучшей подругой — свадебным стилистом Джессикой Малруни.
Пятый канал 20:01
Футбол

Игало стал игроком «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Шанхай Шэньхуа» Одион Игало продолжит карьеру в Англии.
Спорт-Экспресс вчера в 19:36
Как работают Яндекс.Новости?
Изменение КонституцииБольше новостей по теме
Главное