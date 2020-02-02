Политика
КоммерсантъПатриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил изменить преамбулу Конституции РФ, добавив в нее упоминание Бога. По его словам, большинство российских граждан в Бога верит.
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с чего всё началось
«Мы будем содействовать тому, чтобы такая возвышенная идея, каковой является вера в бога, присутствовала в том числе и в нашей Конституции», - цитирует патриарха в своем канале в Telegram председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.Ридус10:01
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 20:43, Ашберн
Энергетика
В Бразилии нефтяники приступили к бессрочной забастовке
Бразильские нефтяники объявили о начале бессрочной забастовки. В акции принимают участие свыше семи тысяч человек.
Происшествия
67 россиян находятся на борту заблокированного в Италии лайнера
На борту круизного лайнера Costa Crociere в порту Чивитавеккья, недалеко от Рима, оказались заблокированы около шести тысяч туристов, из которых 67 россиян, и порядка тысячи человек обслуживающего персонала - на судне проходит проверка на наличие коронавируса 2019-nCoV.
Происшествия
Один человек погиб при обрушении кровли кафе в Новосибирске
Обрушение кровли кафе в Новосибирске привело к гибели одного человека. Еще четверо пострадали, они были госпитализированы.
Здоровье
В Забайкалье рассказали о состоянии больного коронавирусом
В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии гражданина КПР, у которого выявили новый коронавирус в Забайкальском крае.
Происшествия
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обрушения СКК в Петербурге
Политика
Эксперт назвал бессмысленной идею поставки нефти США в Белоруссию
Эксперт прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о поставках страной нефти на белорусские территории.
Экономика
Правительство одобрило льготы для инвесторов в Арктике
Правительство одобрило пакет законопроектов по развитию Арктики, предусматривающий льготы для инвесторов в арктические проекты.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Общество
В Приморье рассказали об открытии карантинных пунктов для граждан КНР
Изолированные пункты временного размещения для граждан КНР, которые въезжают в Россию по виду на жительство, организуют в приграничных районах Приморья.
Здоровье
Еще 45 человек умерли из-за коронавируса в провинции Хубэй
В китайской провинции Хубэй за истекшие сутки зарегистрировано 45 случая летального исхода от пневмонии, вызываемой новым коронавирусом, и 1 тыс. 347 новых случая заражения сообщили местные медицинские власти.
Фигурное катание
Алина Загитова упала с флипа на показательных выступлениях
Армия и оружие
Сирийская армия подошла к Саракибу в провинции Идлиб
В настоящее время сирийская армия находится примерно в 4 километрах от южных окраин города Саракиб, ещё одного оплота боевиков, превращённого ими в укрепрайон.
Политика
Россия приостановила безвизовые туристические поездки в Китай
Правительство России временно приостановило безвизовые туристические поездки в КНР из-за вспышки в этой стране нового типа коронавируса.
Наука
Ученые дали научное объяснение человеческой глупости
Ученые из Университета науки и технологии (КНР) дали простое, основанное на квантовой физике научное объяснение человеческой глупости.
Происшествия
Два человека погибли при стрельбе на похоронах во Флориде
Стрельба произошла во время погребальной церемонии в церкви города Ривьера-Бич (американский штат Флорида).
Политика
Тимошенко выставила на продажу партию Зеленского
Здоровье
Ученые рассказали о пользе овсянки
Шоу-бизнес
Больная раком актриса Александра Яковлева перестала выходить на связь
Политика
Прилепин возглавил новую партию «За правду»
Технологии
Кардиолог развеял мифы о фитнес-браслетах
Умные часы или фитнес-браслеты следят за физической активностью людей и помогают сбросить лишний вес, но вокруг них до сих пор есть мифы и страхи.
Хоккей
Овечкин признан лучшим игроком января в НХЛ
Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин признан лучшим игроком января.
Культура
Пособники российской пропаганды выйдут из тюрем с миллиардами рублей
Огромная империя разнообразного контента, в которой милые сериалы и прекрасные документальные фильмы о природе производятся рядом с программами типа "Как путинская Россия нападет на Прибалтику" или "Тиран Асад продолжает убивать свой народ, а вот еще немного героев ЛГБТК + — движения".
Кино
Трейлер фильма «Форсаж 9» появился в сети
Кинокомпания Universal Pictures опубликовала первый официальный трейлер фильма «Форсаж 9». В роли режиссера ленты выступил Джастин Лин.
Политика
Великобритания официально вышла из Евросоюза
Многие вышли в одежде, напоминающей британский флаг, некоторые несли плакаты с надписями «Пока-пока, Евросоюз», «Наконец-то мы свободны» и др.
Шоу-бизнес
Шура в парике напомнил пользователям Пугачеву
Российский поп-певец Шура (Александр Медведев) опубликовал в сети студийную фотографию, на которой предстал образе средневековой знати эпохи Возрождения.
Шоу-бизнес
«Я орал как резаный»: Иосиф Пригожин поругался с Валерией из-за весов
Продюсер недоумевает, зачем его супруга отправилась в однодневную поездку с напольными весами.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Петербурге погиб человек
Уточняется, что в результате аварии погиб водитель легкового автомобиля, еще пять пассажиров автобуса получили травмы.