с чего всё началось

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил изменить преамбулу Конституции РФ, добавив в нее упоминание Бога. По его словам, большинство российских граждан в Бога верит.

Происшествия 67 россиян находятся на борту заблокированного в Италии лайнера На борту круизного лайнера Costa Crociere в порту Чивитавеккья, недалеко от Рима, оказались заблокированы около шести тысяч туристов, из которых 67 россиян, и порядка тысячи человек обслуживающего персонала - на судне проходит проверка на наличие коронавируса 2019-nCoV.

Здоровье Еще 45 человек умерли из-за коронавируса в провинции Хубэй В китайской провинции Хубэй за истекшие сутки зарегистрировано 45 случая летального исхода от пневмонии, вызываемой новым коронавирусом, и 1 тыс. 347 новых случая заражения сообщили местные медицинские власти.

Армия и оружие Сирийская армия подошла к Саракибу в провинции Идлиб В настоящее время сирийская армия находится примерно в 4 километрах от южных окраин города Саракиб, ещё одного оплота боевиков, превращённого ими в укрепрайон.

Политика Россия приостановила безвизовые туристические поездки в Китай Правительство России временно приостановило безвизовые туристические поездки в КНР из-за вспышки в этой стране нового типа коронавируса.

Наука Ученые дали научное объяснение человеческой глупости Ученые из Университета науки и технологии (КНР) дали простое, основанное на квантовой физике научное объяснение человеческой глупости.

Технологии Кардиолог развеял мифы о фитнес-браслетах Умные часы или фитнес-браслеты следят за физической активностью людей и помогают сбросить лишний вес, но вокруг них до сих пор есть мифы и страхи.

Культура Пособники российской пропаганды выйдут из тюрем с миллиардами рублей Огромная империя разнообразного контента, в которой милые сериалы и прекрасные документальные фильмы о природе производятся рядом с программами типа "Как путинская Россия нападет на Прибалтику" или "Тиран Асад продолжает убивать свой народ, а вот еще немного героев ЛГБТК + — движения".

Политика Великобритания официально вышла из Евросоюза Многие вышли в одежде, напоминающей британский флаг, некоторые несли плакаты с надписями «Пока-пока, Евросоюз», «Наконец-то мы свободны» и др.