Политика

РИА НовостиРИА НовостиПатриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции

Патриарх Кирилл предложил добавить в преамбулу Конституции России упоминание о Боге. Предстоятель РПЦ отметил, что большинство россиян верят в существование Бога. Он уточнил, что говорит не только о православных, но и о мусульманах и "многих, о многих других".
Читать в источнике
Комментировать4520
Андрей Клишас
Отношусь положительно. Это будет обсуждать рабочая группа.
— Андрей Клишас, российский политикРИА Новости 15:26
с чего всё началось
«Мы будем содействовать тому, чтобы такая возвышенная идея, каковой является вера в бога, присутствовала в том числе и в нашей Конституции», - цитирует патриарха в своем канале в Telegram
 председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
Ридус10:01

Подробнее о событии

Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции

Известия22:49

Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции

РИА Новости23:12

Патриарх Кирилл считает, что в Конституции должен быть упомянут Бог

ТАСС08:58

В Госдуме допустили возможность вписать Бога в Конституцию

Lenta.ru16:33

Патриарх предложил вписать веру в Бога в Конституцию

РБК10:38

«Эффект от этих нападок получается прямо противоположный»: В Сети поддержали идею упомянуть Бога в Конституции

Царьград20:30

Патриарх Кирилл предложил вписать Бога в Конституцию России

Znak.com07:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 23:46, Ашберн

Конституция России должна вобрать Бога-патриарх Кирилл

Вести.UZ10:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 23:46, Ашберн
Политика

Лавров призвал относиться бережно к изменению договора по Антарктиде

Как говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства, Лавров призвал очень бережно относиться к любым идеям каким-то образом модифицировать согласованный Договором режим.
Российская газета 22:05
Общество

ВОЗ: первый случай смерти от коронавируса возник на Филиппинах

Филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировало первый случай смерти от нового типа коронавируса за пределами КНР.
REGNUM 23:23
Политика

Пушков оценил переговоры Белоруссии и США

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о способности США полностью обеспечить Белоруссию нефтью и о планах прислать в Минск посла «для вывода отношений на новый уровень».
Lenta.ru 15:37
Происшествия

В Новосибирске сообщили о состоянии пострадавших при обрушении кафе

В Новосибирске прооперировали двух пострадавших при обрушении кровли у пристроенной к кафе раздевалки, сообщили в региональном минздраве, передает «РИА Новости».
РБК 23:24
Общество

Немецкие кардиологи назвали неожиданные симптомы скорого инфаркта

Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний в беседе с Focus.de предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
РИА Новости 04:10
Политика

Аббас объявил о полном разрыве отношений с США и Израилем

Палестина разрывает все отношения с Израилем и США, в том числе в сфере безопасности, объявил президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ), которое прошло в Каире.
Газета.Ru 10:24
Общество

Далай-лама рассказал, как бороться с коронавирусом

Газета.Ru 03:15
Шоу-бизнес

Дочь Успенской заявила, что мать угрожала ей и начинала душить

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в одной из телевизионных передач рассказала, что ее отношения с матерью далеки от идеала.
РЕН ТВ 12:40
Шоу-бизнес

Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева вызвали споры в Сети

37-летняя российская певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга 60-летнего композитора Игоря Николаева, опубликовала в своем Instagram прощальные фотографии с пляжного отдыха в Майами, где она отдыхала с мужем и маленькой дочерью Вероникой у старшей дочери Николаева Юлии, которая постоянно живет в США.
Московский Комсомолец 02:02
Здоровье

Уроженка Кемерова Елена Малышева рассказала о своих страхах

Елена Малышева рассказала о жизни после гипертонического криза.
Газета Кемерова 30 января в 03:19
Футбол

Испанские болельщики оценили дебют Смолова за «Сельту»

Испанские болельщики в социальных сетях оценили дебют российского нападающего Фёдора Смолова за «Сельту» в матче с «Валенсией» (0:1). Смолов дебютировал за новую команду в концовке второго тайма, заменив нападающего Габриэля Фернандеса.
Чемпионат 19:40
Шоу-бизнес

Меган Маркл станет наставником свадебного реалити-шоу

Супруга британского принца Меган Маркл после переезда в Канаду станет наставником в реалити-шоу о вторых свадьбах «I Do, Redo».
News.ru 13:34
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ 11:59
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой свел татуировки и отправился на конкурс красоты

Сын Елены Яковлевой после сведения со своего тела части татуировок отправился на конкурс красоты.
Актуальные Новости 05:19
Политика

Великобритания официально вышла из Евросоюза

Многие вышли в одежде, напоминающей британский флаг, некоторые несли плакаты с надписями «Пока-пока, Евросоюз», «Наконец-то мы свободны» и др.
RT на русском 01:19
Общество

В Китае произошла вспышка птичьего гриппа

"1 февраля Министерство сельского хозяйства Китая получило отчет о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 среди цыплят-бройлеров, выращенных в районе Шуанцин города Шаоян", - говорится в заявлении.
ТАСС 19:58
Экономика

Центробанк отправит под «гильотину» более 100 первых норм

Центральный банк поддержал более 100 инициатив участников финансового рынка об упразднении устаревших и избыточных норм в рамках «регуляторной гильотины», следует из списка одобренных предложений.
РБК вчера в 08:57
Политика

Самолеты ВКС РФ будут привлечены к эвакуации россиян из Китая

К эвакуации россиян из Китая в связи с новым коронавирусом привлекут самолеты ВКС РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 06:35
Политика

Главы МИД России и Китая обсудили меры по борьбе с коронавирусом

Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил в телефонном разговоре со своим китайским коллегой Ван И взаимодействие стран по борьбе с коронавирусом.
Известия 09:37
Хоккей

«Даллас» Радулова в овертайме одолел «Нью-Джерси»

На стадионе «Пруденшиал-центр» (Ньюарк, Нью-Джерси, США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Джерси Дэвилз» и «Даллас Старз».
Чемпионат 22:39
Авто

Самые дешевые автомобили в России продаются в Омске

Среднеарифметически средняя цена на вторичном рынке автомобиля по России составила 412 000 рублей.
МонаВиста 18:30
Здоровье

Заражённый коронавирусом китаец связался со СМИ в Чите

Выяснилось, что речь идёт о семье – гражданине Китая, его дочери и супруге.
Zabnews.ru 22:42
Футбол

Уткин оценил вероятность продолжения Кокориным карьеры в России

Уткин считает, что вероятность продолжения Кокориным карьеры в РПЛ составляет не более пяти процентов, но в то же время нападающий может уехать в Бельгию, Нидерланды или же в клуб из середины или нижней половины таблицы топ-чемпионатов.
ProstoProSport 02:56
Здоровье

Какие меры принимаются по нераспространению коронавируса в Тюмени

Ещё у четверых студентов, которые попали в инфекционное отделение, никаких признаков коронавируса не обнаружили.
ГТРК Регион-Тюмень 12:01
Культура

Пособники российской пропаганды выйдут из тюрем с миллиардами рублей

Огромная империя разнообразного контента, в которой милые сериалы и прекрасные документальные фильмы о природе производятся рядом с программами типа "Как путинская Россия нападет на Прибалтику" или "Тиран Асад продолжает убивать свой народ, а вот еще немного героев ЛГБТК + — движения".
РИА Новости 00:00
Наука

Американские ученые вырастили полноценные ткани сердца

Американские специалисты смогли вырастить из стволовых клеток полноценные сердечные ткани, которые имеют такие же характеристики, что и ткани живого органа, включая электропроводность.
Vevby.ru вчера в 07:53
Технологии

Кардиолог развеял мифы о фитнес-браслетах

Умные часы или фитнес-браслеты следят за физической активностью людей и помогают сбросить лишний вес, но вокруг них до сих пор есть мифы и страхи.
РИА Новости 19:09
Общество

Двести дней: как Сталинград стал символом воинской доблести

«Известия» вспоминают о тех двухстах днях, переломивших ход великой войны.
Известия 16:02
Шоу-бизнес

Певица МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем

Менеджмент артистки выступил с официальным заявлением, в котором рассказал, что знаменитая певица решила уйти в бессрочный творческий отпуск.
StarHit.ru 02:00
Наука

В человеческой крови обнаружены дышащие митохондрии

В FASEB Journal опубликован материал, в котором французские биологи пишут, что обнаружили в крови человека неповрежденные молекулы митохондрий ДНК в частицах величиной сравнимой с целой митохондрией.
News-24.ru вчера в 06:23
Как работают Яндекс.Новости?
Изменение КонституцииБольше новостей по теме
Главное