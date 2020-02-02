Политика
РИА НовостиПатриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции
Патриарх Кирилл предложил добавить в преамбулу Конституции России упоминание о Боге. Предстоятель РПЦ отметил, что большинство россиян верят в существование Бога. Он уточнил, что говорит не только о православных, но и о мусульманах и "многих, о многих других".
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Отношусь положительно. Это будет обсуждать рабочая группа.
— Андрей Клишас, российский политикРИА Новости 15:26
с чего всё началось
«Мы будем содействовать тому, чтобы такая возвышенная идея, каковой является вера в бога, присутствовала в том числе и в нашей Конституции», - цитирует патриарха в своем канале в Telegram председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.Ридус10:01
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 23:46, Ашберн
Политика
Лавров призвал относиться бережно к изменению договора по Антарктиде
Как говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства, Лавров призвал очень бережно относиться к любым идеям каким-то образом модифицировать согласованный Договором режим.
Общество
ВОЗ: первый случай смерти от коронавируса возник на Филиппинах
Филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировало первый случай смерти от нового типа коронавируса за пределами КНР.
Политика
Пушков оценил переговоры Белоруссии и США
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о способности США полностью обеспечить Белоруссию нефтью и о планах прислать в Минск посла «для вывода отношений на новый уровень».
Происшествия
В Новосибирске сообщили о состоянии пострадавших при обрушении кафе
В Новосибирске прооперировали двух пострадавших при обрушении кровли у пристроенной к кафе раздевалки, сообщили в региональном минздраве, передает «РИА Новости».
Общество
Немецкие кардиологи назвали неожиданные симптомы скорого инфаркта
Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний в беседе с Focus.de предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
Политика
Аббас объявил о полном разрыве отношений с США и Израилем
Палестина разрывает все отношения с Израилем и США, в том числе в сфере безопасности, объявил президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ), которое прошло в Каире.
Общество
Далай-лама рассказал, как бороться с коронавирусом
Шоу-бизнес
Дочь Успенской заявила, что мать угрожала ей и начинала душить
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в одной из телевизионных передач рассказала, что ее отношения с матерью далеки от идеала.
Шоу-бизнес
Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева вызвали споры в Сети
37-летняя российская певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга 60-летнего композитора Игоря Николаева, опубликовала в своем Instagram прощальные фотографии с пляжного отдыха в Майами, где она отдыхала с мужем и маленькой дочерью Вероникой у старшей дочери Николаева Юлии, которая постоянно живет в США.
Здоровье
Уроженка Кемерова Елена Малышева рассказала о своих страхах
Елена Малышева рассказала о жизни после гипертонического криза.
Футбол
Испанские болельщики оценили дебют Смолова за «Сельту»
Испанские болельщики в социальных сетях оценили дебют российского нападающего Фёдора Смолова за «Сельту» в матче с «Валенсией» (0:1). Смолов дебютировал за новую команду в концовке второго тайма, заменив нападающего Габриэля Фернандеса.
Шоу-бизнес
Меган Маркл станет наставником свадебного реалити-шоу
Супруга британского принца Меган Маркл после переезда в Канаду станет наставником в реалити-шоу о вторых свадьбах «I Do, Redo».
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой свел татуировки и отправился на конкурс красоты
Сын Елены Яковлевой после сведения со своего тела части татуировок отправился на конкурс красоты.
Политика
Великобритания официально вышла из Евросоюза
Многие вышли в одежде, напоминающей британский флаг, некоторые несли плакаты с надписями «Пока-пока, Евросоюз», «Наконец-то мы свободны» и др.
Общество
В Китае произошла вспышка птичьего гриппа
"1 февраля Министерство сельского хозяйства Китая получило отчет о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 среди цыплят-бройлеров, выращенных в районе Шуанцин города Шаоян", - говорится в заявлении.
Экономика
Центробанк отправит под «гильотину» более 100 первых норм
Центральный банк поддержал более 100 инициатив участников финансового рынка об упразднении устаревших и избыточных норм в рамках «регуляторной гильотины», следует из списка одобренных предложений.
Политика
Самолеты ВКС РФ будут привлечены к эвакуации россиян из Китая
К эвакуации россиян из Китая в связи с новым коронавирусом привлекут самолеты ВКС РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Политика
Главы МИД России и Китая обсудили меры по борьбе с коронавирусом
Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил в телефонном разговоре со своим китайским коллегой Ван И взаимодействие стран по борьбе с коронавирусом.
Хоккей
«Даллас» Радулова в овертайме одолел «Нью-Джерси»
На стадионе «Пруденшиал-центр» (Ньюарк, Нью-Джерси, США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Джерси Дэвилз» и «Даллас Старз».
Авто
Самые дешевые автомобили в России продаются в Омске
Среднеарифметически средняя цена на вторичном рынке автомобиля по России составила 412 000 рублей.
Здоровье
Заражённый коронавирусом китаец связался со СМИ в Чите
Выяснилось, что речь идёт о семье – гражданине Китая, его дочери и супруге.
Футбол
Уткин оценил вероятность продолжения Кокориным карьеры в России
Уткин считает, что вероятность продолжения Кокориным карьеры в РПЛ составляет не более пяти процентов, но в то же время нападающий может уехать в Бельгию, Нидерланды или же в клуб из середины или нижней половины таблицы топ-чемпионатов.
Здоровье
Какие меры принимаются по нераспространению коронавируса в Тюмени
Ещё у четверых студентов, которые попали в инфекционное отделение, никаких признаков коронавируса не обнаружили.
Культура
Пособники российской пропаганды выйдут из тюрем с миллиардами рублей
Огромная империя разнообразного контента, в которой милые сериалы и прекрасные документальные фильмы о природе производятся рядом с программами типа "Как путинская Россия нападет на Прибалтику" или "Тиран Асад продолжает убивать свой народ, а вот еще немного героев ЛГБТК + — движения".
Наука
Американские ученые вырастили полноценные ткани сердца
Американские специалисты смогли вырастить из стволовых клеток полноценные сердечные ткани, которые имеют такие же характеристики, что и ткани живого органа, включая электропроводность.
Технологии
Кардиолог развеял мифы о фитнес-браслетах
Умные часы или фитнес-браслеты следят за физической активностью людей и помогают сбросить лишний вес, но вокруг них до сих пор есть мифы и страхи.
Общество
Двести дней: как Сталинград стал символом воинской доблести
«Известия» вспоминают о тех двухстах днях, переломивших ход великой войны.
Шоу-бизнес
Певица МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем
Менеджмент артистки выступил с официальным заявлением, в котором рассказал, что знаменитая певица решила уйти в бессрочный творческий отпуск.
Наука
В человеческой крови обнаружены дышащие митохондрии
В FASEB Journal опубликован материал, в котором французские биологи пишут, что обнаружили в крови человека неповрежденные молекулы митохондрий ДНК в частицах величиной сравнимой с целой митохондрией.