Религия

КоммерсантъКоммерсантъПатриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил изменить преамбулу Конституции РФ, добавив в нее упоминание Бога. По его словам, большинство российских граждан в Бога верит.
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Патриарх предложил вписать веру в Бога в Конституцию

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Патриарх Кирилл предложил вписать Бога в Конституцию России

Znak.com07:59
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Конституция России должна вобрать Бога-патриарх Кирилл

Вести.UZ10:46
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