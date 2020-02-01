Политика

Lenta.ruLenta.ruПатриарх Кирилл предложил вписать Бога в Конституцию

Патриарх Кирилл предложил вписать в Конституцию России упоминание о Боге. Выступление патриарха на праздновании 11-летия его интронизации процитировал глава синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда в Telegram.
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«Мы будем содействовать тому, чтобы такая возвышенная идея, каковой является вера в бога, присутствовала в том числе и в нашей Конституции», - цитирует патриарха в своем канале в Telegram
 председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
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Рабочая группа рассмотрит идею патриарха Кирилла упомянуть Бога в Конституции

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Патриарх предложил вписать веру в Бога в Конституцию

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Патриарх Кирилл предложил вписать Бога в Конституцию России

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Патриарх Кирилл предложил включить упоминание о Боге в Конституцию

РИА Новости09:32
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Конституция России должна вобрать Бога-патриарх Кирилл

Вести.UZ10:46
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