с чего всё началось

Патриарх Кирилл предложил вписать в Конституцию России упоминание о Боге. Выступление патриарха на праздновании 11-летия его интронизации процитировал глава синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда в Telegram.

Происшествия Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.

Политика Лукашенко поблагодарил Помпео за визит в Минск Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с госсекретарем США Майком Помпео, что искренне рад его визиту в Минск.

Технологии Павел Дуров снова предупредил об опасности использования WhatsApp Со слов Павла Дурова, основателя Telegram, аудитории WhatsApp следует быть осторожными со своим мессенджером, так как он представляет опасность для своих потребителей.

Политика Объявлена дата голосования по импичменту Трампа Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.

Общество Новый КоАП существенно повышает штрафы за превышение скорости Максимальное наказание предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок один год, а в случае фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото‑ и киносъемки, видеозаписи, — наложение штрафа в размере 5 тыс. рублей.

Кино Опубликован трейлер фильма «Форсаж 9» Кинокомпания Universal Pctures выпустила первый трейлер боевика "Форсаж 9". Картину снял режиссер Джастин Лин, ранее работавший на четвертой, пятой и шестой лентой в серии.

Политика Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан попросила у Путина заступничества Напомним, Карина Цуркана обвиняется ФСБ в передаче молдавской Службе информации и безопасности данных из писем Министерства энергетики РФ, имеющих гриф секретности, о поставках электричества в Крым и природного газа в Молдавию.

Политика Кравчук объяснил свои слова о встрече Сталина и Гитлера Бывший президент Украины Леонид Кравчук отказался от своих слов о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове незадолго до начала войны.

Шоу-бизнес Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева вызвали споры в Сети 37-летняя российская певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга 60-летнего композитора Игоря Николаева, опубликовала в своем Instagram прощальные фотографии с пляжного отдыха в Майами, где она отдыхала с мужем и маленькой дочерью Вероникой у старшей дочери Николаева Юлии, которая постоянно живет в США.

Политика Россия приостановила безвизовые туристические поездки в Китай Правительство России временно приостановило безвизовые туристические поездки в КНР из-за вспышки в этой стране нового типа коронавируса.

Происшествия Неизвестный бросил на территорию храма в Петербурге горящий предмет Неизвестный бросил на территорию церкви в Санкт-Петербурге на Искровском проспекте горящий предмет, в результате была закопчена стена церкви, пожара удалось избежать, сообщили ТАСС в Главном управлении МВД по городу и Ленинградской области.

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Политика Замглавы Минкомсвязи Олег Пак стал первым заместителем министра Премьер-министр Михаил Мишустин назначил первым заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олега Пака, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.