Политика

Lenta.ruLenta.ruПатриарх Кирилл предложил вписать Бога в Конституцию

Патриарх Кирилл предложил вписать в Конституцию России упоминание о Боге. Выступление патриарха на праздновании 11-летия его интронизации процитировал глава синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда в Telegram.
Читать в источнике
Комментировать540

Подробнее о событии

Патриарх предложил вписать Бога в Конституцию

РБК09:46

Патриарх Кирилл предложил добавить в Конституцию упоминание о боге

Московский Комсомолец09:33

Патриарх Кирилл считает, что в Конституции должен быть упомянут Бог

ТАСС08:58

Патриарх Кирилл предложил вписать Бога в Конституцию

Lenta.ru09:08

Патриарх Кирилл предложил молиться за появление Бога в Конституции

Телеканал 360°09:16

"Хранимая Богом родная земля!": Патриарх Кирилл предложил ввести в Конституцию упоминание о Боге

Царьград08:12

Патриарх Кирилл предложил вписать Бога в Конституцию России

Znak.com07:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 10:01, Ашберн
Гаджеты

На AliExpress нашли якобы разработанный в РФ защищенный планшет

Astera 30 января в 09:46
Политика

Лукашенко обсудил с Помпео сотрудничество Белоруссии и НАТО

Газета.Ru 06:27
Общество

Падение метеорита на Урале попало на видео

Пользователи Сети сняли на видео падение метеорита в Ирбитском районе Свердловской области. Ролик появился на YouTube-канале Starvisior.
Известия 05:19
Наука

Гены неандертальцев впервые нашли у африканцев

В ходе нового исследования американские ученые обнаружили в геноме африканцев следы неандертальской ДНК.
МедиаПоток вчера в 03:43
Политика

Самолеты ВКС РФ будут привлечены к эвакуации россиян из Китая

К эвакуации россиян из Китая в связи с новым коронавирусом привлекут самолеты ВКС РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 06:35
Политика

Госдеп США потребовал от России вернуть Крым

Пресс-секретарь Государственного департамента Морган Ортагус потребовала от России вернуть Крым под управление украинских властей.
Ореанда-Новости вчера в 15:32
Теннис

Американка София Кенин выиграла Australian Open

Американская теннисистка София Кенин стала победительницей чемпионата Australian Open.
Коммерсантъ 06:05
Общество

Получившие «хлеб» блокадницы прокомментировали скандал в Керчи

Пережившую блокаду Ленинграда Лидию Тютюнник удивил скандал, разразившийся в Керчи из-за подарков ветеранам.
РИА Новости вчера в 10:07
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM вчера в 21:02
Общество

СМИ узнали о просьбе начальников к погибшему в спорткомплексе рабочему

При обрушении крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский» рабочий погиб после того, как начальники с земли посоветовали ему выйти из строительной люльки.
РБК вчера в 17:28
Общество

Bild: немецкий спецрейс из Уханя не пустили в Москву

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуировавшего граждан ФРГ из Китая.
Вести.Ru 08:16
Армия и оружие

Военные Украины испытали в Одессе новый корабль

Росбалт вчера в 14:15
Культура

Пособники российской пропаганды выйдут из тюрем с миллиардами рублей

Огромная империя разнообразного контента, в которой милые сериалы и прекрасные документальные фильмы о природе производятся рядом с программами типа "Как путинская Россия нападет на Прибалтику" или "Тиран Асад продолжает убивать свой народ, а вот еще немного героев ЛГБТК + — движения".
РИА Новости 00:00
Футбол

Смолов может попасть в стартовый состав «Сельты» на матч с «Валенсией»

Нападающий "Сельты" из Виго Федор Смолов попал в заявку команды на матч 22-го тура чемпионата Испании против "Валенсии".
Газета.Ru вчера в 12:26
Политика

В партии Зеленского предложили заработать на продаже воды в Крым

В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» задумались о том, чтобы продавать воду в Крым.
Известия 05:16
Общество

В России отменили тысячи советских законов

В России с 1 февраля прекратили действовать свыше 3,7 тысячи правовых актов СССР и РСФСР, передает РИА Новости.
Lenta.ru 02:37
Шоу-бизнес

Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры

Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с Пятым каналом объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.
РИА Новости вчера в 19:29
Авто

Lincoln и Rivian готовят новый электрокроссовер

Слухи о сотрудничестве Lincoln и Rivian появились ещё в 2019 году.
Тарантас Ньюс 30 января в 08:21
Экономика

Банки не смогли повторить рекорд по выдаче ипотеки в 2019 году

Больше всего кредитов в 2019 году было выдано в декабре — более 145 тыс. на 345 млрд руб. В этом месяце средняя ставка по ипотеке в России тогда достигла исторического минимума — 9%.
Коммерсантъ вчера в 04:27
Общество

Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз

На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
REGNUM вчера в 00:22
Футбол

Гинер: ЦСКА оценили в 24 млрд рублей

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер заявил, что клуб оценили в 24 млрд рублей.
Газета.Ru 09:52
Здоровье

В Тюмени у студентки с коронавирусом были симптомы ОРЗ

Главный врач Областной клинической инфекционной больницы Ольга Сиюткина рассказала о том, что студентка из Китая, заболевшая коронавирусом и госпитализированная в Тюмени, поступила с легкими симптомами ОРЗ, а ее самочувствие не ухудшалось.
Тюменская область сегодня 04:11
Общество

Немецкие кардиологи назвали симптомы инфаркта

Кардиологи из Германии перечислили симптомы, которые могут указывать на проблемы с сердцем и предупреждать о риске сердечного приступа.
Известия 05:42
Общество

На Собчак составили протокол из-за инцидента во Внуково

На телеведущую Ксению Собчак составили протокол сотрудники транспортной полиции - это произошло в столичном аэропорту Внуково после того, как она попросила выпустить ее из самолета авиакомпании "Россия", полтора часа ожидавшего вылета в Санкт-Петербург.
Газета.Ru 30 января в 11:47
Наука

Ученые дали научное объяснение человеческой глупости

Ученые из Университета науки и технологии (КНР) дали простое, основанное на квантовой физике научное объяснение человеческой глупости.
МедиаПоток 30 января в 08:03
Общество

В России с 1 февраля на 3% увеличат соцвыплаты и пособия

В России с 1 февраля на 3% проиндексируют соцвыплаты, пособия и компенсации.
Областная газета 30 января в 00:33
Политика

Писатель Захар Прилепин создал новую партию «За правду»

Газета.Ru 09:42
Здоровье

ВОЗ признала вспышку коронавируса международной чрезвычайной ситуацией

Вспышка нового типа пневмонии в Китае признана Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
Ридус 30 января в 14:49
Хоккей

«Автомобилист» победил «Металлург» в матче КХЛ

Екатеринбургский "Автомобилист" на выезде победил магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости 09:40
Гаджеты

Европарламент проголосовал за единый разъём для зарядки гаджетов

Депутаты Европарламента проголосовали за введение единого разъема для зарядки гаджетов на территории Европейского союза.
МедиаПоток вчера в 07:01
Как работают Яндекс.Новости?
Изменение КонституцииБольше новостей по теме
Главное