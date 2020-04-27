Коронавирус
Lenta.ruПатриарх Кирилл пригрозил церковным судом за нарушение карантина
Патриарх Кирилл пригрозил церковным судом за нарушение карантина или иных ограничений, установленных для борьбы с коронавирусом. Распоряжение главы Русской православной церкви (РПЦ) опубликовано на сайте Московской патриархии.
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с чего всё началось
«В тех случаях, когда несоблюдение этих распоряжений и указаний повлечет за собой заражение человека коронавирусной инфекцией с последующей его смертью по причине этого заражения, виновный может быть привлечен к церковному суду, а в иных случаях — к церковно-административной ответственности в связи с намеренным игнорированием мер, позволяющих уберечь людей от массового заражения смертельной болезнью»,— говорится в распоряжении патриарха.Коммерсантъ12:01
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Общество
«Ъ» узнал о возможном прекращении работы «Помощника Москвы»
Фиксация гражданами нарушений правил дорожного движения с помощью приложений "Помощник Москвы" и "Народный инспектор", используемое в Подмосковье, может прекратиться в соответствие с новой редакций КоАП, сообщает "Коммерсантъ" во вторник.
Интерфакс 20:01
Общество
Попова спрогнозировала сроки отмены самоизоляции в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" заявила, что режим самоизоляции в России можно будет отменять после 12 мая.
Газета.Ru 11:32
Политика
Трамп отказался сообщить о состоянии Ким Чен Ына
Президент США Дональд Трамп заявил, что знает, в каком состоянии находится лидер КНДР Ким Чен Ын, однако говорить об этом отказался.
РБК 20:01
Общество
В Госдуме оценили планы продления режима самоизоляции в Подмосковье
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что в Московской области нужно продлить режим самоизоляции и пропускной режим, в том числе на майские праздники.
RT на русском 16:13
Происшествия
Экс-главу Пятигорска Травнева заподозрили в превышении полномочий
На Ставрополье завели уголовное дело в отношении бывшего главы Пятигорска Льва Травнева, который подозревается в превышении должностных полномочий, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Интерфакс 25 апреля в 09:45
Общество
Названы самые обеспокоенные из-за коронавируса российские регионы
Наибольший страх из-за эпидемии коронавируса испытывают жители Дальнего Востока, Поволжья и Москвы.
РИА Новости вчера в 23:48
Экономика
С 27 апреля в России меняются правила наличных расчетов
Центробанк выпустил указание, касающееся правил наличных расчётов в рублях и иностранной валюте.
Pressa40 25 апреля в 04:59
Здоровье
Евгений Куйвашев вступился за НИИ ОММ
Глава Свердловской области подготовил обращение на имя главы правительства РФ Михаила Мишустина в надежде сохранить НИИ ОММ.
Уралинформбюро 11:30
Здоровье
Еще 27 случаев коронавируса подтвердили в Алтайском крае
В Алтайском крае 27 апреля 2020 года выявили еще 27 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Аргументы и Факты - Алтай 00:45
Здоровье
В Москве умерли 44 пациента с коронавирусом
В Москве умерли 44 пациента с коронавирусом, свидетельствуют данные оперштаба на официальном сайте.
Lenta.ru 16:04
Футбол
«Барселона» приостановила переговоры с Тер Штегеном о новом контракте
Руководство «Барселоны» сообщило агенту немецкого вратаря Марка-Андре Тер Штегена о приостановке переговоров по новому соглашению.
Матч ТВ вчера в 07:34
Общество
Россия обошла Китай по числу случаев заражения коронавирусом
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 6 198 и сейчас составляет 87 147 человек во всех регионах страны.
ТАСС 03:51
Общество
Pampers вслед за PepsiCo отказалась сотрудничать с Региной Тодоренко
Pampers отказалась сотрудничать c телеведущей и блогером Региной Тодоренко после ее высказывания о домашнем насилии.
Ведомости 13:06
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина публично обратилась к Бари Алибасову
Недавно Лидия Николаевна подарила свою квартиру супругу Бари Алибасову, который в свою очередь продал жилье своему помощнику - актеру гей-порно Сергею Моцарю.
Paparazzi.ru вчера в 09:13
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева подарила сыну автомобиль в честь его 30-летия
14 апреля сыну Леры Кудрявцевой Жану Ленюку исполнилось 30 лет.
Вокруг ТВ вчера в 16:43
Армия и оружие
NI: в России создают малозаметный вертолетно-реактивный гибрид «Камов»
В российской вертолетостроительной компании Камов разрабатывается проект создания вертолётно-реактивного гибрида, который может быть использован в военных целях.
Недвижимость.RU 25 апреля в 05:30
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовало видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru 17:52
Общество
Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии
По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
РБК 08:52
Общество
Отказ властей от введения режима ЧС лишает россиян денег
Россияне могут рассчитывать на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Уралинформбюро 09:23
Общество
Глава Минприроды предупредил Путина об аномально жарком лете
Грядущее лето в России может стать аномально жарким за всю историю наблюдений, сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании у президента Владимира Путина по вопросам пожаров и паводков в России.
РБК 08:55
Общество
На границах Алтайского края вводится пропускной режим
Все дороги межрегионального значения будут оборудованы пропускными постами, на данный момент ведутся работы по их установке.
Evo-rus.com 08:43
Политика
Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя.
Вести.Ru 15:58
Политика
МИД Чехии заявил о готовности к переговорам с РФ по памятнику Коневу
Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6.
Известия 08:54
Происшествия
В Волгограде после взрыва машины завели дело о покушении на убийство
Российская газета 13:23
Футбол
Роналду завтра вернется в Турин. Он проведет в самоизоляции две недели
Как сообщает Football Italia со ссылкой на Record, форвард должен завтра прибыть в Турин.
Sports.ru 13:41
Происшествия
В Бурятии бухгалтер похитила у коллег-чиновников зарплату и отпускные
В администрации сельских поселений Курумканского района в Бурятии произошло хищение денежных средств, которые полагались местным чиновникам в качестве зарплаты и отпускных.
Московский Комсомолец Улан-Удэ 19:55
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru 10:27
Экономика
Кремлю доложили: Российские пенсионеры просто зажрались
Эксперты предлагают новые способы выяснения, как страховая пенсионная система РФ выполняет следующие функции: сглаживание изменения дохода в периоды до и после выхода на пенсию, защиту пенсионеров от бедности, обеспечение баланса между уровнем пенсий и заработных плат.
Свободная Пресса 07:19
Общество
В ряде регионов России вводят масочный режим
В нескольких регионах России вводят обязательное ношение масок в общественных местах.
Kaluga-poisk.ru 10:31