с чего всё началось

Патриарх Кирилл пригрозил церковным судом за нарушение карантина или иных ограничений, установленных для борьбы с коронавирусом. Распоряжение главы Русской православной церкви (РПЦ) опубликовано на сайте Московской патриархии.

Общество «Ъ» узнал о возможном прекращении работы «Помощника Москвы» Фиксация гражданами нарушений правил дорожного движения с помощью приложений "Помощник Москвы" и "Народный инспектор", используемое в Подмосковье, может прекратиться в соответствие с новой редакций КоАП, сообщает "Коммерсантъ" во вторник.

Общество Попова спрогнозировала сроки отмены самоизоляции в России Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" заявила, что режим самоизоляции в России можно будет отменять после 12 мая. 2K

Политика Трамп отказался сообщить о состоянии Ким Чен Ына Президент США Дональд Трамп заявил, что знает, в каком состоянии находится лидер КНДР Ким Чен Ын, однако говорить об этом отказался. 4

Общество В Госдуме оценили планы продления режима самоизоляции в Подмосковье Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что в Московской области нужно продлить режим самоизоляции и пропускной режим, в том числе на майские праздники. 3

Происшествия Экс-главу Пятигорска Травнева заподозрили в превышении полномочий На Ставрополье завели уголовное дело в отношении бывшего главы Пятигорска Льва Травнева, который подозревается в превышении должностных полномочий, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу. 91

Здоровье Евгений Куйвашев вступился за НИИ ОММ Глава Свердловской области подготовил обращение на имя главы правительства РФ Михаила Мишустина в надежде сохранить НИИ ОММ. 39

Футбол «Барселона» приостановила переговоры с Тер Штегеном о новом контракте Руководство «Барселоны» сообщило агенту немецкого вратаря Марка-Андре Тер Штегена о приостановке переговоров по новому соглашению.

Общество Россия обошла Китай по числу случаев заражения коронавирусом Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 6 198 и сейчас составляет 87 147 человек во всех регионах страны. 316

Шоу-бизнес Лидия Федосеева-Шукшина публично обратилась к Бари Алибасову Недавно Лидия Николаевна подарила свою квартиру супругу Бари Алибасову, который в свою очередь продал жилье своему помощнику - актеру гей-порно Сергею Моцарю. 66

Общество Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%. 358

Общество Глава Минприроды предупредил Путина об аномально жарком лете Грядущее лето в России может стать аномально жарким за всю историю наблюдений, сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании у президента Владимира Путина по вопросам пожаров и паводков в России. 1K

Общество На границах Алтайского края вводится пропускной режим Все дороги межрегионального значения будут оборудованы пропускными постами, на данный момент ведутся работы по их установке. 31

Политика Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя. 42

Футбол Роналду завтра вернется в Турин. Он проведет в самоизоляции две недели Как сообщает Football Italia со ссылкой на Record, форвард должен завтра прибыть в Турин.

Происшествия В Бурятии бухгалтер похитила у коллег-чиновников зарплату и отпускные В администрации сельских поселений Курумканского района в Бурятии произошло хищение денежных средств, которые полагались местным чиновникам в качестве зарплаты и отпускных. 1

Общество Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия. 1K