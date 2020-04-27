с чего всё началось

Патриарх Кирилл пригрозил церковным судом за нарушение карантина или иных ограничений, установленных для борьбы с коронавирусом. Распоряжение главы Русской православной церкви (РПЦ) опубликовано на сайте Московской патриархии.

Экономика В ВШЭ заявили о риске обеднения среднего класса в России "Если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса есть серьезные риски скатывания в бедность", — считает Кузьминов. 159

Общество Pampers вслед за PepsiCo отказалась сотрудничать с Региной Тодоренко Pampers отказалась сотрудничать c телеведущей и блогером Региной Тодоренко после ее высказывания о домашнем насилии.

Общество Петербуржцам разрешили поехать на дачу на майские праздники Власти Санкт-Петербурга и Ленобласти определились с условиями, которые позволят горожанам беспрепятственно посещать дачи в соседнем регионе во время майских праздников, сообщили в пресс-службе Смольного. 358

Общество В США на фоне пандемии коронавируса закрылся еще один мясокомбинат Напомним, в пятницу в США на фоне пандемии коронавируса временно закрылись около 10 мясокомбинатов, включая предприятия в Айове, в Южной Дакоте, в Миннесоте и ряде других штатов, в результате в стране резко снизилось производство мяса, оптовые цены на говядину и свинину достигли рекордных значений. 1

Происшествия Следователи попросили опознать грабителей после преступления в Чите Горожан попросили опознать нападавших, сообщили 27 апреля «МК в Чите» в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

Общество В Москве значительно выросло число госпитализаций с пневмонией Число госпитализированных с пневмонией в Москве за неделю выросло на 70 процентов, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 923

Политика Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя. 34

Политика Песков анонсировал новое обращение Путина на грядущей неделе Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин может вновь обратиться к россиянам на этой неделе. 6,6K

Футбол Милевский: «Впечатление, что в Беларуси коронавирусом никто не болеет» Впечатление, что никто не болеет, а как передачу включишь какую-то или новости – куча болеющих. И не знаю, кому и во что верить.

Общество Предстоящее лето может стать самым жарким в истории Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил, что предстоящее лето будет аномально жарким, сообщает ТАСС. 1K

Религия Уральского священника за проклятие лишили права проповедовать «Сегодня принято решение о лишении его права проповедовать и высказываться в публичном пространстве, что более соответствует покаянному, молитвенному и уединенному образу жизни схимонаха», — прокомментировали в Екатеринбургской епархии. 231

Игры Дату релиза The Last of Us Part II раскрыли после масштабной утечки спойлеров Компания Sony объявила даты релиза одних из самых ожидаемых игр года: постапокалиптического боевика The Last of Us Part II (в России будет издаваться под названием "Одни из нас: Часть II") и самурайского экшена Ghost of Tsushima ("Призрак Цусимы"). 13

Экономика В российских аптеках подорожали лекарства В российских аптеках в марте стоимость лекарств увеличилась на 9 процентов, чем в тот же период годом ранее.

Общество В ВОЗ оценили возможность выработки иммунитета к коронавирусу Глава подразделения экстренных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове прокомментировала возможность выработки иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19. 2