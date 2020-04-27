с чего всё началось

Как сообщает «Интерфакс», особое распоряжение подписал Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В РПЦ ввели систему церковных наказаний за нарушение карантина

Происшествия В Иране от лечения коронавируса метанолом скончались 728 человек В результате разошедшейся среди иранцев ложной информации, что якобы метанол (метиловый спирт, один из опаснейших ядов, смертельная доза 80-150 миллилитров) помогает профилактировать и лечить коронавирус, в Иране в период с 20 февраля по 7 апреля уже скончались 728 человек.

Путешествия Отели Турции откажутся от «шведского стола» В условиях пандемии коронавируса COVID-19 турецкие отели откроются с определенными ограничениями, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на заявление министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя. 259

Общество Десятки нефтетанкеров остановились у берегов Калифорнии Береговая охрана США передала информацию о том, что у берегов Калифорнии вот уже несколько дней стоят десятки нефтяных танкеров, сообщает РИА «Новости». 209

Общество В Госдуме оценили возможный перенос майских праздников Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что увеличение выходных дней за счёт компенсации майских праздников негативно скажется на восстановлении экономики, сообщает DEITA. 1,2K

Футбол Роналду завтра вернется в Турин Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду завтра вернется в Турин, сообщает Record. Он улетел на родину во время пандемии коронавируса.

Происшествия Экс-главу Пятигорска Травнева заподозрили в превышении полномочий На Ставрополье завели уголовное дело в отношении бывшего главы Пятигорска Льва Травнева, который подозревается в превышении должностных полномочий, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу. 91

Политика Путин потребовал от регионов полной готовности к ЧП «В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул президент. 270

Общество В Москве скончались 44 пациента с коронавирусом «В Москве скончались 44 пациента, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении. 287

Энергетика Нефть марки Urals стала дороже Brent Цена нефти Urals выросла на $1,05 за баррель относительно марки Brent в пятницу 24 апреля, сообщает агентство Argus Media. 73

Авто Назван ТОП-6 правильных кроссоверов за 900 тысяч рублей По цене в 900 тысяч рублей есть возможность купить рестайлинговый автомобиль третьего поколения с пробегом чуть более 100 тысяч километров, а под капотом разместится бензиновый агрегат на 2 или 2,4 литра.

Общество Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%. 341

Общество Минпромторг может заставить аптеки иметь в ассортименте маски Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что ведомство может выпустить правовой акт, предписывающий в обязательном порядке иметь в ассортименте медицинские или гигиенические маски. 7

Общество На дне Черного моря обнаружили теплоход «Армения» Минобороны России и Русское географическое общество (РГО) нашли на дне Черного моря теплоход "Армения", затопленный немецкой авиацией 7 ноября 1941 года. 199

Культура Виртуальный концерт Трэвиса Скотта собрал 12 млн зрителей Рэпер Трэвис Скотт устроил грандиозное шоу для игроков компьютерной игры Fortnite. У экранов собралось более 12 миллионов зрителей. 9