с чего всё началось

Патриарх Кирилл пригрозил церковным судом за нарушение карантина или иных ограничений, установленных для борьбы с коронавирусом. Распоряжение главы Русской православной церкви (РПЦ) опубликовано на сайте Московской патриархии.

Общество Минпромторг может обязать аптеки иметь в продаже маски Статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что правительство может выпустить нормативный акт, обязывающий аптеки иметь в ассортименте медицинские или гигиенические маски. 14

Путешествия Отели Турции откажутся от «шведского стола» В условиях пандемии коронавируса COVID-19 турецкие отели откроются с определенными ограничениями, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на заявление министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя. 277

Общество Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия. 897

Общество В ВОЗ оценили возможность выработки иммунитета к коронавирусу Глава подразделения экстренных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове прокомментировала возможность выработки иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19. 1

Общество Акция «Бессмертный полк» пройдет онлайн В этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в формате видеотрансляции из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении движения «Волонтеры победы». 378

Экономика Белоусов поручил проработать господдержку пострадавших компаний, не проходящих формальные критерии Как сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства, первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил проработать возможные механизмы оказания поддержки компаниям, пострадавшим от ситуации с пандемией коронавируса, не только в соответствии с ОКВЭД, но и исходя из существенного падения выручки.

Общество Глава Роспотребнадзора призвала россиян готовиться к новой жизни После окончания пандемии многое изменится, считает Анна Попова Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что привычная жизнь россиян изменится после окончания пандемии коронавируса. 351

Здоровье Группа крови, увеличивающая риск заражения коронавирусом, названа В наибольшей степени риску заражения коронавирусом подвержены люди со второй группой крови, отмечает Владимир Круглый, член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ. 79

Культура МИД Таджикистана усмотрел в казахском сериале разжигание розни МИД Таджикистана 27 апреля направил ноту коллегам в Казахстане с требованием провести разбирательство вокруг появившихся в соцсетях видео с отрывками из сериала «Патруль». 2

Общество В США обвинили Китай в поставках некачественных тестов на коронавирус Китай поставил в США низкокачественные и даже поддельные наборы для тестирования на коронавирус, заявил в понедельник экономический советник Белого дома Питер Наварро. 2

Общество «Яндекс» выделял в результатах поиска негативные статьи о Навальном; компания назвала это «экспериментом» Как пишет издание, один из пользователей TJournal в ночь на 27 апреля заметил, что при запросе «Навальный» в сервисах «Яндекс.Видео», «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Кью» отображаются материалы с «негативной окраской политика».

Политика ВЦИОМ назвал самые важные по мнению россиян поправки в Конституцию Самой важной социальной поправкой в Конституцию большинство россиян считают обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания, такое мнение высказали 95% граждан, следует из данных опроса ВЦИОМа. 375

Здоровье В Магаданской области умерли первые пациенты с коронавирусом Два пациента с коронавирусной инфекцией умерли сегодня, 27 апреля, в Магаданской области, об этом сообщил губернатор региона Сергей Носов на своей странице в Instagram. 1

Общество PepsiCo приостановила сотрудничество с Тодоренко Компания PepsiCo решила отказаться от рекламы с телеведущей Региной Тодоренко и остановить медиакампанию с ее участием. 325

Общество Собянин: усиленный режим дезинфекции питьевой воды введен в Москве Усиленный режим дезинфекции и повышенный контроль безопасности питьевой воды ввели на очистных сооружениях в столице, сообщил журналистам в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин. 54

Общество В российской армии увеличилось количество зараженных коронавирусом В российской армии выявлено 901 военнослужащих с симптомами коронавирусной инфекции, сообщается в информационном бюллетене Министерства обороны РФ. 1,2K