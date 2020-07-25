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Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».В источнике
С чего всё началось
«Патриарх Кирилл благословил настоятельнице Покровского ставропигиального (подчиняющегося напрямую патриарху) женского монастыря игумении Феофании (Мыскиной) реализовать находящийся в ее владении автомобиль Mercedes Benz S-класса», – написал Легойда в своем телеграм-канале
.
Взгляд.ру08:16
Подробнее о событии
РБК

Патриарх попросил настоятельницу монастыря продать свой Mercedes S-класса

РБК09:22
Вечерняя Москва

Патриарх Кирилл обязал настоятельницу московского монастыря продать Mercedes

Вечерняя Москва07:55
Известия

Патриарх Кирилл обязал настоятельницу монастыря в Москве продать ее Mercedes

Известия08:18
РИА Новости

Патриарх Кирилл призвал игумению Феофанию отказаться от Mercedes

РИА Новости08:02
Газета.Ru

В РПЦ обязали настоятельницу московского монастыря продать Mercedes за 9,5 млн рублей

Газета.Ru08:02
ТАСС

Патриарх Кирилл благословил настоятельнице Покровского монастыря продать ее Mercedes

ТАСС09:02
Интерфакс

Настоятельницу монастыря в Москве обязали продать роскошный «Мерседес»

Интерфакс07:41
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Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста

Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия09:43
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РФС подписал соглашения о сотрудничестве с шестью регионами

Российский футбольный союз (РФС) подписал соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с Министерством спорта, а также администрациями и Федерациями футбола Пермского края, Курганской, Омской, Свердловской, Тюменской и Ульяновской областей.
Спорт день за днем11:14
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Таджикистан обратился к России с просьбой возобновить авиасообщение

Таджикистан официально проинформировал Москву о решении правительства страны возобновить авиасообщение с Россией, об этом информирует РИА Новости со ссылкой на департамент информации и печати МИД Таджикистана.
RT на русском11:43
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В США создали прибор мгновенного выявления коронавируса у человека

Вашингтон, 25 июля 2020, 18:47 — REGNUM Способный практически мгновенно определять наличие коронавируса или следы антител в организме человека прибор создали учёные из Университета Джорджа Вашингтона (округ Колумбия).
REGNUM11:47
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