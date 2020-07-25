Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes
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Климкин призвал сделать Крым проблемой для России
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».В источнике
С чего всё началось
«Патриарх Кирилл благословил настоятельнице Покровского ставропигиального (подчиняющегося напрямую патриарху) женского монастыря игумении Феофании (Мыскиной) реализовать находящийся в ее владении автомобиль Mercedes Benz S-класса», – написал Легойда в своем телеграм-канале
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