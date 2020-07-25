с чего всё началось

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».

Происшествия В Москве задержаны более 30 иностранцев-участников массовой драки В Москве задержаны свыше 30 иностранцев, участвовавших в массовой драке, им запретят въезд на территорию России на пять лет. 90

Происшествия Уральский представитель Transparency International задержана в Казани Руководитель регионального антикоррупционного центра в Екатеринбурге Transparency International Екатерина Петрова задержана в Казани, сообщила организация в своем фейсбуке. 39

Политика Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым. 1,8K

Футбол Талалаев покинул пост главного тренера ФК «Крылья Советов» Российский специалист Андрей Талалаев принял решение об уходе с поста главного тренера футбольного клуба "Крылья Советов".

Единоборства Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107 Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно. 18

Политика Климкин призвал сделать Крым проблемой для России Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал Киев создать из Крыма внутреннюю и внешнюю проблему для России. 837

Экономика В России могут ввести дополнительный сбор с продаж алкоголя и табака Член Общественной палаты России и глава Федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предлагает взимать дополнительный сбор с прибыли от продаж алкоголя и табака, который пойдет на развитие здравоохранения. 252

Авто Компания Great Wall показала новый рамный внедорожник Wey Tank 300 На мероприятии компания Great Wall показала новый рамный внедорожник Wey Tank 300, который планируют продавать не только в Китае, но и за его пределами. 38

Экономика Госфонд квартир одиноких пенсионеров могут создать в России Член общественного совета при Минстрое Борис Альтшулер отметил, что зачастую сделки с пенсионерами об их пожизненном содержании под залог квартиры становятся мошеннической схемой и обманом, пишут «Известия». 232

Экономика Экономист предрек россиянам осенью крах хуже 1999 года Бывший преподаватель высшей школы экономики (ВШЭ) УрФУ Константин Юрченко предупредил о возможном тяжелом кризисе, который ждет россиян осенью этого года. 21

Футбол ЦСКА сообщил об итогах заседания совета директоров клуба Совет директоров московского ЦСКА на сайте клуба опубликовал итоги заседания и экономические показатели деятельности спортивной организации. 1

Происшествия Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу. 250

Футбол Исполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезон Исполком Российского футбольного союза (РФС) на заседании 24 июля в формате видеоконференции утвердил структуру календаря на сезон-2020/21. 13