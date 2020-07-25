Религия

RT на русскомRT на русскомПатриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
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«Патриарх Кирилл благословил настоятельнице Покровского ставропигиального (подчиняющегося напрямую патриарху) женского монастыря игумении Феофании (Мыскиной) реализовать находящийся в ее владении автомобиль Mercedes Benz S-класса», – написал Легойда в своем телеграм-канале
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Российский церковный и общественный деятель, журналист, педагог, специалист в области культурологии, политологии и религиоведения, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, временно исполняющий обязанности руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси, кандидат политических наук, доцент кафедры международной журналистики, профессор кафедры мировой литературы и культуры МГИМО МИД России, главный редактор журнала «Фома».
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