Религия
RT на русскомПатриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
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«Патриарх Кирилл благословил настоятельнице Покровского ставропигиального (подчиняющегося напрямую патриарху) женского монастыря игумении Феофании (Мыскиной) реализовать находящийся в ее владении автомобиль Mercedes Benz S-класса», – написал Легойда в своем телеграм-канале.Взгляд.ру08:16
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