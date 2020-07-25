с чего всё началось

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».

Общество ВТО выступила в пользу РФ в споре по энергокотировкам с Евросоюзом Женева, Швейцария, 25 июля 2020, 10:38 — REGNUM Третейская группа арбитров Всемирной торговой организации (ВТО) выступила в поддержку России в споре с Евросоюзом по поводу методики определения цены товаров и по поводу антидемпинговых мер. 14

Футбол Слуцкий выступил с критикой российских судей Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий высказал свои подозрения, как российские судьи могут манипулировать игрой футболистов.

Общество Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста. 39

Политика Украинские активисты поддержали акции протеста в Хабаровске Митинги в Хабаровске привлекли внимание украинских провокаторов. Иностранные активисты призывают к отделению Хабаровского края от России. 157

Единоборства Емельяненко отказался засчитывать себе поражение от Исмаилова «Пусть засчитает эту победу себе, а я себе это поражение считать отказываюсь», — добавил Емельяненко.

Политика Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым. 1,8K

Армия и оружие Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США Пилоты пассажирского самолета, летевшего рейсом Тегеран-Бейрут, при приближении F-15 решили резко снизить высоту В сети появилось видео перехвата пассажирского самолета иранской авиакомпании Mahan Air истребителем F-15 ВВС США. 409

Здоровье Гастроэнтеролог Лупанова оценила пользу супа в рационе россиян Врач-гастроэнтеролог высшей категории Валентина Лупанова сообщила о важности супов в питании и рассказала о возможных угрозах первого блюда для здоровья человека. 1

Происшествия Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу. 230

Политика Строительству «Северного потока – 2» помешал нерест трески Трубоукладчики уже две недели не могут приступить к работе по строительству газопровода "Северный поток — 2" из-за нереста трески, сообщила немецкая радиостанция NDR Info. 255

Общество Пентагон планирует раскрыть собранные данные об НЛО Группа по изучению неопознанных авиационных явлений (Unidentified Aerial Phenomenon Task Force) должна будет «стандартизировать сбор и отчетность» о наблюдениях за НЛО. 3

Футбол «Зенит» и «Химки» играют в финале Кубка России по футболу Сегодня в Екатеринбурге в финале Кубка России по футболу «Зенит» из Санкт-Петербурга сыграет с «Химками» (Московская область).

Экономика Геннадий Тимченко с партнерами продали «Стройтранснефтегаз» Структуры, связанные с «Газпромом», выкупили у Геннадия Тимченко, Алексея Митюшова и их партнеров последнего из «большой тройки» крупнейших подрядчиков монополии — компанию «Стройтранснефтегаз» (СТНГ). 17