Религия

РИА НовостиРИА НовостиПатриарх Кирилл призвал к созданию канонического единства Церкви

Встреча в Иордании прошла по инициативе Иерусалимского патриарха Феофила, который предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться для решения проблемы раскола православного мира. Инициатива была озвучена во время его визита в Москву в ноябре 2019 года.
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