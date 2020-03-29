Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПатриарх Кирилл призвал не ходить в храмы

Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.
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с чего всё началось

Патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости06:07

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Патриарх Кирилл призвал верующих не ходить в храмы. Главное о коронавирусе за 29 марта

ТАСС11:25

Патриарх Кирилл призвал верующих воздержаться от посещения храмов из-за коронавируса

Парламентская газета05:53

Патриарх Кирилл порекомендовал не посещать храмы из-за коронавируса

РБК06:38

Патриарх Кирилл призвал верующих не посещать храмы в условиях коронавируса

Интерфакс06:17

Патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов

РИА Новости06:07

РПЦ пока не готова сообщить о возможных мерах предосторожности на время празднования Пасхи

Эхо Москвы10:31

Бокерия порекомендовал людям пожилого возраста воздержаться от посещения храмов

Взгляд.ру27 марта в 11:35
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 13:52, Ашберн
Общество

В Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей

В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
RT на русском 13:09
Общество

Собянин объявил об ежемесячных выплатах потерявшим из-за вируса работу

Москвичи, потерявшие работу из-за распространения коронавируса, могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 19,5 тыс. руб. в месяц.
РБК 13:39
Общество

Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников

Российский доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии коронавируса.
Evo-rus.com 27 марта в 04:28
Общество

В России утвержден перечень товаров первой необходимости

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Интерфакс вчера в 09:48
Музыка

Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен

Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.
Известия вчера в 20:28
Здоровье

Врач объяснил большое число молодых пациентов с коронавирусом на ИВЛ

Ранее 29 марта сообщалось, что в Москве 15 процентов тяжелых больных коронавирусом — люди младше 40 лет.
Lenta.ru 10:52
Политика

В МИД РФ дали оценку обвинениям США в адрес КНР по коронавирусу

Источник в Министерстве иностранных дел (МИД) Российской Федерации заявил, что обвинительный тон американских властей, говорящих о "китайском происхождении" коронавируса, вызывает "откровенное недоумение".
Газета.Ru 10:56
Общество

Ученый назвал ошибку Испании в условиях коронавируса

Российский биолог назвал главную ошибку властей Испании в ситуации с коронавирусом.
ToDay News Ufa 11:58
Общество

Путин выразил соболезнования в связи со смертью писателя Бондарева

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью писателя-фронтовика Юрия Бондарева.
URA.Ru 13:38
Общество

Собянин заявил о переходе ситуации с коронавирусом в новую стадию

Ситуация с коронавирусом в Москве перешла в новую стадию, зафиксировано уже более тысячи случаев заболевания, заявил мэр города Сергей Собянин.
Ведомости 06:05
Здоровье

Губернатор обратился к смолянам в связи с коронавирусом

Глава региона призвал всех позаботиться о себе и близких и с пониманием отнестись к карантинным мерам Губернатор Смоленской области Алексей Островский в связи с тем, что в регионе выявлен первый случай заражения коронавирусом, обратился к смолянам с призывом позаботиться о себе и близких и с просьбой отнестись к карантинным мерам с пониманием.
Главная Тема 11:41
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
РИА Новости 02:48
Общество

В Москве коронавирусом заразились 13 детей

В Москве новым типом коронавируса заразились 13 детей.
Московский Комсомолец 07:52
Культура

Телеканалы объединились в заботе о зрителях

Эфирные телеканалы крупнейших российских медиахолдингов стали частью масштабной акции #оставайсядома.
Матч ТВ 08:56
Здоровье

Грузия находится на грани неуправляемой эпидемии коронавируса

Грузия находится на грани полномасштабной и неуправляемой эпидемии коронавирусной инфекции, заявил руководитель Национального центра по контролю заболевания и общественного здоровья страны Амиран Гамкрелидзе.
Московский Комсомолец вчера в 19:40
Происшествия

В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
ТАСС 12:44
Общество

Названы города Подмосковья, где заболевших коронавирусом больше всего

Оперативный штаб Московской области по противодействию коронавирусу сообщает: больше всего случаев заболевания зарегистрировано в Одинцове, где заразились 12 человек.
Российская газета 04:07
Происшествия

На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air

На Филиппинах в Международном аэропорту Манилы имени Ниноя Акино на взлетно-посадочной полосе взорвался и загорелся самолет Lion Air.
Коммерсантъ 10:07
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В России представили лекарство от коронавируса

Газета.Ru вчера в 09:41
Футбол

Круговой крупно проиграл Зинченко в матче по FIFA

Защитник «Уфы» Данил Круговой провел матч по киберспортивной игре FIFA против футболиста «Манчестер Сити» Александра Зинченко.
Бомбардир.ру 11:44
Здоровье

Назвали новый признак заражения коронавирусом

Специалисты Американской академии офтальмологии предупредили о том, что один из ранних признаков заражения коронавирусом – это конъюнктивит, представляющий собой воспаление слизистой оболочки глаза.
ToDay News Ufa вчера в 07:31
Общество

Москвичи с коронавирусом получат лекарства бесплатно

Ранее сообщалось, что Собянин ввел в столице всеобщий режим изоляции. Он начинает действовать 30 марта.
Lenta.ru 13:32
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В Пскове умер пациент с коронавирусом

Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
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Отели в Сочи начали выселять туристов

Отели в Сочи начали выселять туристов. Их отправят домой чартерами, сообщили ТАСС в администрации города.
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В Москве резко ухудшится погода

В Москве в ночь на 30 марта резко ухудшится погода, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Lenta.ru 11:34
Политика

В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

Звучащее на Украине предложение разместить в Азовском море военно-морскую базу НАТО не стоит воспринимать всерьез, так как это последствия проявления эпидемии национализма, считает депутат Госдумы России Андрей Козенко.
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Доктор уверен, что сам по себе коронавирус остановится, когда заболевших будет 70% от всей численности вида.
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Патриарх Кирилл призвал не слушать «неразумных» священников

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал священников, которые призывают не соблюдать правила карантина, неразумными.
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Рошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов.
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Россия перейдет на новую бизнес-модель по производству авиадвигателей

Через 4 года в России хотят завершить научно-исследовательские работы по внедрению технологии цифровых двойников авиационных двигателей.
Реальное время 11:22
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