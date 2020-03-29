Коронавирус
Lenta.ruПатриарх Кирилл призвал не ходить в храмы
Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов из-за распространения коронавирусной инфекции.РИА Новости06:07
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Патриарх Кирилл призвал верующих воздержаться от посещения храмов из-за коронавируса
Парламентская газета05:53
Бокерия порекомендовал людям пожилого возраста воздержаться от посещения храмов
Взгляд.ру27 марта в 11:35
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