Коронавирус
Lenta.ruПатриарх Кирилл призвал не ходить в храмы
Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов из-за распространения коронавирусной инфекции.РИА Новости06:07
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Патриарх Кирилл призвал верующих воздержаться от посещения храмов из-за коронавируса
Парламентская газета05:53
Бокерия порекомендовал людям пожилого возраста воздержаться от посещения храмов
Взгляд.ру27 марта в 11:35
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Женщина с коронавирусом сбежала с домашнего карантина на юго-западе Москвы
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Пенсии и пособия за апрель перечислены досрочно — ПФР
Ранее стало известно о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1% с начала апреля.
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Минпромторг предложил меры по поддержке потребрынка из-за коронавируса
Максимальная ставка кредитов для предприятий общественного питания и для предприятий, которые продают непродовольственные товары, должна быть ограничена в размере 8%. Такое предложение сделал глава Минпромторга России Денис Мантуров в письме премьер-министру страны Михаилу Мишустину в воскресенье, 29 марта.
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На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air
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В правительстве задумались над ограничением передвижения по России
Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
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В США от коронавируса могут умереть до 200 тысяч человек
Сто или двести тысяч человек могут погибнуть в Соединённых Штатах в результате пандемии коронавируса.
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Штраф для граждан за нарушение карантина составит до 300 тыс. рублей
Штраф за первое нарушение карантина для граждан составит 15-40 тыс. рублей, для должностных лиц – 50-150 тыс. рублей, для юридических лиц – 200-500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.
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После 10 апреля будем понимать, ждем ли мы возобновления чемпионата, получим рекомендации правительства и дальше будем садиться, разговаривать с игроками, принимать какое-то решение, - сказал Айдамиров.
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В столичных школах и детсадах появятся дежурные группы
В московских детских садах появятся дежурные группы до 12 человек для дошкольников, чьи родители будут работать на следующей неделе.
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Знаменитый польский композитор Кшиштоф Пендерецкий скончался
Один из самых знаменитых дирижеров и композиторов последних десятилетий Кшиштоф Пендерецкий скончался в возрасте 86 лет, пишет РИА Новости.
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Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии
Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия.
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Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $25 за баррель
Ранее в ходе торгов майские фьючерсы Brent ненадолго подешевели до $24,25 за баррель, что является минимумом с мая 2003 г. На 19:30 мск стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI в ходе торгов на Нью-Йоркской бирже опустилась на 5,35% до $21,39 за баррель.