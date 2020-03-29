Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов из-за распространения коронавирусной инфекции.

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Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.

Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы

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