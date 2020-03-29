Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПатриарх Кирилл призвал не ходить в храмы

Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.
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с чего всё началось

Патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости06:07

Подробнее о событии

Патриарх Кирилл призвал верующих не посещать храмы в условиях коронавируса

Интерфакс06:17

РПЦ пока не готова сообщить о возможных мерах предосторожности на время празднования Пасхи

Эхо Москвы10:31

Патриарх Кирилл порекомендовал не посещать храмы из-за коронавируса

РБК06:38

Патриарх Кирилл призвал верующих не ходить в храмы. Главное о коронавирусе за 29 марта

ТАСС11:25

Патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов

РИА Новости06:07

Патриарх Кирилл призвал верующих воздержаться от посещения храмов из-за коронавируса

Парламентская газета05:53

Бокерия порекомендовал людям пожилого возраста воздержаться от посещения храмов

Взгляд.ру27 марта в 11:35
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 12:20, Ашберн
Общество

В Пскове умер пациент с коронавирусом

Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
Интерфакс 10:44
Экономика

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Вести.Ru 05:12
Футбол

Тедеско назвал футболистов, которых хотел бы пригласить в «Спартак»

Если бы была возможность вернуть им молодость, я бы конечно позвал их в "Спартак", - отметил Тедеско.
Vprognoze.ru 10:09
Общество

В США умер первый младенец с коронавирусом

В США зарегистрирован первый случай смерти ребенка в возрасте до 1 года.
Kazanfirst.ru 08:28
Происшествия

В Астраханской области выявили еще три случая заражения коронавирусом

Всего на территории Астраханской области выявлено восемь условно подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает областной Минздрав.
ТАСС 11:25
Общество

Умер писатель-фронтовик Юрий Бондарев

Интерфакс 11:45
Путешествия

Туристы пожаловались на выселение из гостиниц в Сочи

Туристы жалуются на администрацию гостиниц в Сочи, которые решили выселить постояльцев или отказать им в питании на фоне введенных в городе ограничений из-за распространения коронавируса.
Интерфакс вчера в 12:55
Космос

Кредиторы обанкротившейся компании OneWeb не получат свои деньги

Кредиторы обанкротившейся британской спутниковой компании OneWeb не получат свои деньги, передает РИА Новости со ссылкой на заявление OneWeb о банкротстве.
Аргументы и Факты 05:40
Общество

Раскрыт процент людей младше 40 лет среди тяжелобольных коронавирусом

По данным на 29 марта, в России число людей с подозрением на коронавирус возросло до 182,7 тысячи.
Lenta.ru 07:48
Здоровье

В Минздраве назвали сроки окончания в России пандемии коронавируса

Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что активность распространения коронавируса в России снизится в конце апреля-начале мая, пишет Вечерний курьер.
Вечерний курьер 07:46
Общество

В Китае остановили распространение коронавируса

Власти Китая констатировали, что распространение эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране в целом остановлено.
RT на русском 06:14
Общество

Роспотребнадзор призвал родителей реже отпускать детей на улицу

«Для максимального снижения риска инфицирования детям лучше оставаться дома», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.
REGNUM 27 марта в 22:07
Происшествия

Женщина с коронавирусом сбежала с домашнего карантина на юго-западе Москвы

Правоохранительные органы на юго-западе Москвы ищут женщину с коронавирусом, сбежавшую с домашнего карантина, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 11:14
Общество

Пенсии и пособия за апрель перечислены досрочно — ПФР

Ранее стало известно о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1% с начала апреля.
Inkazan вчера в 04:27
Экономика

Минпромторг предложил меры по поддержке потребрынка из-за коронавируса

Максимальная ставка кредитов для предприятий общественного питания и для предприятий, которые продают непродовольственные товары, должна быть ограничена в размере 8%. Такое предложение сделал глава Минпромторга России Денис Мантуров в письме премьер-министру страны Михаилу Мишустину в воскресенье, 29 марта.
Известия 09:43
Происшествия

На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air

Коммерсантъ 10:07
Общество

В правительстве задумались над ограничением передвижения по России

Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 04:09
Здоровье

В США от коронавируса могут умереть до 200 тысяч человек

Сто или двести тысяч человек могут погибнуть в Соединённых Штатах в результате пандемии коронавируса.
News.ru 12:02
Общество

Штраф для граждан за нарушение карантина составит до 300 тыс. рублей

Штраф за первое нарушение карантина для граждан составит 15-40 тыс. рублей, для должностных лиц – 50-150 тыс. рублей, для юридических лиц – 200-500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.
Инфорос 26 марта в 12:45
Футбол

«Ахмат» обсудит с футболистами размер зарплат после 10 апреля

После 10 апреля будем понимать, ждем ли мы возобновления чемпионата, получим рекомендации правительства и дальше будем садиться, разговаривать с игроками, принимать какое-то решение, - сказал Айдамиров.
ТАСС Спорт 09:14
Общество

В столичных школах и детсадах появятся дежурные группы

В московских детских садах появятся дежурные группы до 12 человек для дошкольников, чьи родители будут работать на следующей неделе.
Известия 03:46
Общество

В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

Говорит Москва вчера в 04:53
Общество

В Уфе разогнали жаривших шашлыки в парке горожан

Чиновники Уфы совместно с полицейскими выдворили с территории лесопарка горожан, которые жарили шашлыки, несмотря на просьбы властей оставаться дома из-за опасности распространения коронавируса.
News.ru 10:41
Культура

Знаменитый польский композитор Кшиштоф Пендерецкий скончался

Один из самых знаменитых дирижеров и композиторов последних десятилетий Кшиштоф Пендерецкий скончался в возрасте 86 лет, пишет РИА Новости.
Aobe.ru 08:54
Политика

Песков оценил поездку Путина в Коммунарку фразой «это в его стиле»

Lenta.ru 08:36
Политика

Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке из-за коронавируса

По словам Трампа, карантин будет означать «ограничение на перемещения», поскольку многие жители Нью-Йорка едут во Флориду и там «возникают проблемы».
РБК вчера в 14:48
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Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия.
Lenta.ru 12:16
Здоровье

В России представили схему лечения коронавирусной инфекции

Lenta.ru вчера в 08:37
Гаджеты

Диджей-сет на экошубе и селфи-палке: AliExpress устроит онлайн-концерт в честь своего юбилея

Афиша Daily 27 марта в 11:31
Энергетика

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $25 за баррель

Ранее в ходе торгов майские фьючерсы Brent ненадолго подешевели до $24,25 за баррель, что является минимумом с мая 2003 г. На 19:30 мск стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI в ходе торгов на Нью-Йоркской бирже опустилась на 5,35% до $21,39 за баррель.
Ведомости 27 марта в 13:23
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