Коронавирус
Lenta.ruПатриарх Кирилл призвал не ходить в храмы
Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.
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Здоровье
В Приамурье выявлен первый случай коронавирусной инфекции
Молодая женщина стала первой заболевшей новым видом пневмонии.
Общество
Названы регионы РФ с новыми случаями заражения коронавирусом
Москва, 29 марта 2020, 12:53 — REGNUM За минувшие сутки новые заражения коронавирусом зафиксировали в 26 регионах России.
Политика
Путин дал поручения на фоне ситуации с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений правительству и Центробанку.
Здоровье
Ученые объяснили отсутствие обоняния и вкуса при коронавирусе
Сразу несколько исследовательских группы обратили внимание, что ряд столкнувшихся с COVID-19 граждан жалуются на нетипичные симптомы в виде отсутствия обоняния и вкуса.
Шоу-бизнес
Жена госпитализированного Игоря Николаева обратилась к общественности
Ранее стало известно, что Николаев обратился в больницу в Коммунарке, где у него обнаружили очаговую пневмонию.
Здоровье
В России представили схему лечения коронавирусной инфекции
Общество
Собянин призвал москвичей соблюдать двухметровую дистанцию
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан в связи с распространением коронавируса соблюдать в общественных местах дистанцию не менее 1,5-2 метров.
Общество
Фигуристка Трусова эвакуирована из Египта и находится на карантине
Кино
Съемки «Доктора Стрэнджа 2» начнутся по графику
Общество
Число заболевших коронавирусом в Москве достигло 1014
Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 1014 случаев коронавируса.
Наука
Как цвет волос влияет на продолжительность жизни
Ученые полагают, что цвет волос и половое созревание связаны через гипофиз, который отвечает за выработку гормонов, влияющих на пигментацию и взросление человека.
Общество
Власти утвердили перечень товаров первой необходимости
Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости в условиях пандемии коронавируса.
Здоровье
Первую заболевшую на Ставрополье коронавирусом готовят к выписке
Самая первая пациентка, заболевшая на Ставрополье коронавирусом, готовится к выписке на следующей неделе.
Общество
Роструд рассказал о порядке перехода на электронные трудовые книжки
Работники, решившие перейти на электронную трудовую книжку, впоследствии не смогут вновь вернуться к её ведению в бумажном виде.
Здоровье
Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 марта
Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 28 марта число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 571 тыс. человек.
Здоровье
Врачи готовятся к «взрывному» распространению коронавируса в России
Ведущий научный работник НИЦ Минздрава РФ Николай Малышев призвал жителей России готовиться к худшему, к взрывному сценарию распространения опасного вируса - COVID-2019.
Общество
Борис Джонсон сообщил, что заразился коронавирусом
Борис Джонсон заразился коронавирусом. Об этом в Twitter сообщил сам премьер-министр Великобритании, передает tvbrics.com.
Общество
Итальянцы пожаловались на голод из-за пандемии коронавируса
Жители разных городов Италии жалуются на острую нехватку денег из-за жесткого карантина, который введен в стране по причине пандемии коронавируса.
Общество
Лекарства при эпидемии для стандартной аптечки назвал доктор Мясников
Врач отметил, что коронавирусную инфекцию может подхватить каждый, а антибиотики бесполезны.
Происшествия
В Петербурге завели уголовное дело из-за побега мужчины из карантина
По факту побега следователи возбудили уголовные дела по ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ст. 236 УК России (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), уточнили в ведомстве.
Общество
Bloomberg: власти Москвы всерьез рассматривают закрытие города
Агентство Bloomberg со ссылкой на четыре источника сообщило, что власти Москвы «всерьез рассматривают» вариант закрытия города из-за распространения коронавируса COVID-19.
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» вышел в Атлантику
Трубоукладчик «Академик Черский», который принадлежит «Газпрому» покинул Индийский океан и вышел в Атлантический.
Общество
В Крыму решили завести уголовное дело на носителя коронавируса
Глава РК Сергей Аксенов попросил глав МВД и прокуратуры РК возбудить уголовное дело против нарушителя режима самоизоляции, который заразил медика.
Единоборства
Хабиб сегодня обязан покинуть Россию, чтобы бой с Фергюсоном состоялся
Даниэль Кормье: «Не сомневаюсь, что Уайт организует бой Хабиб – Фергюсон» Хабиб о коронавирусе: «На самом деле все очень даже серьезно»
Здоровье
Рошаль оценил опасность коронавируса для детей
Коронавирус меньше всего поражает детей, для них он не опаснее, чем ОРВИ, заявил президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
Общество
В Китае рассказали, как нужно промывать нос при коронавирусе
Эксперты настойчиво призывают мыть руки и носить медицинские маски, однако в Китае обращают внимание на то, что в целях дополнительной профилактики коронавируса нужно ещё полоскать рот и нос.
Общество
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Деньги от ПФР поступили двумя траншами. Пенсионный фонд РФ досрочно профинансировал выплаты пенсий и пособий из-за нерабочей недели.
Политика
Мишустин сформировал президиум правительства России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о формировании президиума правительства РФ.