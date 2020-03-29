Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПатриарх Кирилл призвал не ходить в храмы

Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.
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Патриарх Кирилл призвал верующих не посещать храмы в условиях коронавируса

Интерфакс05:58

Патриарх Кирилл призвал верующих соблюдать все предписания властей и молиться дома

ТАСС05:54

Патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов

РИА Новости05:33

Патриарх Кирилл порекомендовал не посещать храмы из-за коронавируса

РБК05:44

Патриарх Кирилл попросил верующих молиться дома и не ходить в церковь

Екатеринбург Онлайн05:40

Патриарх Кирилл призвал воздержаться от походов в храмы на фоне коронавируса

Известия05:51

Патриарх Кирилл призвал на фоне распространения коронавируса воздержаться от посещения храмов

Эхо Москвы05:31
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В Приамурье выявлен первый случай коронавирусной инфекции

Молодая женщина стала первой заболевшей новым видом пневмонии.
Российская газета 05:47
Общество

Названы регионы РФ с новыми случаями заражения коронавирусом

Москва, 29 марта 2020, 12:53 — REGNUM За минувшие сутки новые заражения коронавирусом зафиксировали в 26 регионах России.
REGNUM 05:53
Политика

Путин дал поручения на фоне ситуации с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений правительству и Центробанку.
BFM.ru 04:07
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Ученые объяснили отсутствие обоняния и вкуса при коронавирусе

Сразу несколько исследовательских группы обратили внимание, что ряд столкнувшихся с COVID-19 граждан жалуются на нетипичные симптомы в виде отсутствия обоняния и вкуса.
Актуальные Новости 05:56
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Жена госпитализированного Игоря Николаева обратилась к общественности

Ранее стало известно, что Николаев обратился в больницу в Коммунарке, где у него обнаружили очаговую пневмонию.
Газета.Ru 27 марта в 07:06
Здоровье

В России представили схему лечения коронавирусной инфекции

Lenta.ru вчера в 08:37
Общество

Собянин призвал москвичей соблюдать двухметровую дистанцию

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан в связи с распространением коронавируса соблюдать в общественных местах дистанцию не менее 1,5-2 метров.
Интерфакс 03:32
Общество

Фигуристка Трусова эвакуирована из Египта и находится на карантине

RT на русском 05:18
Кино

Съемки «Доктора Стрэнджа 2» начнутся по графику

Kinonews.ru 27 марта в 05:28
Общество

Число заболевших коронавирусом в Москве достигло 1014

Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 1014 случаев коронавируса.
Интерфакс 04:29
Наука

Как цвет волос влияет на продолжительность жизни

Ученые полагают, что цвет волос и половое созревание связаны через гипофиз, который отвечает за выработку гормонов, влияющих на пигментацию и взросление человека.
Gazeta.SPb вчера в 17:28
Общество

Власти утвердили перечень товаров первой необходимости

Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости в условиях пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 09:43
Здоровье

Первую заболевшую на Ставрополье коронавирусом готовят к выписке

Самая первая пациентка, заболевшая на Ставрополье коронавирусом, готовится к выписке на следующей неделе.
ГТРК Ставрополье 05:06
Общество

Роструд рассказал о порядке перехода на электронные трудовые книжки

Работники, решившие перейти на электронную трудовую книжку, впоследствии не смогут вновь вернуться к её ведению в бумажном виде.
News.ru 04:54
Здоровье

Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Evo-rus.com 27 марта в 09:09
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 марта

Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 28 марта число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 571 тыс. человек.
РБК 05:30
Здоровье

Врачи готовятся к «взрывному» распространению коронавируса в России

Ведущий научный работник НИЦ Минздрава РФ Николай Малышев призвал жителей России готовиться к худшему, к взрывному сценарию распространения опасного вируса - COVID-2019.
Evo-rus.com вчера в 03:38
Общество

Борис Джонсон сообщил, что заразился коронавирусом

Борис Джонсон заразился коронавирусом. Об этом в Twitter сообщил сам премьер-министр Великобритании, передает tvbrics.com.
TV BRICS 27 марта в 07:38
Общество

Итальянцы пожаловались на голод из-за пандемии коронавируса

Жители разных городов Италии жалуются на острую нехватку денег из-за жесткого карантина, который введен в стране по причине пандемии коронавируса.
URA.Ru вчера в 20:31
Общество

Лекарства при эпидемии для стандартной аптечки назвал доктор Мясников

Врач отметил, что коронавирусную инфекцию может подхватить каждый, а антибиотики бесполезны.
SMINEWS в Подольске 27 марта в 02:22
Происшествия

В Петербурге завели уголовное дело из-за побега мужчины из карантина

По факту побега следователи возбудили уголовные дела по ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ст. 236 УК России (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), уточнили в ведомстве.
РБК вчера в 13:48
Общество

Bloomberg: власти Москвы всерьез рассматривают закрытие города

Агентство Bloomberg со ссылкой на четыре источника сообщило, что власти Москвы «всерьез рассматривают» вариант закрытия города из-за распространения коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 08:39
Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» вышел в Атлантику

Трубоукладчик «Академик Черский», который принадлежит «Газпрому» покинул Индийский океан и вышел в Атлантический.
Национальная служба новостей вчера в 07:19
Общество

В Крыму решили завести уголовное дело на носителя коронавируса

Глава РК Сергей Аксенов попросил глав МВД и прокуратуры РК возбудить уголовное дело против нарушителя режима самоизоляции, который заразил медика.
Российская газета 05:36
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Хабиб сегодня обязан покинуть Россию, чтобы бой с Фергюсоном состоялся

Даниэль Кормье: «Не сомневаюсь, что Уайт организует бой Хабиб – Фергюсон» Хабиб о коронавирусе: «На самом деле все очень даже серьезно»
Sports.ru 03:05
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Рошаль оценил опасность коронавируса для детей

Коронавирус меньше всего поражает детей, для них он не опаснее, чем ОРВИ, заявил президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости 00:02
Общество

В Китае рассказали, как нужно промывать нос при коронавирусе

Эксперты настойчиво призывают мыть руки и носить медицинские маски, однако в Китае обращают внимание на то, что в целях дополнительной профилактики коронавируса нужно ещё полоскать рот и нос.
Evo-rus.com 03:26
Общество

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Деньги от ПФР поступили двумя траншами. Пенсионный фонд РФ досрочно профинансировал выплаты пенсий и пособий из-за нерабочей недели.
Деловое.ТВ 27 марта в 13:34
Политика

Мишустин сформировал президиум правительства России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о формировании президиума правительства РФ.
Интерфакс 03:09
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк обратилась к подписчикам из-за коронавируса

Discover24 02:47
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