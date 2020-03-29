Коронавирус
РБКПатриарх Кирилл порекомендовал не посещать храмы из-за коронавируса
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих временно воздержаться от посещения храмов из-за распространения коронавируса и молиться дома, передает «РИА Новости».
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Коронавирус — не самое страшное: почему верующие продолжают ходить в храмы в карантин
Екатеринбург Онлайн08:07
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Накануне президент Владимир Путин предложил ряд мер по социальной защите населения и созданию условий, при которых бизнес сможет удержаться наплаву.
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МЧС угрожает петербуржцам уголовным делом за нарушение карантина
За нарушение карантина обещают наказывать вплоть до возбуждения уголовного дела.
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В связи с распространением коронавирусной инфекции по стране жителям России стоит отказаться от поездок на дачу.
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Журналист и кинокритик известного издания Collider Элли Гэммилл сообщил СМИ, какой фильм стоит пересмотреть на выходных, кроме "Заражения" и "Эпидемии", чтобы перестать переживать.
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Первый случай коронавируса подтвердили в Иркутске. Им заболела женщина, вернувшаяся из Объединенных Арабских Эмиратов.
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Половина рациона неандертальцев состояла из морепродуктов
Исследовав пещеру Фигейра-Брава на юге Португалии, ученые из Университета Барселоны пришли к выводу, что половину рациона неандертальцев составляли морепродукты.
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Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
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Российские снайперы научились сбивать вертолеты из засады
Российские снайперы научились сбивать вертолеты из засады.
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