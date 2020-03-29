Коронавирус

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих временно воздержаться от посещения храмов из-за распространения коронавируса и молиться дома, передает «РИА Новости».
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Коронавирус — не самое страшное: почему верующие продолжают ходить в храмы в карантин

Екатеринбург Онлайн08:07

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на фоне ситуации с коронавирусом призвал воздержаться от посещения храмов

Эхо Москвы07:30

Патриарх Кирилл порекомендовал не посещать храмы из-за коронавируса

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Патриарх Кирилл призвал верующих не посещать храмы в условиях коронавируса

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Россиян продолжат пускать в храмы после призыва патриарха молиться дома

Lenta.ru07:16

Патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов

РИА Новости06:07

РПЦ пока не сообщает о мерах предосторожности во время Пасхи

ТАСС07:48
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Bloomberg узнал о возможном закрытии Москвы из-за коронавируса

Сегодня источник РИА Новости заявил, что российское правительство на фоне пандемии коронавируса обсуждает возможность ограничить передвижение внутри страны, остановить воздушные и железнодорожные пассажирские перевозки.
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Газета.Ru вчера в 21:14
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Китай заявил об остановке эпидемии коронавируса в стране

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Раскрыт процент людей младше 40 лет среди тяжелобольных коронавирусом

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Lenta.ru 07:48
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Источник в МИД России оценил обвинения США в адрес КНР по коронавирусу

Обвинительный тон заявлений представителей США в адрес Китая в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 вызывает в России недоумение.
RT на русском 07:15
Общество

Губерниев возмущён отношением москвичей к ситуации с коронавирусом

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев выразил недоумение отношением жителей Москвы к эпидемии коронавируса.
RT на русском 06:58
Политика

Песков рассказал детали посещения Путиным больницы в Коммунарке

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Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

Сбербанк предоставит кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам клиентам, пострадавшим от коронавируса.
РБК вчера в 05:43
Хоккей

Отец Малкина прокомментировал возможное возвращение сына в Россию

Отец нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Евгения Малкина Владимир рассказал, что его сын в настоящий момент не стремится вернуться в Россию.
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Политика

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
ТАСС вчера в 10:26
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В Российской Федерации увеличат штрафы за нарушение режима карантина.
Evo-rus.com вчера в 11:11
Экономика

Владимир Путин предложил ряд мер по социальной защите населения и созданию условий для бизнеса

Накануне президент Владимир Путин предложил ряд мер по социальной защите населения и созданию условий, при которых бизнес сможет удержаться наплаву.
ГТРК Алания 26 марта в 14:49
Общество

МЧС угрожает петербуржцам уголовным делом за нарушение карантина

За нарушение карантина обещают наказывать вплоть до возбуждения уголовного дела.
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Воздержаться от поездок на дачу попросил россиян вирусолог

В связи с распространением коронавирусной инфекции по стране жителям России стоит отказаться от поездок на дачу.
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В Воронеже приземлился самолет с вывезенными из Таиланда туристами

Самолет с российскими туристами, вывезенными из Таиланда, приземлился в Воронеже, сообщил РИА Новости представитель воронежского аэропорта.
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Назван обязательный к просмотру во время карантина фильм

Журналист и кинокритик известного издания Collider Элли Гэммилл сообщил СМИ, какой фильм стоит пересмотреть на выходных, кроме "Заражения" и "Эпидемии", чтобы перестать переживать.
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Общество

В Москве зафиксировали более тысячи случаев заражения коронавирусом

Ситуация с распространением коронавируса в Москве перешла на новую стадию, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
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Захарова призвала граждан РФ за рубежом уважать свою страну и народ

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Первый случай коронавируса подтвердили в Иркутске

Первый случай коронавируса подтвердили в Иркутске. Им заболела женщина, вернувшаяся из Объединенных Арабских Эмиратов.
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Половина рациона неандертальцев состояла из морепродуктов

Исследовав пещеру Фигейра-Брава на юге Португалии, ученые из Университета Барселоны пришли к выводу, что половину рациона неандертальцев составляли морепродукты.
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Власти утвердили перечень товаров первой необходимости

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«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
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Фигуристка Трусова эвакуирована из Египта и находится на карантине

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