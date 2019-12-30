с чего всё началось

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к священнослужителям и верующим накануне Рождества. Текст его послания опубликовала «Российская газета». По словам предстоятеля РПЦ, православным нужно задуматься, не ставят ли они на первое место собственное благополучие и комфорт.

Патриарх Кирилл призвал не ставить благополучие на первое место

Армия и оружие Возглавляемая США коалиция объявила о выводе войск из Ирака Накануне иракский парламент одобрил пакет из шести пунктов, среди которых прекращение соглашения с коалицией, силы которой размещены в Ираке для борьбы с «Исламским государством» (ИГ, террористическая организация запрещена в России), и вывод иностранных войск из страны.

Общество Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения Голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения в сексуальных домогательствах, сообщает CNN.

Общество В Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко В Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга прошла церемония прощания и отпевание онколога Андрея Павленко, скончавшегося от рака 5 января.

Общество В Киеве полиция поставила на колени нацистов, пытавшихся сорвать лекцию российской блогерши «Не прошло и полгода, как наша новая Национальная полиция Украина задерживает нашего активиста Леонида Овчаренко, по сути, за вопрос „чей Крым“ к российской блогерше, которая приехала „делиться опытом“ и которая перед тем незаконно посещала оккупированный Крым», — жалуются нацыки.

Общество Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сможет обсудить высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.

Происшествия В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции Челябинского солдата, который 3 января самовольно покинул воинскую часть в селе Большая Тура Забайкальского края, задержали полицейские.

Культура В Рязани начался Фестиваль огня и света 5 января в областной столице на Лыбедском бульваре стартовал Фестиваль огня и света, открытие которого собрало несколько тысяч человек.

Кино Школа в Петровске прославилась благодаря «Союзу спасения» В сегодняшнем выпуске новостей на радиостанции «Эхо Москвы» рассказали об учителях, которые слишком серьезно восприняли слова федерального министра культуры Владимира Мединского насчет обязательного просмотра фильма «Союз спасения».

Армия и оружие Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой Генштаба Ирана Как сообщили "РГ" в нашем военном ведомстве, диалог Шойгу с начальником генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммадом Багери был посвящен выработке мер, препятствующих росту напряженности в этом регионе, в том числе на территории Сирии, где базируется российская группировка войск и пункт материально-технического обеспечения нашего ВМФ.

Политика Генсек ООН заявил о наивысшем уровне геополитической напряженности Геополитическая напряженность в мире находится на самом высоком уровне в текущем столетии, предупредил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает Reuters.