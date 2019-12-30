Религия

Lenta.ruLenta.ruПатриарх Кирилл призвал не ставить благополучие на первое место

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к священнослужителям и верующим накануне Рождества. Текст его послания опубликовала «Российская газета». По словам предстоятеля РПЦ, православным нужно задуматься, не ставят ли они на первое место собственное благополучие и комфорт.
Читать в источнике
Комментировать46
с чего всё началось
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных христиан с наступающим Рождеством Христовым, сообщается
 на сайте пресс-службы патриархии.
РБК01:44

Подробнее о событии

Патриарх Кирилл поздравил православных с Рождеством

Известия03:39

Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с наступающим Рождеством

Life.ru02:28

Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с Рождеством

Газета.Ru01:19

Патриарх Кирилл поздравил православных с Рождеством

Москва 2401:38

Патриарх Кирилл обратился к православным с рождественским посланием

Телеканал 360°01:35

Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с Рождеством

РБК01:44

Патриарх Кирилл поздравил всех православных с Рождеством

News.ru01:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 15:41, Ашберн
Армия и оружие

Возглавляемая США коалиция объявила о выводе войск из Ирака

Накануне иракский парламент одобрил пакет из шести пунктов, среди которых прекращение соглашения с коалицией, силы которой размещены в Ираке для борьбы с «Исламским государством» (ИГ, террористическая организация запрещена в России), и вывод иностранных войск из страны.
Известия 15:03
Общество

Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения

Голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения в сексуальных домогательствах, сообщает CNN.
Газета.Ru 15:10
Футбол

Федор Смолов может перебраться в «Эспаньол»

Уроженец Саратова и нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов может перебраться в каталонский «Эспаньол».
Саратов 24 07:12
Общество

В Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко

В Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга прошла церемония прощания и отпевание онколога Андрея Павленко, скончавшегося от рака 5 января.
Вести.Ru 08:35
Шоу-бизнес

В Сети раскритиковали певицу Валерию за наряд на концерте в Воронеже

Актуальные Новости 03:18
Общество

В Киеве полиция поставила на колени нацистов, пытавшихся сорвать лекцию российской блогерши

«Не прошло и полгода, как наша новая Национальная полиция Украина задерживает нашего активиста Леонида Овчаренко, по сути, за вопрос „чей Крым“ к российской блогерше, которая приехала „делиться опытом“ и которая перед тем незаконно посещала оккупированный Крым», — жалуются нацыки.
Rusvesna.su 13:52
Общество

Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сможет обсудить высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.
RT на русском 10:05
Хоккей

Игорь Ларионов: «В МХЛ и ВХЛ – страшная коррупция, в КХЛ – засилье ветеранов»

Sports.ru 03:25
Политика

Меркель приедет в Россию 11 января

РИА Новости 06:08
Общество

Ученый рассказал о способе быстро избавиться от жира на животе

Определенное сочетание кардионагрузки, силовых упражнений и правильного питания поможет быстро избавиться от жира на животе.
Известия 03 января в 19:17
Общество

Пользователей WhatsApp предупредили о «новогоднем вирусе»

Пользователям мессенджера WhatsApp может угрожать «новогодний вирус», пишет gizchina.com.
Известия 15:18
Армия и оружие

Ракетный обстрел произошел у американского посольства в Багдаде

У американского посольства в «зеленой зоне» Багдада произошел ракетный обстрел.
Свободная Пресса вчера в 15:27
Происшествия

Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье

РБК 07:10
Кино

Кассовые сборы российских фильмов снизились в 2019 году

Газета.Ru 03 января в 18:50
Политика

США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления ООН

США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления Совбеза ООН, сообщил Reuters.
РИА Новости 12:25
Автоспорт

Фернандо Алонсо остановился посреди второго этапа Дакара

Двукратный чемпион Формулы 1 Фернандо Алонсо столкнулся с техническими проблемами на втором этапе Дакара-2020.
Autosport.com.ru 05:04
Футбол

Фелиш: «Сейчас вижу, как я был счастлив в „Бенфике“»

Полузащитник "Атлетико" Жоау Фелиш поделился мнением о времени, проведенном в "Бенфике": Сейчас вижу, как я был счастлив в "Бенфике".
Soccer.ru 11:10
Происшествия

В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции

Челябинского солдата, который 3 января самовольно покинул воинскую часть в селе Большая Тура Забайкальского края, задержали полицейские.
Российская газета 08:46
Футбол

Даниеле Де Росси объявил о завершении карьеры

Итальянский полузащитник Даниеле Де Росси завершил карьеру в возрасте 36 лет, информирует Football Italia.
Спорт-Экспресс 13:32
Экономика

Цены на золото и палладий обновили рекорды

Стоимость палладия обновила исторический максимум: его цена на спотовом рынке выросла до $2030,28 за унцию.
Коммерсантъ 08:18
Культура

В Рязани начался Фестиваль огня и света

5 января в областной столице на Лыбедском бульваре стартовал Фестиваль огня и света, открытие которого собрало несколько тысяч человек.
Рязань Онлайн 08:06
Кино

Школа в Петровске прославилась благодаря «Союзу спасения»

В сегодняшнем выпуске новостей на радиостанции «Эхо Москвы» рассказали об учителях, которые слишком серьезно восприняли слова федерального министра культуры Владимира Мединского насчет обязательного просмотра фильма «Союз спасения».
Saratovnews 07:55
Политика

Президента Хорватии выбирают во втором туре

Росбалт вчера в 03:58
Армия и оружие

Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой Генштаба Ирана

Как сообщили "РГ" в нашем военном ведомстве, диалог Шойгу с начальником генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммадом Багери был посвящен выработке мер, препятствующих росту напряженности в этом регионе, в том числе на территории Сирии, где базируется российская группировка войск и пункт материально-технического обеспечения нашего ВМФ.
Российская газета 09:33
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru 03:50
Религия

Рождественский сочельник отмечают 6 января

Рождественский сочельник наступает вечером 6 января, перед Рождеством.
Телепорт вчера в 18:35
Политика

Генсек ООН заявил о наивысшем уровне геополитической напряженности

Геополитическая напряженность в мире находится на самом высоком уровне в текущем столетии, предупредил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает Reuters.
РБК 14:17
Армия и оружие

Ракетные силы Ирана приведены в состояние боевой готовности

Ракетные силы Ирана после убийства Касема Сулеймани приведены в состояние повышенной боеготовности.
Актуальные Новости 02:50
Гаджеты

Seagate показала на CES 2020 геймерские внешние накопители

Игромания.ру 13:01
Наука

Итоги года в биологии и медицине

Удвоенный генетический алфавит, лечебная генная терапия, новое «слово» в словаре зелёных мартышек, самоодомашнившиеся люди и ещё целый ряд открытий, которые запомнились нам в 2019 году.
Наука и жизнь 30.12.19 в 23:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное