Религия
Lenta.ruПатриарх Кирилл призвал не ставить благополучие на первое место
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к священнослужителям и верующим накануне Рождества. Текст его послания опубликовала «Российская газета». По словам предстоятеля РПЦ, православным нужно задуматься, не ставят ли они на первое место собственное благополучие и комфорт.
Читать в источнике
Оценить31
с чего всё началось
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных христиан с наступающим Рождеством Христовым, сообщается на сайте пресс-службы патриархии.РБК01:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 15:41, Ашберн
Армия и оружие
Возглавляемая США коалиция объявила о выводе войск из Ирака
Накануне иракский парламент одобрил пакет из шести пунктов, среди которых прекращение соглашения с коалицией, силы которой размещены в Ираке для борьбы с «Исламским государством» (ИГ, террористическая организация запрещена в России), и вывод иностранных войск из страны.
Общество
Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения
Голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения в сексуальных домогательствах, сообщает CNN.
Футбол
Федор Смолов может перебраться в «Эспаньол»
Уроженец Саратова и нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов может перебраться в каталонский «Эспаньол».
Общество
В Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко
В Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга прошла церемония прощания и отпевание онколога Андрея Павленко, скончавшегося от рака 5 января.
Шоу-бизнес
В Сети раскритиковали певицу Валерию за наряд на концерте в Воронеже
Общество
В Киеве полиция поставила на колени нацистов, пытавшихся сорвать лекцию российской блогерши
«Не прошло и полгода, как наша новая Национальная полиция Украина задерживает нашего активиста Леонида Овчаренко, по сути, за вопрос „чей Крым“ к российской блогерше, которая приехала „делиться опытом“ и которая перед тем незаконно посещала оккупированный Крым», — жалуются нацыки.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади
Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сможет обсудить высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.
Политика
Меркель приедет в Россию 11 января
Общество
Ученый рассказал о способе быстро избавиться от жира на животе
Определенное сочетание кардионагрузки, силовых упражнений и правильного питания поможет быстро избавиться от жира на животе.
Общество
Пользователей WhatsApp предупредили о «новогоднем вирусе»
Пользователям мессенджера WhatsApp может угрожать «новогодний вирус», пишет gizchina.com.
Армия и оружие
Ракетный обстрел произошел у американского посольства в Багдаде
У американского посольства в «зеленой зоне» Багдада произошел ракетный обстрел.
Кино
Кассовые сборы российских фильмов снизились в 2019 году
Политика
США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления ООН
США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления Совбеза ООН, сообщил Reuters.
Автоспорт
Фернандо Алонсо остановился посреди второго этапа Дакара
Двукратный чемпион Формулы 1 Фернандо Алонсо столкнулся с техническими проблемами на втором этапе Дакара-2020.
Футбол
Фелиш: «Сейчас вижу, как я был счастлив в „Бенфике“»
Полузащитник "Атлетико" Жоау Фелиш поделился мнением о времени, проведенном в "Бенфике": Сейчас вижу, как я был счастлив в "Бенфике".
Происшествия
В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции
Челябинского солдата, который 3 января самовольно покинул воинскую часть в селе Большая Тура Забайкальского края, задержали полицейские.
Футбол
Даниеле Де Росси объявил о завершении карьеры
Итальянский полузащитник Даниеле Де Росси завершил карьеру в возрасте 36 лет, информирует Football Italia.
Экономика
Цены на золото и палладий обновили рекорды
Стоимость палладия обновила исторический максимум: его цена на спотовом рынке выросла до $2030,28 за унцию.
Культура
В Рязани начался Фестиваль огня и света
5 января в областной столице на Лыбедском бульваре стартовал Фестиваль огня и света, открытие которого собрало несколько тысяч человек.
Кино
Школа в Петровске прославилась благодаря «Союзу спасения»
В сегодняшнем выпуске новостей на радиостанции «Эхо Москвы» рассказали об учителях, которые слишком серьезно восприняли слова федерального министра культуры Владимира Мединского насчет обязательного просмотра фильма «Союз спасения».
Политика
Президента Хорватии выбирают во втором туре
Армия и оружие
Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой Генштаба Ирана
Как сообщили "РГ" в нашем военном ведомстве, диалог Шойгу с начальником генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммадом Багери был посвящен выработке мер, препятствующих росту напряженности в этом регионе, в том числе на территории Сирии, где базируется российская группировка войск и пункт материально-технического обеспечения нашего ВМФ.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Религия
Рождественский сочельник отмечают 6 января
Рождественский сочельник наступает вечером 6 января, перед Рождеством.
Политика
Генсек ООН заявил о наивысшем уровне геополитической напряженности
Геополитическая напряженность в мире находится на самом высоком уровне в текущем столетии, предупредил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает Reuters.
Армия и оружие
Ракетные силы Ирана приведены в состояние боевой готовности
Ракетные силы Ирана после убийства Касема Сулеймани приведены в состояние повышенной боеготовности.
Гаджеты
Seagate показала на CES 2020 геймерские внешние накопители
Наука
Итоги года в биологии и медицине
Удвоенный генетический алфавит, лечебная генная терапия, новое «слово» в словаре зелёных мартышек, самоодомашнившиеся люди и ещё целый ряд открытий, которые запомнились нам в 2019 году.